Conneaut Area Senior High School
These students have been named to the honor roll at Conneaut Area Senior High School for the second grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
Savannah Adams
Julia Bartosek
Maggie Battles
Jaelyn Blood
Garrett Brown
Rebecca Byler
Derek Chiocco
Amber Clark
Bailey Clark
Jordyn Costa
Marin Douglas
Daniel Ellis
Marlee Feather
Dylan Fletcher
Lilly Foister
Julianna Jacobs
Anna Klink
Logan McClimans
Kristin Motzing
Caden Nicolls
Megan Orlasky
Sydney Phillips
Megan Poff
Isaiah Predis
Kayden Ransom
Connor Schellman
Marci Shetler
Erika Shrock
Allison Simonetta
Madison Thomas
Nathaniel Turner
Isabella Vennare
Zachery Wheeler
David Yeaples
11th Grade
Nikkolas Adams
Samantha Adams
Alexis Arnett
Madison Auen
Payton Berkley
Daniel Button
Kaley Cook
Kayleigh Criece
Chloe Custer
Daymien Ferrara
Chloe Fields
James Gack
Eliza Harrington
Collin Hearn
Kayleen Kenenske
Ayianna Kestle
Morgan Klink
Sarah Lasko
Kaylee Mattera
Cheyann McClimans
Jessica Pelc
Laurynn Pelc
Maria Poff
Sylvia Prebor
Shelby Rader
Lucas Rice
Taylor Schlosser
Sarah Shearer
Isabel Shelatz
Linda Shepard
Mackenzie Shilling
Riley Stearns
Noah Temel
Dawson Thomas
Emma Thompson
Mackenzie Wensel
Brianna Whaley
Brooke Wise
Emily Young
10th Grade
Ashlee Barabas
Alexis Benson
Hannah Brady
Breanna Byerley
Grace Byler
Gracie Clark
Karlie Dennis
Elaina Gerber
Maxwell Getz
Hunter Gould
Julianne Gowetski
Nathaniel Graybill
Franklyn Janocha
Daelynn Johnson
Jaidyn Jordan
Paris Karastury
Payten Karastury
Gregory Klink
Veronica Lynn
Kaylee McClimans
Skylar McClimans
Landen Mead
Larkin Mead
Isabell Meyer
Emma Miazga
Jillian Mihoci
Katherine Miller
Lillyan Moore
Abigail Mozina
Brianna Nader
Kenady Oates
Alayna Ott
Faith Peterson
Addison Seitz
Kylie Shrock
Elise Sprong
Aiden Tyson
Matthew Wilpula
Ninth Grade
Leonard Adams IV
Alyse Barth
Ava Bish
Camille Budzynski
Dana Copeland
Kaitlyn Crabb
Brooke Davis
Jadis Doubet
Miranda Flaherty
Joseph, Furgiuele IV
Luca Gabel
Jenna Geer
Callie Gerber
Gavin Gerber
Katherine Gillette
Elaina Graybill
Jillian Haeck
Grace Hans
Lainie Harrington
Kyle Herr
Shakiir Jordan II
Chloe Kincaid
Claire Kline
Cailyn Luciani
Kylie Mattera
Megan Mattocks
Lunden Mead
Victoria Medrick
Jocelyne Morrow
Parker Nicolls
Carly Perrye
Morgan Poff
Kasey Prince
Dylan Quade
Kelly Royer
Megan Simonetta
Keaira Smeltzer
Genevieve Sullivan-Shimek
Mary Sullivan-Shimek
Caelyn Turk
Camille Turner
Courtney Vennare
Emily Vennare
Joslyn Young
HONORS
12th Grade
Gladys Anderson
Dominick Cirri
Alexis Fry
Garrett Gerber
Braden Groover
Makayla Hall
Nicole Hazen
Kaitlynn Jakubowski
Rylee Jones
Zoey Jones
Jordan Kullen
Maximus Lewandowski
Kirsten Marks
James Murphy
Raegan Nelson
Holden Shiner
Natalie White
11th Grade
Jackson Barnes
Lyndsey Blood
Austin Byler
Keyshaun Dennis
Bradley Fuhrer
Conner Hannold
Tessa Haugh
Damien Loze
Pasquale Mattera Jr.
Isabella Northrop
Alexander Nottingham
Izabell Onderko
Connor Perrye
Denali Petronio
Andrew Royal
Ethan Stright
Delaney Wiley
Chloe Williams
Sarah Zimmer
10th Grade
Carson Alsdorf
Aubre Andrew
James Bernard Jr.
Emily Heckman
Cobin Herman-Post
Daniel Hunter
Skyla Onderko
Landon Ransom
Tristan Shelatz
Chase Valentine
Logan Weinschenk
Gavin White
Ninth Grade
Mitchell Blood
Olivia Burton
Madilynne Chase
Colton Ellis
Chelsei Fields
Kaylin First
Andrew Hackworth
Kennedy Motzing
Jessica Onderko
Maddie Robertson
Garret Ward