Saegertown Junior-Senior High School
These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the fourth grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
BARICKMAN, EVIN MICHAEL
DEETER, JOSIE JANE
FULLER, KAMRYN GRACE
FULLER, PAIGE DANNIELLE
HOUCK, BRITTANY NICOLE
KIRDAHY, ABIGAIL ROSE
MACADAM, EMMA LAUREL
MILLER, ROYAL AUSTIN
ROBISON, HUNTER DRAKE
SIMCHECK, ZACHARY PAUL
SPANGLER, MATTHEW ARTHUR-EDWARD
TROPLES, MAYCY ANN
WHITE, RACHEL LYNNE
WILKINS, JADEN TYLER
YOUNG, GARRETT RICHARD
11th Grade
BECK, KYLIE PAIGE
BRAYMER, MAGGIE ANN
GRECO, BRADY CHRISTOPHER
HETRICK, SAMUEL REID
JORDAN, GARRICK LOUIS
MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH
SHENK, EMMA JEAN
THOMPSON, KYLIE NICOLE
TRZECIAK, CAMRYN REESE
WORLEY, ELLA MARIE
10th Grade
ARBLASTER, ALYSSA MARIE
DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM
HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN
JONES, COLLIN MATTHEW
MERVINE, HARMONY ANN
PETERS, TRAVIS KENJI
PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT
POLACH, SADIE ALIVIA
TAUTIN, ELLA NICOLE
ZOOK, NOLA MAE
Ninth Grade
BARICKMAN, CLAIRE FAITH
BECK, CARTER LUCAS
DEETER, JORDAN JOHN
GRECO, LINDSEY MARIE
MACADAM, CORA ELISABETH
SMITH, FREDERICK LINUS
ZOOK, MALLORY LYNNE
Eighth Grade
BRAUEN, XANDER JOSEPH
DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN
DILLAMAN, HELENA MARIE
GARDNER, EVERETT HARRISON
HARAKAL, CAMRYN ADDISON
HUGHES, MARGARET JOSEPHINE
KENNERKNECHT, EMMA KAY
NEWMAN, BROOKE MAKENZIE
SPENCER, EMMA MAE
STEUDLER, ERIC CASPER
WEAVER, JOSHUA JAMES
WILLIAMS, BRADY DOUGLAS
YOUNG, LUKE DAVID
YURISIC, MEGAN ELIZABETH
Seventh Grade
BIDWELL, MARLEY VICTORIA
LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER
LEYTRICK, VINCENT MAXIM
PETERS, TESSA LYNN
SCOTT, CRU JACOB
ZOOK, WINSTON PAUL
HONORS
12th Grade
BALOG, ZACHARY DAVID
BRAYMER, AVERIE RAE
CALDWELL, LANDON JAMES
CAMPBELL, LENNON SOLSTICE
EBACK, TRINITY JEAN
FERGUSON, MARLEA JEAN
FLINCHBAUGH, DYLAN JACOB
FRAZIER, HUNTER BLAINE
GILES, MAXWELL GRANT
HERNANDEZ, ANTHONY MATEO
HERSHELMAN, OWEN FRANK
MANGOLD, PAISLEY ZOFIA-CALEN
MCLAUGHLIN, AIDANNE LEE
MILLER, BAILEY MARIE
NEARHOOF, DUSTIN ROBERT
PRENATT, ELLIOT CHASE
SHIELDS, ABIGAIL ANNE
STEVENS, MAKAYLA RAE
SWANSON, JOSHUA MICHAEL
WILLIAMS, CONRAD DENNIS
11th Grade
BAUER, ANDREA VIVIANA
BUZARD, ALEXES MARIE
GRUNDY, JOSEPH ALLEN
HARAKAL, CARLY ALLISON
HIGGINS, GRACIE LYNNE
LAPERRIERE, JOSEPH DANIEL
MCINTYRE, JAMESON OSHAY
MORGAN, SHARREA MARIE
SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA
SLAYTER, SARA ELIZABETH
SMITH, JAZLYN RENEE
SMITH, MARILYN CHRIS
SWEENEY, LUTHEA IREAN
10th Grade
BORING, KYLIE MARIE
DRAA, SAMUEL PAUL
GREEN, JARRIED QUINTON
MASCITTI, JOSEPH JONATHAN
MOOK, KACIE CHRISTINE
OBENRADER, MIKAILA HOPE
OPSANIC, NICK ALEXANDER
PARIS, RHIANNON LARAE
SHAW, CONNOR JAMES
TRIOLA, MAGGIE CLAIRE
WEAVER, LINDSEY FAITH
Ninth Grade
BAILEY, ASHLEY MARIE
BAUER, KAITLYN ELIZABETH
BELFIORE, KALISTA MEI
BOLERATZ, MASON JAMES
BRAYMER, RYLIE JOY
BURCHILL, WYATT BRADLEY
CRAIG, BAILEY NICOLE
CRAWFORD, GARRETT MILAN
HUGHES, NOLAN RAY
LEYTRICK, ALEXIS LAUREN
MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN
MOODY, BRIANNA ELIZABETH
NALE, ALAYNA MARIE
REYES-DALTON, LAURA LUISA
THOMPSON, BRANDON SCOTT
WILKINSON, REESE RYAN
WORLEY, GRACE ANNE
Eighth Grade
ALLIO, MASON CHRISTOPHER
BAILEY, RYDER ROBERT
BAKER, WESTIN JOHN
CRAIG, NATHAN LEE
EVANS, BRODY RAY
MASCITTI, DONOVAN DAVID
MORGAN, CHLOE ELIZABETH
PRATT, MADISON GRACE
PRICE, CELINA RENEE
SHAFFER, WILLIAM ALAN
SHOOP, NOAH CHARLIE
SMITH, PAIGE KATHLEEN
TAUTIN, ADDISON CECELIA
TRIOLA, ROSS JAMESON
TRZECIAK, SUTTON DAVID
WHITE, MICHAYLE ELIZABETH
WRIGHT, LAUREN ELIZABETH
Seventh Grade
BRAUEN, MACKENZIE LAKE
DRAA, EMILY GRACE
FERRY, CORA LYNN
FOX, JULIANNAH JUNE
GARDNER, LEVI WILLIAM
MCGILL, LEAH ELIZABETH
MOSBACHER, CARLEY RAE
OROSZ, ABIGAIL ROSE
PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON
SIVIK, ALIVIA MADISON
STAAB, ALLIE MARIE
STAAB, HALIE NICOLE
SUTTON, MADISON SUE
TAUTIN, KENLEY VICTORIA
YORK, ISABELLA MAY
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