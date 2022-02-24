Maplewood Junior-Senior High School

These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the second grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

ATKINS, RILEY ALGENE

BAKUS, SOPHIA MADELINE

CRAWFORD, CHLOE ANNABELLE

EIMER, ISABELLA MAELYNN

HEIM, WEISS EUGENE

MCFADDEN, JESSE JAMES

PLOSKI, JORDYN LEIGH

SCHON, ISAAK THOMAS

SCHUTZ, KAITLYN JOY

SOUTHWICK, BROOKLYN AMBROSIA

ZAVA, ELISEA

11th Grade

BLAKE, ALEX JASPER

CRAWFORD, MCKENNA KAY

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

KINNEAR, MICHAEL TODD

PALOTAS, ANDREA ELIZABETH

SCHMID, JEFFREY DANIEL

THOMAS, SADIE LEIGH

VERGONA, MADISON GRACE

10th Grade

LESTER, KAYDEE LYNNE

MITCHELL, HEIDI SUSANNA

Ninth Grade

BLAKE, JOSLYN LEE

BRUNOT, RACHEL GENE

COCHRAN, KYLIE LENA

EIMER, MADISON LYNN

KIER, LINCOLN ELIOT

MOYER, ELLA MIA

PALOTAS, AVERY JANE

PRESTON, SYDNEY JEAN

SHAW, DEREK ALBERT

ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

Eighth Grade

DEANE, JACK GARRET

HIROSKY, PAUL JOSEPH

HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

JACKSON, JACOB ELIAS

KIER, LOGAN MATTHEW

LUJAN, ABIGAIL DIANE

MANGUS, JAYCEE JORDAN

MEANS, MAGGIE MAE

NEELY, BREE YVONNE

REYNOLDS, TROY R

Seventh Grade

COX, REAGAN EMILY

GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA

HIROSKY, EMILY ROSE

JORDAN, KYLE THOMAS

MITCHELL, MARISKA REESE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

HONORS

12th Grade

BERNOSKI, MATHEW CHARLES

BEUCHAT, EVE ALEXANDRA

BLAKE, GANON SCOTT

BRUNOT, AVERY ELLEN

CHAMBERLAIN, CHARLES JACOB

COLFORD, CYRUS JACOB

DEVORE, HAILEE MARIA

GERARD, MICHAEL JACK

HASBROUCK, GRACE MARIE

HEIM, WYATT DARWIN

HOLSOPPLE, SHAWNA DIANE

HORN, TANNER RENEE

KENNEDY, LOGAN CHARLES

KENNEDY, MEGHAN DANIELLE

MIDDLETON, MONTANA MARIE

MOORHEAD, LILIANE ADERYN

PALMIERO, CONNOR JOSEPH

PHILLIPS, HALEY MARIE

PRENATT, LISA CHRISTINE

ROAE, GREGORY JOSEPH

ROBINSON, TRISTA SUE

ROSSEY, JOHNATHON BRADLEY

RUBAKER, GRACE LEE

TYSON, ANIKA DANIELLE

VERGNOLA, TARYN SKYLAR

WHITEHAIR, BRADIE LYNAE

WILLIAMS, CORBIN DAVID

11th Grade

BONECUTTER, ELIVIA ROSE

BROWN, RACHEL MARIE

COOPER, SAMANTHA MAY

CORNELL, CHLOEE MAREE

DELL'ANTONIO, HUNTER LEE

DOYLE, ABIGAIL FAITH

JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE

PALMIERO, BRENNA ROSE

PILLAR, SHANE BRADEN

ROYER, SAMUEL DALTON

STITT, JOSIAH MICHAEL

WATSON, CALEB ETHAN

WILLIAMS, ISAAC CLYDE

ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN

10th Grade

BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES

BLAKE, CHASE JOSEPH

DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DEWEY, GARRETT DAVID

DOUBET, DORIAN RENE

FRAZIER, EMILY ELISABETH

HENRY, BRAYDON FRANKLIN

HILL, MARISA BRIANNE

HOSICK, BROOKE ANN

LANE, JOCELYNN LEE

MCGOWAN, ISABEL RUTH

MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE

MCINTYRE, MICHAELA ANN

MOSBACHER, LACEY LORETTA

O'HARA, SAVANNAH JO

SEELY, ETHAN SAMUEL

SOMERVILLE, ISABELLE MAE

TAU, JACQUELINE ELAINE

WOGE, JACOB ROBERT

WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

Ninth Grade

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BEEBE, ELLA ROSE

FAY, ALYSSA MARIE

KELLY, ALANNAH LYN

LEONHART, GRACE LYNN

O'HARA, MADISON ROSE

PILLAR, SHAUNA GRACE

POST, RHINN NORENE

PROPER, ANDREW JOSEPH

SLAGLE, LAURA MARIE CATHERINE

TRIOLA, NICHOLAS ANDREW

WOGE, MEGAN GRACE

Eighth Grade

BIVENS, EDWARD JACOB

BRENIZER, TRINITY ROSE

CRAWFORD, MYLEE SHAE

CRUM, DAKOTAH EUGENE

DEWEY, DYLAN LEE

DULANEY, BAILEY SHEA

GATES, AYDEN TYLER

HORN, KADEN DANIEL

LESUER, SOPHIA MARIE

MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MALONEY, CHASE WILLIAM

MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI

MOYER, DEEGAN MICHAEL

POTOSKY, MITCHELL JAMES

REYES-DALTON, GUILLERMO

STANFORD, SAMANTHA RUBY

STEWART, VERONICA PAIGE

STITT, FOX EDWARD

VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE

WYANT, ANNA MARIE LYNN

Seventh Grade

BARICKMAN, MADISON ELIZABETH

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

EDWARDS, KENZIE ERYKAH

GORDON, EMMA LOUISE

HOOVER, ISABELLA MARIE

KENNEDY, BROOKE ANN

LESUER, ISAAC THOMAS

MACQUARRIE, ADDISON REESE

MARTZ, ELLA KAETLIN

MOYER, BAILEY KRISTINE

OHLS, HAYDEN MATHEW

POTOSKY, LEXY HARRIETT

PRESTON, CECILE DIAN

SLOCUM, AUTUM LEE

STRAUB, CARL OWEN

WATKINS, ADRIANNA LYNN

WATSON, HUNTER DRAKE

WILLIAMS, NOVA RYAN

WOLFGANG, LEEROY

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