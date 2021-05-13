The jury list, panel C, serving on the May 17-21 term of Crawford County criminal court, is announced as follows.
Cambridge Springs
Judith Ann Anderson, Melissa Clark-Cornwell, Tina J. Closky, Patrick Glenn, Christina Hunter, Raymond C. McGee, Mary Paniccia-Carden, Matthew Martin Peters
Cochranton
Kimberly Ann Boeckenhauer, Bailey W. Bustamante, Carrie Ann Cooper, Raymond Matthew Homa, Hannah Lynn Proper, Kathleen B. Wolfe
Conneaut Lake
Cindy Lou Boyd, Kathryn Elaine Muma, Diane Marie Valesky, Mark Allen Wood
Conneautville
Barbara Sue Dugan, Jonathan David Weidner, Diane Lynn Woge
Guys Mills
Linda L. Poly, Kevin Paul Turner
Harmonsburg
Judith Groger
Hartstown
Maryanne Hoffman, Julia Ann Vincent
Linesville
Kristine Donlin, Sandra Fedorski, Kayleen Weidler
Meadville
Karen Barnard, Edmond S. Billingsley, Tammy Sue Breckenridge, Brandy Lee Bridge, Bo Elton Gosnell, Janet Marie Greenawald, James R. McClinton, Elizabeth W. Meyer, Dawn Neumann, Bethany Marie Paich, Kelsey M. Shoop, Luisa Sonnek, Wayde Spence II, Thomas William Vignolini, Brian Sidney Williams, Kodie Lee Young
Springboro
Darlene Caren Boyd, Jeffrey King
Titusville
Maxine Barnhart, Helen M. Boemmel, Daryl Callen, David G. Langworthy, Sean Lindsay, Betsy K. O'Neill, Katie Vitter
Townville
Lisa Faye Crago, Sherry A. Heath
Union City
Kenneth John Corklin, Tyler James Hedderick, Brian Eric Jones
Venango
Brenna Kathleen Hunter