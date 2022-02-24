Saegertown Junior-Senior High School
These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the second grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
BARICKMAN, EVIN MICHAEL
FULLER, KAMRYN GRACE
KIRDAHY, ABIGAIL ROSE
MACADAM, EMMA LAUREL
MILLER, BAILEY MARIE
NEARHOOF, DUSTIN ROBERT
ROBISON, HUNTER DRAKE
TROPLES, MAYCY ANN
WHITE, RACHEL LYNNE
11th Grade
BECK, KYLIE PAIGE
BRAYMER, MAGGIE ANN
GRECO, BRADY CHRISTOPHER
JORDAN, GARRICK LOUIS
MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH
SHENK, EMMA JEAN
SWEENEY, LUTHEA IREAN
THOMPSON, KYLIE NICOLE
TRZECIAK, CAMRYN REESE
WASHBURN, KAITLYNN LOUISE
WORLEY, ELLA MARIE
10th Grade
ARBLASTER, ALYSSA MARIE
BORING, KYLIE MARIE
MERVINE, HARMONY ANN
OBENRADER, MIKAILA HOPE
PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT
POLACH, SADIE ALIVIA
SHAW, CONNOR JAMES
TRIOLA, MAGGIE CLAIRE
Ninth Grade
BARICKMAN, CLAIRE FAITH
BECK, CARTER LUCAS
BRAYMER, RYLIE JOY
DEETER, JORDAN JOHN
GRECO, LINDSEY MARIE
LEYTRICK, ALEXIS LAUREN
MACADAM, CORA ELISABETH
ZOOK, MALLORY LYNNE
Eighth Grade
BRAUEN, XANDER JOSEPH
DILLAMAN, HELENA MARIE
GARDNER, EVERETT HARRISON
HUGHES, MARGARET JOSEPHINE
PRICE, CELINA RENEE
WILLIAMS, BRADY DOUGLAS
YOUNG, LUKE DAVID
YURISIC, MEGAN ELIZABETH
Seventh Grade
BIDWELL, MARLEY VICTORIA
LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER
LEYTRICK, VINCENT MAXIM
PETERS, TESSA LYNN
YORK, ISABELLA MAY
HONORS
12th Grade
BALOG, ZACHARY DAVID
BRAYMER, AVERIE RAE
CALDWELL, LANDON JAMES
CAMPBELL, LENNON SOLSTICE
DEETER, JOSIE JANE
EBACK, TRINITY JEAN
FERGUSON, MARLEA JEAN
FLINCHBAUGH, DYLAN JACOB
FRAZIER, HUNTER BLAINE
FULLER, PAIGE DANNIELLE
GILES, MAXWELL GRANT
GUY, LEAH GRACE
HERNANDEZ, ANTHONY MATEO
HOUCK, BRITTANY NICOLE
MANGOLD, PAISLEY ZOFIA-CALEN
PRENATT, ELLIOT CHASE
ROCKWELL, ANDREW RUSSELL
SCHAAF, KEENEN CHARLES
SHIELDS, ABIGAIL ANNE
SIMCHECK, ZACHARY PAUL
SNYDER, JOSHUA TIMOTHY
SPANGLER, MATTHEW ARTHUR-EDWARD
STEVENS, MAKAYLA RAE
SWANSON, JOSHUA MICHAEL
WALKER, MADISON NICOLE
WILKINS, JADEN TYLER
YOUNG, GARRETT RICHARD
11th Grade
BAUER, ANDREA VIVIANA
BOWSER, ALEIGH MCKENNA
CRAIG, HUNTER LEE
GRUNDY, JOSEPH ALLEN
HARAKAL, CARLY ALLISON
HETRICK, SAMUEL REID
HIGGINS, GRACIE LYNNE
MCKEOWN, MARIE ELAINE
POWELL, LARRY DAVID
SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA
SMITH, JAZLYN RENEE
SMITH, MARILYN CHRIS
WILLIAMS, NOEL RAE
WYANT, JOSHUA DWIGHT
10th Grade
ANTHONY, GRANT WILLIAM
DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM
HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN
JONES, COLLIN MATTHEW
KING, KAYLEE ELIZABETH ANN
MBUYI, EMERANCE
MOOK, KACIE CHRISTINE
PARIS, RHIANNON LARAE
PARKHURST, CORINNA MARIE
PETERS, TRAVIS KENJI
STAFFORD, KYLIE ELIZABETH JEAN
TAUTIN, ELLA NICOLE
WEAVER, LINDSEY FAITH
ZOOK, NOLA MAE
Ninth Grade
BAUER, KAITLYN ELIZABETH
BOLERATZ, MASON JAMES
BURCHILL, WYATT BRADLEY
CRAIG, BAILEY NICOLE
CRAWFORD, GARRETT MILAN
HUGHES, NOLAN RAY
LAPERRIERE, MATHEW DYLAN
MCGOWAN, VALERIE ANNE
MCLAUGHLIN, BRYWN ELIZABETH
MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN
MOODY, BRIANNA ELIZABETH
NALE, ALAYNA MARIE
SMITH, FREDERICK LINUS
THOMPSON, BRANDON SCOTT
WILKINSON, REESE RYAN
Eighth Grade
ALLIO, MASON CHRISTOPHER
BAILEY, RYDER ROBERT
BLUM, KAYLYN NICOLE
COLELLA, JOSHUA JAMES
DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN
HARAKAL, CAMRYN ADDISON
KENNERKNECHT, EMMA KAY
MASCITTI, DONOVAN DAVID
NEWMAN, BROOKE MAKENZIE
REPKO, LYDIA BERKELEY
ROCKWELL, ABIGAIL CASEY
SHAFFER, WILLIAM ALAN
SHOOP, NOAH CHARLIE
SPENCER, EMMA MAE
STEUDLER, ERIC CASPER
TAUTIN, ADDISON CECELIA
WEAVER, JOSHUA JAMES
WRIGHT, LAUREN ELIZABETH
Seventh Grade
ADAMS, TALON JAMES
BRAUEN, MACKENZIE LAKE
BURCHILL, BLAKE EDWARD
FERRY, CORA LYNN
FOX, JULIANNAH JUNE
GARDNER, LEVI WILLIAM
MCGILL, LEAH ELIZABETH
OROSZ, ABIGAIL ROSE
PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON
PEEL, ADELLA ROSE
SABRUNO, NICO ROBERT
SCOTT, CRU JACOB
STAAB, ALLIE MARIE
SWANSON, CHLOE FAYE
TATTERS, JULIE DAWN
TAUTIN, KENLEY VICTORIA
ZOOK, WINSTON PAUL