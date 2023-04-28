These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the third grading period.
HONORS
Seventh Grade
ANNIBALE, BRYCE PHILIP
BECHTEL, CHRISTIAN PUNYA
BRADSHAW, ANNA CLARA
CHERPAK, TYLER TRACE
COSCIA, ALEXANDER DYLAN
DILLEY, DOMINIC COLE
FERGUSON, JENNA FAYE
FORRO, MACKENZIE ELAINE
GJOVIK, MASON FINN KUNAAN
HUBERT, JEREMY RICHARD
KRANZ, BRAEDEN JOHN
MUENZ, MADISON GRACE
NEWMAN, VAN LEWIS
OBENRADER, HAILEY GRACE
OROSZ, ADRIENNE RAE
SCOTT, JACOB GORDON
SHAULIS, KILEY ANN
SHERIFF, HAILEY KRISTINE
STAATS, CAMERON TODD
SWEENEY, ALLEYNE ROBERT
TAUTIN, AINSLEY RENEE
WHALEN, ALYSSA MAEE
WILKINSON, RILEY JOHN
Eighth Grade
BRAUEN, MACKENZIE LAKE
BURCHILL, BLAKE EDWARD
DRAA, EMILY GRACE
FOX, JULIANNAH JUNE
HETRICK, COLTAN DAVID
LEYTRICK, VINCENT MAXIM
MCGILL, LEAH ELIZABETH
PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON
ROBERTS, DALLAS AUSTIN
STAAB, HALIE NICOLE
SWANSON, CHLOE FAYE
TATTERS, JULIE DAWN
Ninth Grade
BENEK, KYLIE JEAN
CHAPIN, LYDIA ANN
EVANS, BRODY RAY
GARDNER, EVERETT HARRISON
10th Grade
HUGHES, NOLAN RAY
JOLIET, CAYDEN JAMES
LEYTRICK, ETHAN OCEAN
NEWMAN, KIERSTIN MARIE
PISARCHICK, JAZMYN ALIZABETH
ROSSEY, HARMONY JADE
ROSSEY, MASON LERIC
SMITH, FREDERICK LINUS
SWAVEY, AVA BRIANNA
THOMPSON, BRANDON SCOTT
WHITE, CHRISTOPHER RICHARD
WORLEY, GRACE ANNE
11th Grade
AMORY, LYNDZEE MARIE
DRAA, SAMUEL PAUL
DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM
MCWRIGHT, FAYELYNN GRACE
MERVINE, HARMONY ANN
MOOK, KACIE CHRISTINE
OPSANIC, NICK ALEXANDER
WEAVER, LINDSEY FAITH
12th Grade
BECK, KYLIE PAIGE
BISHOP, MANDY LOUISE
BLAKE, HUNTER MCCARL
BOWSER, ALEIGH MCKENNA
BRENIZER, LYNNA MARIE
CORNELL, ALLISON JANE
DEJOHN, MICHAEL JOHN JOSEPH
DILLINGER, GAVIN JARETTE-JOSEPH
GILLILAND, STARR LYNN
GRUNDY, JOSEPH ALLEN
HARAKAL, CARLY ALLISON
HETRICK, SAMUEL REID
HIGGINS, GRACIE LYNNE
JOHNSON, EVAN CHARLES
KIGHTLINGER, NOAH ANDREW
LAPERRIERE, JOSEPH DANIEL
MOORE, HAYLEY MARIE
POWELL, LARRY DAVID
SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA
SLAYTER, SARA ELIZABETH
SWEENEY, LUTHEA IREAN
WALTERS, ISABELLA MARIE
WILLIAMS, CASEY MAE
WOLFE, CHEYENNE SKYE
ZOOK, QUINCY BENJAMIN
HIGH HONORS
Seventh Grade
BLAND, MYLA GRACE
COLLINS, ABIGAIL MARY
DIGIACOMO, REESE ADDISON
DOUGLAS, GAVIN JOHN
GAWLINSKI, GABBRIELLE JOCELYN
GRIFFIOEN, HAVALAH MARIE
MUCKINHAUPT, LILY ROSE
PRICE, RYLEE MADISON
SMITH, TYLER TODD
WILLIAMS, JACK SIDNEY
Eighth Grade
BIDWELL, MARLEY VICTORIA
FERRY, CORA LYNN
GARDNER, LEVI WILLIAM
LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER
PETERS, TESSA LYNN
SCOTT, CRU JACOB
STAAB, ALLIE MARIE
TAUTIN, KENLEY VICTORIA
YORK, ISABELLA MAY
ZOOK, WINSTON PAUL
Ninth Grade
ALLIO, MASON CHRISTOPHER
BRAUEN, XANDER JOSEPH
DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN
HARAKAL, CAMRYN ADDISON
HUGHES, MARGARET JOSEPHINE
NEWMAN, BROOKE MAKENZIE
PRATT, MADISON GRACE
WILLIAMS, BRADY DOUGLAS
YURISIC, MEGAN ELIZABETH
10th Grade
BARICKMAN, CLAIRE FAITH
BECK, CARTER LUCAS
BRAYMER, RYLIE JOY
CRAWFORD, GARRETT MILAN
CRAWFORD, JUSTIN MICHAEL
GALT, ALEXANDER NICHOLAS
GRECO, LINDSEY MARIE
HALSEY, NATALIE LENE
HUYA, TRAVIS MICHAEL
JORDAN, GABRIEL ISAAC
MACADAM, CORA ELISABETH
MANNIK, KRISTELLA
MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN
MOODY, BRIANNA ELIZABETH
NALE, ALAYNA MARIE
WILKINSON, REESE RYAN
ZOOK, MALLORY LYNNE
11th Grade
ARBLASTER, ALYSSA MARIE
CLAYTON, GABRIEL LEVI
COVINE-KISER, RAEDEN ONYX
HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN
JONES, COLLIN MATTHEW
OBENRADER, MIKAILA HOPE
PETERS, TRAVIS KENJI
PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT
POLACH, SADIE ALIVIA
TAUTIN, ELLA NICOLE
TRIOLA, MAGGIE CLAIRE
ZOOK, NOLA MAE
12th Grade
BAUER, ANDREA VIVIANA
BRAYMER, MAGGIE ANN
CRAIG, HUNTER LEE
DAVISON, CHANDLER JAMES
GRECO, BRADY CHRISTOPHER
GREGOR, HAILEE MAE
JORDAN, GARRICK LOUIS
LONGSTRETH, DAKOTA MARIE
MCKEOWN, MARIE ELAINE
MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH
PEEL, HAZEL LOUISE
SCHWAB, HAILEY LYNN
SHENK, EMMA JEAN
SMITH, JAZLYN RENEE
SMITH, MARILYN CHRIS
THOMPSON, KYLIE NICOLE
TRZECIAK, CAMRYN REESE
WILLIAMS, NOEL RAE
WOFFORD, ALEXANDRIA MARIE
WORLEY, ELLA MARIE
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