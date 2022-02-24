Crawford County Career and Technical Center
These students have been named to the gold and silver award lists at Crawford County Career and Technical Center for the second grading period.
GOLD
Auto Collision Technology
Bradley Phillips
Logan Martin
Shane Looney
Kaydee Lester
Automotive Technology
Tylor Vorous
Holden Shiner
Andrew Granda
William Hall
Elivia Bonecutter
Carpentry
Kole Flint
Adam Halsted
Brooklyn Southwick
Commercial Art and Graphics
Marlea Ferguson
Madison Blood
Ava Greenawalt
Anika Tyson
Senna Camp
John Lynch
Kyla Morgan
Paige Waring
Sarah Little
Aspen Herter
Autumn Weed
Computer and Information Sciences
Jameson McIntyre
Dawson Reese
Parker Bailey
David White
Nicholas Kaste
Benjamin Papinchak
Cullen McNulty
Nethaniel Gordon
Andrew Royal
Cameron Keller
Corbin Williams
Ian Foreman
Mathew Bernoski
Cobin Herman-Post
Jacob Cape
Cosmetology
Sydney Phillips
Kaylee York
Marie McKeown
Alexis Peeples
Jaidyn Jordan
Faith Peterson
Marisa Hill
Kylie Shrock
Emilee Hays
Adreauna Davis
Layla Horton
Analyse McGowan
Alexis Napolitano
Tanner Williams
Trista Robinson
Hally Venard
Harmony Mervine
Culinary Arts and Restaurant Management
Mitzi Emig
John Welsh
Kirsten Marks
Chloe Hindle
Madilyn Ly
Isabel McGowan
Edward Hazelet
Cynthia White
Charris Hall
Lexus Skelton
Kay Bickel
Jackson Barnes
Evelynn Kelly
Skyla Onderko
Lauren Brooks
Michaela McIntyre
Abigail Miller
Caidence Meacham
Jayden Lambert
Christian Durham-Lencioni
Morgan Hoover
Starr Gilliland
David Copeland
Diesel Technology
Chase Beck
Rachael Frye
Jack Rynd
Noah Hayes
Drew Hunter
Brody Beck
Devin Sekerski
Diversified Occupations Co-op
Jordyn Costa
Allison Simonetta
Lilly Foister
Darren Zeits
Dylan Hulley
Aliyah Campbell
Alexander Hollabaugh
Carly Richte
Laine Boylan
Erica Davis
Kendra Vivian
Kylie Ingle
Wyatt Heim
Rollie Sutton
Lainey Graham
Montana White
Rileigh Oskin
Zachery Wheeler
Jessalyn Grindstaff
Dana Shaw
Jeremiah Musser
Nicholas Fidanza
Alexis Fry
Sylas Csiky
Terrell Wilmore
Drafting and Design Technology
Codey Deeter
Logan Danielson
Brock Anderson
Elise Sprong
Jaxon Newell
Alex Blake
Gregory Conley
Adriana Silvis
Hailey Schwab
Kyleigh Wentz
Ethan DeFrancesco
Electrical Occupations
Lisa Prenatt
Joshua Perrine
William Sprong
Isaiah Minor
Josiah Stitt
Nathan Foster
Matthew DeVore
Kaeden Cranston
Braden Groover
Chloe Williams
Chloe Fields
Ethan Stright
Jordan Kullen
Jayden Mihoci
Bradley Fuhrer
James Murphy
Electronics Technology
Lucian Hall
Garrick Jordan
Jacob Graham
Matthaeus Foxall
Garrett Brown
Health Occupations
Chloe Crawford
Jordan Bender
Riley Atkins
Kristin Motzing
Bradie Whitehair
Chloe Custer
Emma Pennington
Derek Chiocco
Maycy Troples
Hailey Delo
Cassandra Baer
Breanna Pete
Hope Venard
Vanessa Waring
Celina Dennis
Jordan Hudock
Precision Machining
Weiss Heim
Dylan Fletcher
Brayden Miller
Garrett Hodak
Simeon Hunter
Gavin Holeva
Ryland Lutz
Anna Klink
Rocky Buford
Connor Crago
Jacob Little
Trent Roncaglione
Welding
Colby Deets
Camryn Fabela
Noah Temel
Kacie Mook
Tanner Shearer
Chase Miller
MacKenzie Davis
Maggie Butler
Raeden Covine-Kiser
Gregory Babcock
Maxwell Dillaman
Colby Stewart
Dominic Fosco
Louden Gledhill
Madison VanNort
Connor Schellman
SILVER
Auto Collision Technology
Tyler Shaw
Connor Perrye
Ace Brown
Automotive Technology
Keenen Schaaf
Sage Schweitzer
Jackson Carico
Lacey Mosbacher
Robert Thomas
Ethan Delp
Landon Stone
Carpentry
John Miller
Kylann Barksdale
Chandler Davison
Jacob Opatrny
Dominic Lowe
Michael DeJohn
Commercial Art and Graphics
Alanna Ratliff
Katharine Singer
Natalie White
Grace Dudinsky
Jonathan Grinnell
Rori Higgins
Meghan Steadman
Computer and Information Sciences
Cole Doolittle
Anthony Wagner
Jack Robinson
William Keller
Kasey Blair
Kayden Dibble
Cosmetology
Andria Foister
Culinary Arts and Restaurant Management
Seth Fenner
Hannah Tomczak-Webb
Diesel Technology
Nathaniel Graybill
Kyle Huya
Logan Gerow
Brady Jardina
Connor Smith
Mark Wright
Blake Boylan
Tyler Hamrick
Diversified Occupations Co-op
Gabriel Cummings
Mackenzie Virgils
Daniel Morrow
Dylan Lehmann
Drafting and Design Technology
Ganon Blake
James Bernard
Brevin Klink
Steven Thornton
Jacob Friters
Electrical Occupations
Eric Mason
Ruric Douglas
Allora McCarl
Trent Nelson
Health Occupations
Casey Williams
Abigail Shiver
Riley Piatt
Sofia DeJohn
Hayley Moore
Molly Jackson
Brooklyn Miller
Amira Burnett
Precision Machining
Garrett Dewey
Hunter Craig
Matthew Spangler
Tayton Reichel
Hawk Post
Welding
Austin Agnew
James Sherman
John Carey
Jonathan Grundy
Dylan Reed
Nathan Kerr
Anthony Grebiner
Ryan Herr
Caleb Watson
Sidonie Hipple
Andrew Custead
Isaac Williams
Alic Jackson