The jury list, panel C, serving on the May 17-21 term of Crawford County criminal court, is announced as follows.

Cambridge Springs

Judith Ann Anderson, Melissa Clark-Cornwell, Tina J. Closky, Patrick Glenn, Christina Hunter, Raymond C. McGee, Mary Paniccia-Carden, Matthew Martin Peters

Cochranton

Kimberly Ann Boeckenhauer, Bailey W. Bustamante, Carrie Ann Cooper, Raymond Matthew Homa, Hannah Lynn Proper, Kathleen B. Wolfe

Conneaut Lake

Cindy Lou Boyd, Kathryn Elaine Muma, Diane Marie Valesky, Mark Allen Wood

Conneautville

Barbara Sue Dugan, Jonathan David Weidner, Diane Lynn Woge

Guys Mills

Linda L. Poly, Kevin Paul Turner

Harmonsburg

Judith Groger

Hartstown

Maryanne Hoffman, Julia Ann Vincent

Linesville

Kristine Donlin, Sandra Fedorski, Kayleen Weidler

Meadville

Karen Barnard, Edmond S. Billingsley, Tammy Sue Breckenridge, Brandy Lee Bridge, Bo Elton Gosnell, Janet Marie Greenawald, James R. McClinton, Elizabeth W. Meyer, Dawn Neumann, Bethany Marie Paich, Kelsey M. Shoop, Luisa Sonnek, Wayde Spence II, Thomas William Vignolini, Brian Sidney Williams, Kodie Lee Young

Springboro

Darlene Caren Boyd, Jeffrey King

Titusville

Maxine Barnhart, Helen M. Boemmel, Daryl Callen, David G. Langworthy, Sean Lindsay, Betsy K. O'Neill, Katie Vitter

Townville

Lisa Faye Crago, Sherry A. Heath

Union City

Kenneth John Corklin, Tyler James Hedderick, Brian Eric Jones

Venango

Brenna Kathleen Hunter

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