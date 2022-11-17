These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the first grading period.

HIGH HONORS

Seventh Grade

BERNOSKI, SAMANTHA ANN

CALDWELL, MONTANA PEYTON

CASEY, SIMION PATRICK

Eighth Grade

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

COX, REAGAN EMILY

EDWARDS, KENZIE ERYKAH

GORDON, EMMA LOUISE

GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA

HIROSKY, EMILY ROSE

HOOVER, ISABELLA MARIE

JORDAN, KYLE THOMAS

KENNEDY, BROOKE ANN

MARTZ, ELLA KAETLIN

MITCHELL, MARISKA REESE

MOYER, BAILEY KRISTINE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

PRESTON, CECILE DIAN

STEVENSON, LILLY KAY

WATKINS, ADRIANNA LYNN

WATSON, HUNTER DRAKE

WOLFGANG, LEEROY

Ninth Grade

CRAWFORD, MYLEE SHAE

DEANE, JACK GARRET

HIROSKY, PAUL JOSEPH

HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MANGUS, JAYCEE JORDAN

MEANS, MAGGIE MAE

NEELY, BREE YVONNE

WYANT, ANNA MARIE LYNN

10th Grade

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BRUNOT, RACHEL GENE

COCHRAN, KYLIE LENA

KIER, LINCOLN ELIOT

NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA

O'HARA, MADISON ROSE

PALOTAS, AVERY JANE

PEARS, EMMET CHARLES

SHAW, DEREK ALBERT

ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

11th Grade

BURK, LUKE JOHN

DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DEWEY, GARRETT DAVID

FRAZIER, EMILY ELISABETH

LESTER, KAYDEE LYNNE

MITCHELL, HEIDI SUSANNA

MOSBACHER, LACEY LORETTA

REYNOLDS, IAN ALEXANDER

WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

12th Grade

BLAKE, ALEX JASPER

BROWN, RACHEL MARIE

CRAWFORD, MCKENNA KAY

DOYLE, ABIGAIL FAITH

KINNEAR, MICHAEL TODD

LEONHART, ZACK ANTHONY

PALMIERO, BRENNA ROSE

PALOTAS, ANDREA ELIZABETH

PETERSON, ETHAN JAMES

SCHMID, JEFFREY DANIEL

THOMAS, SADIE LEIGH

ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN

HONORS

Seventh Grade

DEVAUL, KADEN GERALD

DOWNOR, LYNDSIE MAE

DUKE, RYLAN GRACE

FILEGAR, GAVIN JOHN

FISHER, AIDAN MARK

GEROW, MACKENZIE LEE

GISEWHITE, CHARISMA PRESLEY

GORDON, BRAYDEN JOSHUA

HILL, CARSON JAMES

KENNEDY, ELLA NICOLE

MERCHANT, KELSEY LYNN

REYNOLDS, GAVIN HOLMES

SHIELDS, CHRISTIAN LEE

STANFORD, REESE CATHERINE

STEWART, KHLOE SHAYLYNN

THOMPSON, TRENTEN NOAH

Eighth Grade

BARICKMAN, MADISON ELIZABETH

BARTHOLOMEW, HARLEY RAE

BECK, JANELLE DAWN

BROWN, CAYDEN LEE

CRAWLEY, CASHIUS CLARENCE

DUNKLE, NOLAN GUY

FAUNCE, BROC BURDELL

KIGHT, MADDOX JOEL

KOELLE, CHASE ALEXANDER

LANE, JERAD MICHAEL

LEWIS, LINDSEY MARIE

MACQUARRIE, ADDISON REESE

MACQUARRIE, CHASE ALLAN

POTOSKY, LEXY HARRIETT

SCHROAT, LOGAN JAMES

SLOCUM, AUTUM LEE

SOMERVILLE, WESLEY DAVID

STRAUB, CARL OWEN

Ninth Grade

CRANSTON, KAILLEE BREANNE

CRUM, DAKOTAH EUGENE

DULANEY, BAILEY SHEA

FRAZIER, ELLA HOPE

GARRIS, HEATHER ELIZABETH

GRANAT, JOSEPH CHARLES

JACKSON, JACOB ELIAS

KIER, LOGAN MATTHEW

LUJAN, ABIGAIL DIANE

MALONEY, CHASE WILLIAM

REYNOLDS, TROY R

ROBINSON, ASHLEY MARIE

STANFORD, SAMANTHA RUBY

STITT, FOX EDWARD

VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE

10th Grade

BLAKE, JOSLYN LEE

EIMER, MADISON LYNN

KELLY, ALANNAH LYN

KLIMOVICH, AIDAN PATRICK

MANGUS, KENDALL AUDINE

MOSBACHER, SARAH KATHLEEN

MOYER, ELLA MIA

PILLAR, SHAUNA GRACE

POST, RHINN NORENE

PRESTON, SYDNEY JEAN

PROPER, ANDREW JOSEPH

SLAGLE, LAURA MARIE CATHERINE

WEISER, AERIEANNAH NOELLE

WILLISON, LEVI MICHAEL

WOGE, MEGAN GRACE

11th Grade

ANDERSON, EVA ROSE

ATKINS, RICHARD ELLERY

BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES

BLAKE, CHASE JOSEPH

CAREY, JOHN DAVID

CLARK, MACKENZIE KATHLEEN

DAVIS, MASON JAMES

DOUBET, DORIAN RENE

HENRY, BRAYDON FRANKLIN

HILL, MARISA BRIANNE

HOSICK, BROOKE ANN

HUNTER, ELIZABETH ANN

KINNEY, DOMINICK ALLEN

KIRKPATRICK, CONNOR QUINH

KOELLE, RHAELYN RENEE

LANE, JOCELYNN LEE

MCINTYRE, MICHAELA ANN

MORLEY, JARRIN AIDAN

O'HARA, SAVANNAH JO

PORTER, KYLE CHRISTIAN

SEELY, ETHAN SAMUEL

SOMERVILLE, ISABELLE MAE

TAU, JACQUELINE ELAINE

THOMPSON, DEVIN DRAKE

WICKSTROM, MICHEAL JOHN

WILLISON, KOBY DAVID

WOGE, JACOB ROBERT

12th Grade

BUTRYN, GARRETT LEE

CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI

DELL'ANTONIO, HUNTER LEE

DOOLITTLE, COLE AVERY

FOSTER, NATHAN LEROY

GEROW, BRADY JAMES

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

GRINNELL, JONATHAN MICHAEL

HUNT, ALLYSON JO

JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE

MARSHALL, MAYA ALENE

MCCARL, ALLORA DANNON

MCGOWAN, ANALYSE JEWELL

MILLER, BROOKLYN ELAINE

PALMER, LILLIAN ALEXIS

PILLAR, SHANE BRADEN

ROGERS, ALEXIS JANE

ROYER, SAMUEL DALTON

STITT, JOSIAH MICHAEL

VANNORT, MADISON NICOLE

VARNDELL, BAILEY CATHERINE

VERGONA, MADISON GRACE

WATSON, CALEB ETHAN

WILLIAMS, AIDEN MITCHELL

WILLIAMS, ISAAC CLYDE

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you