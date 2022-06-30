Saegertown Junior-Senior High School

These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the fourth grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

BARICKMAN, EVIN MICHAEL

DEETER, JOSIE JANE

FULLER, KAMRYN GRACE

FULLER, PAIGE DANNIELLE

HOUCK, BRITTANY NICOLE

KIRDAHY, ABIGAIL ROSE

MACADAM, EMMA LAUREL

MILLER, ROYAL AUSTIN

ROBISON, HUNTER DRAKE

SIMCHECK, ZACHARY PAUL

SPANGLER, MATTHEW ARTHUR-EDWARD

TROPLES, MAYCY ANN

WHITE, RACHEL LYNNE

WILKINS, JADEN TYLER

YOUNG, GARRETT RICHARD

11th Grade

BECK, KYLIE PAIGE

BRAYMER, MAGGIE ANN

GRECO, BRADY CHRISTOPHER

HETRICK, SAMUEL REID

JORDAN, GARRICK LOUIS

MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH

SHENK, EMMA JEAN

THOMPSON, KYLIE NICOLE

TRZECIAK, CAMRYN REESE

WORLEY, ELLA MARIE

10th Grade

ARBLASTER, ALYSSA MARIE

DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM

HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN

JONES, COLLIN MATTHEW

MERVINE, HARMONY ANN

PETERS, TRAVIS KENJI

PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT

POLACH, SADIE ALIVIA

TAUTIN, ELLA NICOLE

ZOOK, NOLA MAE

Ninth Grade

BARICKMAN, CLAIRE FAITH

BECK, CARTER LUCAS

DEETER, JORDAN JOHN

GRECO, LINDSEY MARIE

MACADAM, CORA ELISABETH

SMITH, FREDERICK LINUS

ZOOK, MALLORY LYNNE

Eighth Grade

BRAUEN, XANDER JOSEPH

DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN

DILLAMAN, HELENA MARIE

GARDNER, EVERETT HARRISON

HARAKAL, CAMRYN ADDISON

HUGHES, MARGARET JOSEPHINE

KENNERKNECHT, EMMA KAY

NEWMAN, BROOKE MAKENZIE

SPENCER, EMMA MAE

STEUDLER, ERIC CASPER

WEAVER, JOSHUA JAMES

WILLIAMS, BRADY DOUGLAS

YOUNG, LUKE DAVID

YURISIC, MEGAN ELIZABETH

Seventh Grade

BIDWELL, MARLEY VICTORIA

LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER

LEYTRICK, VINCENT MAXIM

PETERS, TESSA LYNN

SCOTT, CRU JACOB

ZOOK, WINSTON PAUL

HONORS

12th Grade

BALOG, ZACHARY DAVID

BRAYMER, AVERIE RAE

CALDWELL, LANDON JAMES

CAMPBELL, LENNON SOLSTICE

EBACK, TRINITY JEAN

FERGUSON, MARLEA JEAN

FLINCHBAUGH, DYLAN JACOB

FRAZIER, HUNTER BLAINE

GILES, MAXWELL GRANT

HERNANDEZ, ANTHONY MATEO

HERSHELMAN, OWEN FRANK

MANGOLD, PAISLEY ZOFIA-CALEN

MCLAUGHLIN, AIDANNE LEE

MILLER, BAILEY MARIE

NEARHOOF, DUSTIN ROBERT

PRENATT, ELLIOT CHASE

SHIELDS, ABIGAIL ANNE

STEVENS, MAKAYLA RAE

SWANSON, JOSHUA MICHAEL

WILLIAMS, CONRAD DENNIS

11th Grade

BAUER, ANDREA VIVIANA

BUZARD, ALEXES MARIE

GRUNDY, JOSEPH ALLEN

HARAKAL, CARLY ALLISON

HIGGINS, GRACIE LYNNE

LAPERRIERE, JOSEPH DANIEL

MCINTYRE, JAMESON OSHAY

MORGAN, SHARREA MARIE

SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA

SLAYTER, SARA ELIZABETH

SMITH, JAZLYN RENEE

SMITH, MARILYN CHRIS

SWEENEY, LUTHEA IREAN

10th Grade

BORING, KYLIE MARIE

DRAA, SAMUEL PAUL

GREEN, JARRIED QUINTON

MASCITTI, JOSEPH JONATHAN

MOOK, KACIE CHRISTINE

OBENRADER, MIKAILA HOPE

OPSANIC, NICK ALEXANDER

PARIS, RHIANNON LARAE

SHAW, CONNOR JAMES

TRIOLA, MAGGIE CLAIRE

WEAVER, LINDSEY FAITH

Ninth Grade

BAILEY, ASHLEY MARIE

BAUER, KAITLYN ELIZABETH

BELFIORE, KALISTA MEI

BOLERATZ, MASON JAMES

BRAYMER, RYLIE JOY

BURCHILL, WYATT BRADLEY

CRAIG, BAILEY NICOLE

CRAWFORD, GARRETT MILAN

HUGHES, NOLAN RAY

LEYTRICK, ALEXIS LAUREN

MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN

MOODY, BRIANNA ELIZABETH

NALE, ALAYNA MARIE

REYES-DALTON, LAURA LUISA

THOMPSON, BRANDON SCOTT

WILKINSON, REESE RYAN

WORLEY, GRACE ANNE

Eighth Grade

ALLIO, MASON CHRISTOPHER

BAILEY, RYDER ROBERT

BAKER, WESTIN JOHN

CRAIG, NATHAN LEE

EVANS, BRODY RAY

MASCITTI, DONOVAN DAVID

MORGAN, CHLOE ELIZABETH

PRATT, MADISON GRACE

PRICE, CELINA RENEE

SHAFFER, WILLIAM ALAN

SHOOP, NOAH CHARLIE

SMITH, PAIGE KATHLEEN

TAUTIN, ADDISON CECELIA

TRIOLA, ROSS JAMESON

TRZECIAK, SUTTON DAVID

WHITE, MICHAYLE ELIZABETH

WRIGHT, LAUREN ELIZABETH

Seventh Grade

BRAUEN, MACKENZIE LAKE

DRAA, EMILY GRACE

FERRY, CORA LYNN

FOX, JULIANNAH JUNE

GARDNER, LEVI WILLIAM

MCGILL, LEAH ELIZABETH

MOSBACHER, CARLEY RAE

OROSZ, ABIGAIL ROSE

PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON

SIVIK, ALIVIA MADISON

STAAB, ALLIE MARIE

STAAB, HALIE NICOLE

SUTTON, MADISON SUE

TAUTIN, KENLEY VICTORIA

YORK, ISABELLA MAY

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