Saegertown Junior-Senior High School

These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the second grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

BARICKMAN, EVIN MICHAEL

FULLER, KAMRYN GRACE

KIRDAHY, ABIGAIL ROSE

MACADAM, EMMA LAUREL

MILLER, BAILEY MARIE

NEARHOOF, DUSTIN ROBERT

ROBISON, HUNTER DRAKE

TROPLES, MAYCY ANN

WHITE, RACHEL LYNNE

11th Grade

BECK, KYLIE PAIGE

BRAYMER, MAGGIE ANN

GRECO, BRADY CHRISTOPHER

JORDAN, GARRICK LOUIS

MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH

SHENK, EMMA JEAN

SWEENEY, LUTHEA IREAN

THOMPSON, KYLIE NICOLE

TRZECIAK, CAMRYN REESE

WASHBURN, KAITLYNN LOUISE

WORLEY, ELLA MARIE

10th Grade

ARBLASTER, ALYSSA MARIE

BORING, KYLIE MARIE

MERVINE, HARMONY ANN

OBENRADER, MIKAILA HOPE

PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT

POLACH, SADIE ALIVIA

SHAW, CONNOR JAMES

TRIOLA, MAGGIE CLAIRE

Ninth Grade

BARICKMAN, CLAIRE FAITH

BECK, CARTER LUCAS

BRAYMER, RYLIE JOY

DEETER, JORDAN JOHN

GRECO, LINDSEY MARIE

LEYTRICK, ALEXIS LAUREN

MACADAM, CORA ELISABETH

ZOOK, MALLORY LYNNE

Eighth Grade

BRAUEN, XANDER JOSEPH

DILLAMAN, HELENA MARIE

GARDNER, EVERETT HARRISON

HUGHES, MARGARET JOSEPHINE

PRICE, CELINA RENEE

WILLIAMS, BRADY DOUGLAS

YOUNG, LUKE DAVID

YURISIC, MEGAN ELIZABETH

Seventh Grade

BIDWELL, MARLEY VICTORIA

LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER

LEYTRICK, VINCENT MAXIM

PETERS, TESSA LYNN

YORK, ISABELLA MAY

HONORS

12th Grade

BALOG, ZACHARY DAVID

BRAYMER, AVERIE RAE

CALDWELL, LANDON JAMES

CAMPBELL, LENNON SOLSTICE

DEETER, JOSIE JANE

EBACK, TRINITY JEAN

FERGUSON, MARLEA JEAN

FLINCHBAUGH, DYLAN JACOB

FRAZIER, HUNTER BLAINE

FULLER, PAIGE DANNIELLE

GILES, MAXWELL GRANT

GUY, LEAH GRACE

HERNANDEZ, ANTHONY MATEO

HOUCK, BRITTANY NICOLE

MANGOLD, PAISLEY ZOFIA-CALEN

PRENATT, ELLIOT CHASE

ROCKWELL, ANDREW RUSSELL

SCHAAF, KEENEN CHARLES

SHIELDS, ABIGAIL ANNE

SIMCHECK, ZACHARY PAUL

SNYDER, JOSHUA TIMOTHY

SPANGLER, MATTHEW ARTHUR-EDWARD

STEVENS, MAKAYLA RAE

SWANSON, JOSHUA MICHAEL

WALKER, MADISON NICOLE

WILKINS, JADEN TYLER

YOUNG, GARRETT RICHARD

11th Grade

BAUER, ANDREA VIVIANA

BOWSER, ALEIGH MCKENNA

CRAIG, HUNTER LEE

GRUNDY, JOSEPH ALLEN

HARAKAL, CARLY ALLISON

HETRICK, SAMUEL REID

HIGGINS, GRACIE LYNNE

MCKEOWN, MARIE ELAINE

POWELL, LARRY DAVID

SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA

SMITH, JAZLYN RENEE

SMITH, MARILYN CHRIS

WILLIAMS, NOEL RAE

WYANT, JOSHUA DWIGHT

10th Grade

ANTHONY, GRANT WILLIAM

DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM

HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN

JONES, COLLIN MATTHEW

KING, KAYLEE ELIZABETH ANN

MBUYI, EMERANCE

MOOK, KACIE CHRISTINE

PARIS, RHIANNON LARAE

PARKHURST, CORINNA MARIE

PETERS, TRAVIS KENJI

STAFFORD, KYLIE ELIZABETH JEAN

TAUTIN, ELLA NICOLE

WEAVER, LINDSEY FAITH

ZOOK, NOLA MAE

Ninth Grade

BAUER, KAITLYN ELIZABETH

BOLERATZ, MASON JAMES

BURCHILL, WYATT BRADLEY

CRAIG, BAILEY NICOLE

CRAWFORD, GARRETT MILAN

HUGHES, NOLAN RAY

LAPERRIERE, MATHEW DYLAN

MCGOWAN, VALERIE ANNE

MCLAUGHLIN, BRYWN ELIZABETH

MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN

MOODY, BRIANNA ELIZABETH

NALE, ALAYNA MARIE

SMITH, FREDERICK LINUS

THOMPSON, BRANDON SCOTT

WILKINSON, REESE RYAN

Eighth Grade

ALLIO, MASON CHRISTOPHER

BAILEY, RYDER ROBERT

BLUM, KAYLYN NICOLE

COLELLA, JOSHUA JAMES

DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN

HARAKAL, CAMRYN ADDISON

KENNERKNECHT, EMMA KAY

MASCITTI, DONOVAN DAVID

NEWMAN, BROOKE MAKENZIE

REPKO, LYDIA BERKELEY

ROCKWELL, ABIGAIL CASEY

SHAFFER, WILLIAM ALAN

SHOOP, NOAH CHARLIE

SPENCER, EMMA MAE

STEUDLER, ERIC CASPER

TAUTIN, ADDISON CECELIA

WEAVER, JOSHUA JAMES

WRIGHT, LAUREN ELIZABETH

Seventh Grade

ADAMS, TALON JAMES

BRAUEN, MACKENZIE LAKE

BURCHILL, BLAKE EDWARD

FERRY, CORA LYNN

FOX, JULIANNAH JUNE

GARDNER, LEVI WILLIAM

MCGILL, LEAH ELIZABETH

OROSZ, ABIGAIL ROSE

PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON

PEEL, ADELLA ROSE

SABRUNO, NICO ROBERT

SCOTT, CRU JACOB

STAAB, ALLIE MARIE

SWANSON, CHLOE FAYE

TATTERS, JULIE DAWN

TAUTIN, KENLEY VICTORIA

ZOOK, WINSTON PAUL

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you