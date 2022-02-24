Conneaut Area Senior High School

These students have been named to the honor roll at Conneaut Area Senior High School for the second grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

Savannah Adams

Julia Bartosek

Maggie Battles

Jaelyn Blood

Garrett Brown

Rebecca Byler

Derek Chiocco

Amber Clark

Bailey Clark

Jordyn Costa

Marin Douglas

Daniel Ellis

Marlee Feather

Dylan Fletcher

Lilly Foister

Julianna Jacobs

Anna Klink

Logan McClimans

Kristin Motzing

Caden Nicolls

Megan Orlasky

Sydney Phillips

Megan Poff

Isaiah Predis

Kayden Ransom

Connor Schellman

Marci Shetler

Erika Shrock

Allison Simonetta

Madison Thomas

Nathaniel Turner

Isabella Vennare

Zachery Wheeler

David Yeaples

11th Grade

Nikkolas Adams

Samantha Adams

Alexis Arnett

Madison Auen

Payton Berkley

Daniel Button

Kaley Cook

Kayleigh Criece

Chloe Custer

Daymien Ferrara

Chloe Fields

James Gack

Eliza Harrington

Collin Hearn

Kayleen Kenenske

Ayianna Kestle

Morgan Klink

Sarah Lasko

Kaylee Mattera

Cheyann McClimans

Jessica Pelc

Laurynn Pelc

Maria Poff

Sylvia Prebor

Shelby Rader

Lucas Rice

Taylor Schlosser

Sarah Shearer

Isabel Shelatz

Linda Shepard

Mackenzie Shilling

Riley Stearns

Noah Temel

Dawson Thomas

Emma Thompson

Mackenzie Wensel

Brianna Whaley

Brooke Wise

Emily Young

10th Grade

Ashlee Barabas

Alexis Benson

Hannah Brady

Breanna Byerley

Grace Byler

Gracie Clark

Karlie Dennis

Elaina Gerber

Maxwell Getz

Hunter Gould

Julianne Gowetski

Nathaniel Graybill

Franklyn Janocha

Daelynn Johnson

Jaidyn Jordan

Paris Karastury

Payten Karastury

Gregory Klink

Veronica Lynn

Kaylee McClimans

Skylar McClimans

Landen Mead

Larkin Mead

Isabell Meyer

Emma Miazga

Jillian Mihoci

Katherine Miller

Lillyan Moore

Abigail Mozina

Brianna Nader

Kenady Oates

Alayna Ott

Faith Peterson

Addison Seitz

Kylie Shrock

Elise Sprong

Aiden Tyson

Matthew Wilpula

Ninth Grade

Leonard Adams IV

Alyse Barth

Ava Bish

Camille Budzynski

Dana Copeland

Kaitlyn Crabb

Brooke Davis

Jadis Doubet

Miranda Flaherty

Joseph, Furgiuele IV

Luca Gabel

Jenna Geer

Callie Gerber

Gavin Gerber

Katherine Gillette

Elaina Graybill

Jillian Haeck

Grace Hans

Lainie Harrington

Kyle Herr

Shakiir Jordan II

Chloe Kincaid

Claire Kline

Cailyn Luciani

Kylie Mattera

Megan Mattocks

Lunden Mead

Victoria Medrick

Jocelyne Morrow

Parker Nicolls

Carly Perrye

Morgan Poff

Kasey Prince

Dylan Quade

Kelly Royer

Megan Simonetta

Keaira Smeltzer

Genevieve Sullivan-Shimek

Mary Sullivan-Shimek

Caelyn Turk

Camille Turner

Courtney Vennare

Emily Vennare

Joslyn Young

HONORS

12th Grade

Gladys Anderson

Dominick Cirri

Alexis Fry

Garrett Gerber

Braden Groover

Makayla Hall

Nicole Hazen

Kaitlynn Jakubowski

Rylee Jones

Zoey Jones

Jordan Kullen

Maximus Lewandowski

Kirsten Marks

James Murphy

Raegan Nelson

Holden Shiner

Natalie White

11th Grade

Jackson Barnes

Lyndsey Blood

Austin Byler

Keyshaun Dennis

Bradley Fuhrer

Conner Hannold

Tessa Haugh

Damien Loze

Pasquale Mattera Jr.

Isabella Northrop

Alexander Nottingham

Izabell Onderko

Connor Perrye

Denali Petronio

Andrew Royal

Ethan Stright

Delaney Wiley

Chloe Williams

Sarah Zimmer

10th Grade

Carson Alsdorf

Aubre Andrew

James Bernard Jr.

Emily Heckman

Cobin Herman-Post

Daniel Hunter

Skyla Onderko

Landon Ransom

Tristan Shelatz

Chase Valentine

Logan Weinschenk

Gavin White

Ninth Grade

Mitchell Blood

Olivia Burton

Madilynne Chase

Colton Ellis

Chelsei Fields

Kaylin First

Andrew Hackworth

Kennedy Motzing

Jessica Onderko

Maddie Robertson

Garret Ward

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