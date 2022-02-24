Maplewood Junior-Senior High School
These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the second grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
ATKINS, RILEY ALGENE
BAKUS, SOPHIA MADELINE
CRAWFORD, CHLOE ANNABELLE
EIMER, ISABELLA MAELYNN
HEIM, WEISS EUGENE
MCFADDEN, JESSE JAMES
PLOSKI, JORDYN LEIGH
SCHON, ISAAK THOMAS
SCHUTZ, KAITLYN JOY
SOUTHWICK, BROOKLYN AMBROSIA
ZAVA, ELISEA
11th Grade
BLAKE, ALEX JASPER
CRAWFORD, MCKENNA KAY
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
KINNEAR, MICHAEL TODD
PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
SCHMID, JEFFREY DANIEL
THOMAS, SADIE LEIGH
VERGONA, MADISON GRACE
10th Grade
LESTER, KAYDEE LYNNE
MITCHELL, HEIDI SUSANNA
Ninth Grade
BLAKE, JOSLYN LEE
BRUNOT, RACHEL GENE
COCHRAN, KYLIE LENA
EIMER, MADISON LYNN
KIER, LINCOLN ELIOT
MOYER, ELLA MIA
PALOTAS, AVERY JANE
PRESTON, SYDNEY JEAN
SHAW, DEREK ALBERT
ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
Eighth Grade
DEANE, JACK GARRET
HIROSKY, PAUL JOSEPH
HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
JACKSON, JACOB ELIAS
KIER, LOGAN MATTHEW
LUJAN, ABIGAIL DIANE
MANGUS, JAYCEE JORDAN
MEANS, MAGGIE MAE
NEELY, BREE YVONNE
REYNOLDS, TROY R
Seventh Grade
COX, REAGAN EMILY
GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA
HIROSKY, EMILY ROSE
JORDAN, KYLE THOMAS
MITCHELL, MARISKA REESE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
HONORS
12th Grade
BERNOSKI, MATHEW CHARLES
BEUCHAT, EVE ALEXANDRA
BLAKE, GANON SCOTT
BRUNOT, AVERY ELLEN
CHAMBERLAIN, CHARLES JACOB
COLFORD, CYRUS JACOB
DEVORE, HAILEE MARIA
GERARD, MICHAEL JACK
HASBROUCK, GRACE MARIE
HEIM, WYATT DARWIN
HOLSOPPLE, SHAWNA DIANE
HORN, TANNER RENEE
KENNEDY, LOGAN CHARLES
KENNEDY, MEGHAN DANIELLE
MIDDLETON, MONTANA MARIE
MOORHEAD, LILIANE ADERYN
PALMIERO, CONNOR JOSEPH
PHILLIPS, HALEY MARIE
PRENATT, LISA CHRISTINE
ROAE, GREGORY JOSEPH
ROBINSON, TRISTA SUE
ROSSEY, JOHNATHON BRADLEY
RUBAKER, GRACE LEE
TYSON, ANIKA DANIELLE
VERGNOLA, TARYN SKYLAR
WHITEHAIR, BRADIE LYNAE
WILLIAMS, CORBIN DAVID
11th Grade
BONECUTTER, ELIVIA ROSE
BROWN, RACHEL MARIE
COOPER, SAMANTHA MAY
CORNELL, CHLOEE MAREE
DELL'ANTONIO, HUNTER LEE
DOYLE, ABIGAIL FAITH
JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
PALMIERO, BRENNA ROSE
PILLAR, SHANE BRADEN
ROYER, SAMUEL DALTON
STITT, JOSIAH MICHAEL
WATSON, CALEB ETHAN
WILLIAMS, ISAAC CLYDE
ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN
10th Grade
BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES
BLAKE, CHASE JOSEPH
DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DEWEY, GARRETT DAVID
DOUBET, DORIAN RENE
FRAZIER, EMILY ELISABETH
HENRY, BRAYDON FRANKLIN
HILL, MARISA BRIANNE
HOSICK, BROOKE ANN
LANE, JOCELYNN LEE
MCGOWAN, ISABEL RUTH
MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE
MCINTYRE, MICHAELA ANN
MOSBACHER, LACEY LORETTA
O'HARA, SAVANNAH JO
SEELY, ETHAN SAMUEL
SOMERVILLE, ISABELLE MAE
TAU, JACQUELINE ELAINE
WOGE, JACOB ROBERT
WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
Ninth Grade
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BEEBE, ELLA ROSE
FAY, ALYSSA MARIE
KELLY, ALANNAH LYN
LEONHART, GRACE LYNN
O'HARA, MADISON ROSE
PILLAR, SHAUNA GRACE
POST, RHINN NORENE
PROPER, ANDREW JOSEPH
SLAGLE, LAURA MARIE CATHERINE
TRIOLA, NICHOLAS ANDREW
WOGE, MEGAN GRACE
Eighth Grade
BIVENS, EDWARD JACOB
BRENIZER, TRINITY ROSE
CRAWFORD, MYLEE SHAE
CRUM, DAKOTAH EUGENE
DEWEY, DYLAN LEE
DULANEY, BAILEY SHEA
GATES, AYDEN TYLER
HORN, KADEN DANIEL
LESUER, SOPHIA MARIE
MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MALONEY, CHASE WILLIAM
MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI
MOYER, DEEGAN MICHAEL
POTOSKY, MITCHELL JAMES
REYES-DALTON, GUILLERMO
STANFORD, SAMANTHA RUBY
STEWART, VERONICA PAIGE
STITT, FOX EDWARD
VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE
WYANT, ANNA MARIE LYNN
Seventh Grade
BARICKMAN, MADISON ELIZABETH
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
EDWARDS, KENZIE ERYKAH
GORDON, EMMA LOUISE
HOOVER, ISABELLA MARIE
KENNEDY, BROOKE ANN
LESUER, ISAAC THOMAS
MACQUARRIE, ADDISON REESE
MARTZ, ELLA KAETLIN
MOYER, BAILEY KRISTINE
OHLS, HAYDEN MATHEW
POTOSKY, LEXY HARRIETT
PRESTON, CECILE DIAN
SLOCUM, AUTUM LEE
STRAUB, CARL OWEN
WATKINS, ADRIANNA LYNN
WATSON, HUNTER DRAKE
WILLIAMS, NOVA RYAN
WOLFGANG, LEEROY