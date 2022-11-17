These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the first grading period.
HIGH HONORS
Seventh Grade
BERNOSKI, SAMANTHA ANN
CALDWELL, MONTANA PEYTON
CASEY, SIMION PATRICK
Eighth Grade
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
COX, REAGAN EMILY
EDWARDS, KENZIE ERYKAH
GORDON, EMMA LOUISE
GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA
HIROSKY, EMILY ROSE
HOOVER, ISABELLA MARIE
JORDAN, KYLE THOMAS
KENNEDY, BROOKE ANN
MARTZ, ELLA KAETLIN
MITCHELL, MARISKA REESE
MOYER, BAILEY KRISTINE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
PRESTON, CECILE DIAN
STEVENSON, LILLY KAY
WATKINS, ADRIANNA LYNN
WATSON, HUNTER DRAKE
WOLFGANG, LEEROY
Ninth Grade
CRAWFORD, MYLEE SHAE
DEANE, JACK GARRET
HIROSKY, PAUL JOSEPH
HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MANGUS, JAYCEE JORDAN
MEANS, MAGGIE MAE
NEELY, BREE YVONNE
WYANT, ANNA MARIE LYNN
10th Grade
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BRUNOT, RACHEL GENE
COCHRAN, KYLIE LENA
KIER, LINCOLN ELIOT
NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA
O'HARA, MADISON ROSE
PALOTAS, AVERY JANE
PEARS, EMMET CHARLES
SHAW, DEREK ALBERT
ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
11th Grade
BURK, LUKE JOHN
DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DEWEY, GARRETT DAVID
FRAZIER, EMILY ELISABETH
LESTER, KAYDEE LYNNE
MITCHELL, HEIDI SUSANNA
MOSBACHER, LACEY LORETTA
REYNOLDS, IAN ALEXANDER
WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
12th Grade
BLAKE, ALEX JASPER
BROWN, RACHEL MARIE
CRAWFORD, MCKENNA KAY
DOYLE, ABIGAIL FAITH
KINNEAR, MICHAEL TODD
LEONHART, ZACK ANTHONY
PALMIERO, BRENNA ROSE
PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
PETERSON, ETHAN JAMES
SCHMID, JEFFREY DANIEL
THOMAS, SADIE LEIGH
ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN
HONORS
Seventh Grade
DEVAUL, KADEN GERALD
DOWNOR, LYNDSIE MAE
DUKE, RYLAN GRACE
FILEGAR, GAVIN JOHN
FISHER, AIDAN MARK
GEROW, MACKENZIE LEE
GISEWHITE, CHARISMA PRESLEY
GORDON, BRAYDEN JOSHUA
HILL, CARSON JAMES
KENNEDY, ELLA NICOLE
MERCHANT, KELSEY LYNN
REYNOLDS, GAVIN HOLMES
SHIELDS, CHRISTIAN LEE
STANFORD, REESE CATHERINE
STEWART, KHLOE SHAYLYNN
THOMPSON, TRENTEN NOAH
Eighth Grade
BARICKMAN, MADISON ELIZABETH
BARTHOLOMEW, HARLEY RAE
BECK, JANELLE DAWN
BROWN, CAYDEN LEE
CRAWLEY, CASHIUS CLARENCE
DUNKLE, NOLAN GUY
FAUNCE, BROC BURDELL
KIGHT, MADDOX JOEL
KOELLE, CHASE ALEXANDER
LANE, JERAD MICHAEL
LEWIS, LINDSEY MARIE
MACQUARRIE, ADDISON REESE
MACQUARRIE, CHASE ALLAN
POTOSKY, LEXY HARRIETT
SCHROAT, LOGAN JAMES
SLOCUM, AUTUM LEE
SOMERVILLE, WESLEY DAVID
STRAUB, CARL OWEN
Ninth Grade
CRANSTON, KAILLEE BREANNE
CRUM, DAKOTAH EUGENE
DULANEY, BAILEY SHEA
FRAZIER, ELLA HOPE
GARRIS, HEATHER ELIZABETH
GRANAT, JOSEPH CHARLES
JACKSON, JACOB ELIAS
KIER, LOGAN MATTHEW
LUJAN, ABIGAIL DIANE
MALONEY, CHASE WILLIAM
REYNOLDS, TROY R
ROBINSON, ASHLEY MARIE
STANFORD, SAMANTHA RUBY
STITT, FOX EDWARD
VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE
10th Grade
BLAKE, JOSLYN LEE
EIMER, MADISON LYNN
KELLY, ALANNAH LYN
KLIMOVICH, AIDAN PATRICK
MANGUS, KENDALL AUDINE
MOSBACHER, SARAH KATHLEEN
MOYER, ELLA MIA
PILLAR, SHAUNA GRACE
POST, RHINN NORENE
PRESTON, SYDNEY JEAN
PROPER, ANDREW JOSEPH
SLAGLE, LAURA MARIE CATHERINE
WEISER, AERIEANNAH NOELLE
WILLISON, LEVI MICHAEL
WOGE, MEGAN GRACE
11th Grade
ANDERSON, EVA ROSE
ATKINS, RICHARD ELLERY
BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES
BLAKE, CHASE JOSEPH
CAREY, JOHN DAVID
CLARK, MACKENZIE KATHLEEN
DAVIS, MASON JAMES
DOUBET, DORIAN RENE
HENRY, BRAYDON FRANKLIN
HILL, MARISA BRIANNE
HOSICK, BROOKE ANN
HUNTER, ELIZABETH ANN
KINNEY, DOMINICK ALLEN
KIRKPATRICK, CONNOR QUINH
KOELLE, RHAELYN RENEE
LANE, JOCELYNN LEE
MCINTYRE, MICHAELA ANN
MORLEY, JARRIN AIDAN
O'HARA, SAVANNAH JO
PORTER, KYLE CHRISTIAN
SEELY, ETHAN SAMUEL
SOMERVILLE, ISABELLE MAE
TAU, JACQUELINE ELAINE
THOMPSON, DEVIN DRAKE
WICKSTROM, MICHEAL JOHN
WILLISON, KOBY DAVID
WOGE, JACOB ROBERT
12th Grade
BUTRYN, GARRETT LEE
CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI
DELL'ANTONIO, HUNTER LEE
DOOLITTLE, COLE AVERY
FOSTER, NATHAN LEROY
GEROW, BRADY JAMES
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
GRINNELL, JONATHAN MICHAEL
HUNT, ALLYSON JO
JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
MARSHALL, MAYA ALENE
MCCARL, ALLORA DANNON
MCGOWAN, ANALYSE JEWELL
MILLER, BROOKLYN ELAINE
PALMER, LILLIAN ALEXIS
PILLAR, SHANE BRADEN
ROGERS, ALEXIS JANE
ROYER, SAMUEL DALTON
STITT, JOSIAH MICHAEL
VANNORT, MADISON NICOLE
VARNDELL, BAILEY CATHERINE
VERGONA, MADISON GRACE
WATSON, CALEB ETHAN
WILLIAMS, AIDEN MITCHELL
WILLIAMS, ISAAC CLYDE
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