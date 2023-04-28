These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the third grading period.

HONORS

Seventh Grade

ANNIBALE, BRYCE PHILIP

BECHTEL, CHRISTIAN PUNYA

BRADSHAW, ANNA CLARA

CHERPAK, TYLER TRACE

COSCIA, ALEXANDER DYLAN

DILLEY, DOMINIC COLE

FERGUSON, JENNA FAYE

FORRO, MACKENZIE ELAINE

GJOVIK, MASON FINN KUNAAN

HUBERT, JEREMY RICHARD

KRANZ, BRAEDEN JOHN

MUENZ, MADISON GRACE

NEWMAN, VAN LEWIS

OBENRADER, HAILEY GRACE

OROSZ, ADRIENNE RAE

SCOTT, JACOB GORDON

SHAULIS, KILEY ANN

SHERIFF, HAILEY KRISTINE

STAATS, CAMERON TODD

SWEENEY, ALLEYNE ROBERT

TAUTIN, AINSLEY RENEE

WHALEN, ALYSSA MAEE

WILKINSON, RILEY JOHN

Eighth Grade

BRAUEN, MACKENZIE LAKE

BURCHILL, BLAKE EDWARD

DRAA, EMILY GRACE

FOX, JULIANNAH JUNE

HETRICK, COLTAN DAVID

LEYTRICK, VINCENT MAXIM

MCGILL, LEAH ELIZABETH

PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON

ROBERTS, DALLAS AUSTIN

STAAB, HALIE NICOLE

SWANSON, CHLOE FAYE

TATTERS, JULIE DAWN

Ninth Grade

BENEK, KYLIE JEAN

CHAPIN, LYDIA ANN

EVANS, BRODY RAY

GARDNER, EVERETT HARRISON

10th Grade

HUGHES, NOLAN RAY

JOLIET, CAYDEN JAMES

LEYTRICK, ETHAN OCEAN

NEWMAN, KIERSTIN MARIE

PISARCHICK, JAZMYN ALIZABETH

ROSSEY, HARMONY JADE

ROSSEY, MASON LERIC

SMITH, FREDERICK LINUS

SWAVEY, AVA BRIANNA

THOMPSON, BRANDON SCOTT

WHITE, CHRISTOPHER RICHARD

WORLEY, GRACE ANNE

11th Grade

AMORY, LYNDZEE MARIE

DRAA, SAMUEL PAUL

DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM

MCWRIGHT, FAYELYNN GRACE

MERVINE, HARMONY ANN

MOOK, KACIE CHRISTINE

OPSANIC, NICK ALEXANDER

WEAVER, LINDSEY FAITH

12th Grade

BECK, KYLIE PAIGE

BISHOP, MANDY LOUISE

BLAKE, HUNTER MCCARL

BOWSER, ALEIGH MCKENNA

BRENIZER, LYNNA MARIE

CORNELL, ALLISON JANE

DEJOHN, MICHAEL JOHN JOSEPH

DILLINGER, GAVIN JARETTE-JOSEPH

GILLILAND, STARR LYNN

GRUNDY, JOSEPH ALLEN

HARAKAL, CARLY ALLISON

HETRICK, SAMUEL REID

HIGGINS, GRACIE LYNNE

JOHNSON, EVAN CHARLES

KIGHTLINGER, NOAH ANDREW

LAPERRIERE, JOSEPH DANIEL

MOORE, HAYLEY MARIE

POWELL, LARRY DAVID

SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA

SLAYTER, SARA ELIZABETH

SWEENEY, LUTHEA IREAN

WALTERS, ISABELLA MARIE

WILLIAMS, CASEY MAE

WOLFE, CHEYENNE SKYE

ZOOK, QUINCY BENJAMIN

HIGH HONORS

Seventh Grade

BLAND, MYLA GRACE

COLLINS, ABIGAIL MARY

DIGIACOMO, REESE ADDISON

DOUGLAS, GAVIN JOHN

GAWLINSKI, GABBRIELLE JOCELYN

GRIFFIOEN, HAVALAH MARIE

MUCKINHAUPT, LILY ROSE

PRICE, RYLEE MADISON

SMITH, TYLER TODD

WILLIAMS, JACK SIDNEY

Eighth Grade

BIDWELL, MARLEY VICTORIA

FERRY, CORA LYNN

GARDNER, LEVI WILLIAM

LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER

PETERS, TESSA LYNN

SCOTT, CRU JACOB

STAAB, ALLIE MARIE

TAUTIN, KENLEY VICTORIA

YORK, ISABELLA MAY

ZOOK, WINSTON PAUL

Ninth Grade

ALLIO, MASON CHRISTOPHER

BRAUEN, XANDER JOSEPH

DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN

HARAKAL, CAMRYN ADDISON

HUGHES, MARGARET JOSEPHINE

NEWMAN, BROOKE MAKENZIE

PRATT, MADISON GRACE

WILLIAMS, BRADY DOUGLAS

YURISIC, MEGAN ELIZABETH

10th Grade

BARICKMAN, CLAIRE FAITH

BECK, CARTER LUCAS

BRAYMER, RYLIE JOY

CRAWFORD, GARRETT MILAN

CRAWFORD, JUSTIN MICHAEL

GALT, ALEXANDER NICHOLAS

GRECO, LINDSEY MARIE

HALSEY, NATALIE LENE

HUYA, TRAVIS MICHAEL

JORDAN, GABRIEL ISAAC

MACADAM, CORA ELISABETH

MANNIK, KRISTELLA

MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN

MOODY, BRIANNA ELIZABETH

NALE, ALAYNA MARIE

WILKINSON, REESE RYAN

ZOOK, MALLORY LYNNE

11th Grade

ARBLASTER, ALYSSA MARIE

CLAYTON, GABRIEL LEVI

COVINE-KISER, RAEDEN ONYX

HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN

JONES, COLLIN MATTHEW

OBENRADER, MIKAILA HOPE

PETERS, TRAVIS KENJI

PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT

POLACH, SADIE ALIVIA

TAUTIN, ELLA NICOLE

TRIOLA, MAGGIE CLAIRE

ZOOK, NOLA MAE

12th Grade

BAUER, ANDREA VIVIANA

BRAYMER, MAGGIE ANN

CRAIG, HUNTER LEE

DAVISON, CHANDLER JAMES

GRECO, BRADY CHRISTOPHER

GREGOR, HAILEE MAE

JORDAN, GARRICK LOUIS

LONGSTRETH, DAKOTA MARIE

MCKEOWN, MARIE ELAINE

MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH

PEEL, HAZEL LOUISE

SCHWAB, HAILEY LYNN

SHENK, EMMA JEAN

SMITH, JAZLYN RENEE

SMITH, MARILYN CHRIS

THOMPSON, KYLIE NICOLE

TRZECIAK, CAMRYN REESE

WILLIAMS, NOEL RAE

WOFFORD, ALEXANDRIA MARIE

WORLEY, ELLA MARIE

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