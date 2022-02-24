Crawford County Career and Technical Center

These students have been named to the gold and silver award lists at Crawford County Career and Technical Center for the second grading period.

GOLD

Auto Collision Technology

Bradley Phillips

Logan Martin

Shane Looney

Kaydee Lester

Automotive Technology

Tylor Vorous

Holden Shiner

Andrew Granda

William Hall

Elivia Bonecutter

Carpentry

Kole Flint

Adam Halsted

Brooklyn Southwick

Commercial Art and Graphics

Marlea Ferguson

Madison Blood

Ava Greenawalt

Anika Tyson

Senna Camp

John Lynch

Kyla Morgan

Paige Waring

Sarah Little

Aspen Herter

Autumn Weed

Computer and Information Sciences

Jameson McIntyre

Dawson Reese

Parker Bailey

David White

Nicholas Kaste

Benjamin Papinchak

Cullen McNulty

Nethaniel Gordon

Andrew Royal

Cameron Keller

Corbin Williams

Ian Foreman

Mathew Bernoski

Cobin Herman-Post

Jacob Cape

Cosmetology

Sydney Phillips

Kaylee York

Marie McKeown

Alexis Peeples

Jaidyn Jordan

Faith Peterson

Marisa Hill

Kylie Shrock

Emilee Hays

Adreauna Davis

Layla Horton

Analyse McGowan

Alexis Napolitano

Tanner Williams

Trista Robinson

Hally Venard

Harmony Mervine

Culinary Arts and Restaurant Management

Mitzi Emig

John Welsh

Kirsten Marks

Chloe Hindle

Madilyn Ly

Isabel McGowan

Edward Hazelet

Cynthia White

Charris Hall

Lexus Skelton

Kay Bickel

Jackson Barnes

Evelynn Kelly

Skyla Onderko

Lauren Brooks

Michaela McIntyre

Abigail Miller

Caidence Meacham

Jayden Lambert

Christian Durham-Lencioni

Morgan Hoover

Starr Gilliland

David Copeland

Diesel Technology

Chase Beck

Rachael Frye

Jack Rynd

Noah Hayes

Drew Hunter

Brody Beck

Devin Sekerski

Diversified Occupations Co-op

Jordyn Costa

Allison Simonetta

Lilly Foister

Darren Zeits

Dylan Hulley

Aliyah Campbell

Alexander Hollabaugh

Carly Richte

Laine Boylan

Erica Davis

Kendra Vivian

Kylie Ingle

Wyatt Heim

Rollie Sutton

Lainey Graham

Montana White

Rileigh Oskin

Zachery Wheeler

Jessalyn Grindstaff

Dana Shaw

Jeremiah Musser

Nicholas Fidanza

Alexis Fry

Sylas Csiky

Terrell Wilmore

Drafting and Design Technology

Codey Deeter

Logan Danielson

Brock Anderson

Elise Sprong

Jaxon Newell

Alex Blake

Gregory Conley

Adriana Silvis

Hailey Schwab

Kyleigh Wentz

Ethan DeFrancesco

Electrical Occupations

Lisa Prenatt

Joshua Perrine

William Sprong

Isaiah Minor

Josiah Stitt

Nathan Foster

Matthew DeVore

Kaeden Cranston

Braden Groover

Chloe Williams

Chloe Fields

Ethan Stright

Jordan Kullen

Jayden Mihoci

Bradley Fuhrer

James Murphy

Electronics Technology

Lucian Hall

Garrick Jordan

Jacob Graham

Matthaeus Foxall

Garrett Brown

Health Occupations

Chloe Crawford

Jordan Bender

Riley Atkins

Kristin Motzing

Bradie Whitehair

Chloe Custer

Emma Pennington

Derek Chiocco

Maycy Troples

Hailey Delo

Cassandra Baer

Breanna Pete

Hope Venard

Vanessa Waring

Celina Dennis

Jordan Hudock

Precision Machining

Weiss Heim

Dylan Fletcher

Brayden Miller

Garrett Hodak

Simeon Hunter

Gavin Holeva

Ryland Lutz

Anna Klink

Rocky Buford

Connor Crago

Jacob Little

Trent Roncaglione

Welding

Colby Deets

Camryn Fabela

Noah Temel

Kacie Mook

Tanner Shearer

Chase Miller

MacKenzie Davis

Maggie Butler

Raeden Covine-Kiser

Gregory Babcock

Maxwell Dillaman

Colby Stewart

Dominic Fosco

Louden Gledhill

Madison VanNort

Connor Schellman

SILVER

Auto Collision Technology

Tyler Shaw

Connor Perrye

Ace Brown

Automotive Technology

Keenen Schaaf

Sage Schweitzer

Jackson Carico

Lacey Mosbacher

Robert Thomas

Ethan Delp

Landon Stone

Carpentry

John Miller

Kylann Barksdale

Chandler Davison

Jacob Opatrny

Dominic Lowe

Michael DeJohn

Commercial Art and Graphics

Alanna Ratliff

Katharine Singer

Natalie White

Grace Dudinsky

Jonathan Grinnell

Rori Higgins

Meghan Steadman

Computer and Information Sciences

Cole Doolittle

Anthony Wagner

Jack Robinson

William Keller

Kasey Blair

Kayden Dibble

Cosmetology

Andria Foister

Culinary Arts and Restaurant Management

Seth Fenner

Hannah Tomczak-Webb

Diesel Technology

Nathaniel Graybill

Kyle Huya

Logan Gerow

Brady Jardina

Connor Smith

Mark Wright

Blake Boylan

Tyler Hamrick

Diversified Occupations Co-op

Gabriel Cummings

Mackenzie Virgils

Daniel Morrow

Dylan Lehmann

Drafting and Design Technology

Ganon Blake

James Bernard

Brevin Klink

Steven Thornton

Jacob Friters

Electrical Occupations

Eric Mason

Ruric Douglas

Allora McCarl

Trent Nelson

Health Occupations

Casey Williams

Abigail Shiver

Riley Piatt

Sofia DeJohn

Hayley Moore

Molly Jackson

Brooklyn Miller

Amira Burnett

Precision Machining

Garrett Dewey

Hunter Craig

Matthew Spangler

Tayton Reichel

Hawk Post

Welding

Austin Agnew

James Sherman

John Carey

Jonathan Grundy

Dylan Reed

Nathan Kerr

Anthony Grebiner

Ryan Herr

Caleb Watson

Sidonie Hipple

Andrew Custead

Isaac Williams

Alic Jackson

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you