These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the first grading period.
HIGH HONORS
Seventh Grade
BLAND, MYLA GRACE
COLLINS, ABIGAIL MARY
COSCIA, ALEXANDER DYLAN
DOUGLAS, GAVIN JOHN
GAWLINSKI, GABBRIELLE JOCELYN
GJOVIK, MASON FINN KUNAAN
GRIFFIOEN, HAVALAH MARIE
KRANZ, BRAEDEN JOHN
MUCKINHAUPT, LILY ROSE
OBENRADER, HAILEY GRACE
PRICE, RYLEE MADISON
SCOTT, JACOB GORDON
SMITH, TYLER TODD
STAATS, CAMERON TODD
WILKINSON, RILEY JOHN
WILLIAMS, JACK SIDNEY
Eighth Grade
BIDWELL, MARLEY VICTORIA
FERRY, CORA LYNN
GARDNER, LEVI WILLIAM
LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER
YORK, ISABELLA MAY
ZOOK, WINSTON PAUL
Ninth Grade
BRAUEN, XANDER JOSEPH
EVANS, BRODY RAY
HARAKAL, CAMRYN ADDISON
PRATT, MADISON GRACE
SPENCER, EMMA MAE
WILLIAMS, BRADY DOUGLAS
YURISIC, MEGAN ELIZABETH
10th Grade
BARICKMAN, CLAIRE FAITH
BECK, CARTER LUCAS
BELFIORE, KALISTA MEI
BRAYMER, RYLIE JOY
CRAWFORD, GARRETT MILAN
CRAWFORD, JUSTIN MICHAEL
DEETER, JORDAN JOHN
GJOVIK, CAMDEN CHRISTINE
GRECO, LINDSEY MARIE
HUYA, TRAVIS MICHAEL
JOLIET, CAYDEN JAMES
JORDAN, GABRIEL ISAAC
LEYTRICK, ETHAN OCEAN
MACADAM, CORA ELISABETH
MANNIK, KRISTELLA
MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN
MOODY, BRIANNA ELIZABETH
NALE, ALAYNA MARIE
SMITH, FREDERICK LINUS
SWAVEY, AVA BRIANNA
THOMPSON, BRANDON SCOTT
ZOOK, MALLORY LYNNE
11th Grade
ARBLASTER, ALYSSA MARIE
BROOKS, PORTER MALONE
CLAYTON, GABRIEL LEVI
COVINE-KISER, RAEDEN ONYX
COZZENS, JOSEPHINE
DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM
HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN
JONES, COLLIN MATTHEW
MERVINE, HARMONY ANN
MOOK, KACIE CHRISTINE
PETERS, TRAVIS KENJI
PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT
POLACH, SADIE ALIVIA
SHAW, CONNOR JAMES
TAUTIN, ELLA NICOLE
WEAVER, LINDSEY FAITH
ZOOK, NOLA MAE
12th Grade
BRAYMER, MAGGIE ANN
BRENIZER, LYNNA MARIE
FARRELL, LILA EVE
GRECO, BRADY CHRISTOPHER
GREGOR, HAILEE MAE
JORDAN, GARRICK LOUIS
MCINTYRE, JAMESON OSHAY
MCKEOWN, MARIE ELAINE
MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH
PEEL, HAZEL LOUISE
SCHWAB, HAILEY LYNN
SHENK, EMMA JEAN
SMITH, JAZLYN RENEE
SMITH, MARILYN CHRIS
SWEENEY, LUTHEA IREAN
THOMPSON, KYLIE NICOLE
TRZECIAK, CAMRYN REESE
WILLIAMS, CASEY MAE
WILLIAMS, NOEL RAE
WOFFORD, ALEXANDRIA MARIE
WORLEY, ELLA MARIE
HONORS
Seventh Grade
ANNIBALE, BRYCE PHILIP
BECHTEL, CHRISTIAN PUNYA
BRADSHAW, ANNA CLARA
BRUMBAUGH, AUSTIN JOHN ROBERT
CHERPAK, TYLER TRACE
DIGIACOMO, REESE ADDISON
FELEPPA, AVERY MADISON
HUBERT, JEREMY RICHARD
NEWMAN, VAN LEWIS
OROSZ, ADRIENNE RAE
SHAULIS, KILEY ANN
SHERIFF, HAILEY KRISTINE
STEWART, KRISTINE ELIZABETH FREEDOM
SWEENEY, ALLEYNE ROBERT
TAUTIN, AINSLEY RENEE
UNGER, LANDON CHARLES
WHALEN, ALYSSA MAEE
Eighth Grade
DRAA, EMILY GRACE
FOX, JULIANNAH JUNE
HETRICK, COLTAN DAVID
HUYA, ISAAC MICHAEL
LEYTRICK, VINCENT MAXIM
MAHONEY, TIERNAN JOSEPH
MARCHIONNA, GIANNA ELIZABETH
MCGILL, LEAH ELIZABETH
PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON
PETERS, TESSA LYNN
SCOTT, CRU JACOB
SIVIK, ALIVIA MADISON
STAAB, ALLIE MARIE
STAAB, HALIE NICOLE
SUTTON, MADISON SUE
SWANSON, CHLOE FAYE
TATTERS, JULIE DAWN
TAUTIN, KENLEY VICTORIA
Ninth Grade
ALLIO, MASON CHRISTOPHER
BENEK, KYLIE JEAN
DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN
GARDNER, EVERETT HARRISON
HUGHES, MARGARET JOSEPHINE
KENNERKNECHT, EMMA KAY
MASCITTI, DONOVAN DAVID
MORGAN, CHLOE ELIZABETH
NEWMAN, BROOKE MAKENZIE
PANGATUNGAN, STEPHEN JEMS DONGGON
PRICE, CELINA RENEE
SHAFFER, WILLIAM ALAN
SHOOP, NOAH CHARLIE
WEAVER, JOSHUA JAMES
YOUNG, LUKE DAVID
10th Grade
BAILEY, ASHLEY MARIE
BAUER, KAITLYN ELIZABETH
BESANSON, KENDRA JO
BOLERATZ, MASON JAMES
BURCHILL, WYATT BRADLEY
CRAIG, BAILEY NICOLE
HALSEY, NATALIE LENE
HETRICK, DAYLYN GRACE
HUGHES, NOLAN RAY
MANGOLD, KAI MATHEW
NEWMAN, KIERSTIN MARIE
WHITE, CHRISTOPHER RICHARD
WILKINSON, REESE RYAN
WORLEY, GRACE ANNE
11th Grade
BORING, KYLIE MARIE
DRAA, SAMUEL PAUL
EBACK, ZAINE IZIK
EDWARDS, LAWRYNN LENNON
MCWRIGHT, FAYELYNN GRACE
MOSBACHER, TORRE VAUGHN
OBENRADER, MIKAILA HOPE
OPSANIC, NICK ALEXANDER
PARIS, RHIANNON LARAE
PLATT, KIARA NICHELLE
SMITH, MADISON SARA
STEWART, CARTER JEFFREY
TRIOLA, MAGGIE CLAIRE
12th Grade
BAUER, ANDREA VIVIANA
BECK, KYLIE PAIGE
BOWSER, ALEIGH MCKENNA
BUZARD, ALEXES MARIE
CRAIG, HUNTER LEE
DAVISON, CHANDLER JAMES
DEJOHN, MICHAEL JOHN JOSEPH
DILLINGER, GAVIN JARETTE-JOSEPH
GRUNDY, JOSEPH ALLEN
HARAKAL, CARLY ALLISON
HAZELET, EDWARD ALEXANDER
HETRICK, SAMUEL REID
HIGGINS, GRACIE LYNNE
KIGHTLINGER, NOAH ANDREW
LAPERRIERE, JOSEPH DANIEL
LONGSTRETH, DAKOTA MARIE
MITCHELL, IAN JAMES
MORGAN, KYLA ANN
SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA
SHAFFER, HENRY MATTHEW
TRISKET, JANAYA LEIGH
WALTERS, ISABELLA MARIE
WYANT, JOSHUA DWIGHT
ZOOK, QUINCY BENJAMIN
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