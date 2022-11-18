These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the first grading period.

HIGH HONORS

Seventh Grade

BLAND, MYLA GRACE

COLLINS, ABIGAIL MARY

COSCIA, ALEXANDER DYLAN

DOUGLAS, GAVIN JOHN

GAWLINSKI, GABBRIELLE JOCELYN

GJOVIK, MASON FINN KUNAAN

GRIFFIOEN, HAVALAH MARIE

KRANZ, BRAEDEN JOHN

MUCKINHAUPT, LILY ROSE

OBENRADER, HAILEY GRACE

PRICE, RYLEE MADISON

SCOTT, JACOB GORDON

SMITH, TYLER TODD

STAATS, CAMERON TODD

WILKINSON, RILEY JOHN

WILLIAMS, JACK SIDNEY

Eighth Grade

BIDWELL, MARLEY VICTORIA

FERRY, CORA LYNN

GARDNER, LEVI WILLIAM

LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER

YORK, ISABELLA MAY

ZOOK, WINSTON PAUL

Ninth Grade

BRAUEN, XANDER JOSEPH

EVANS, BRODY RAY

HARAKAL, CAMRYN ADDISON

PRATT, MADISON GRACE

SPENCER, EMMA MAE

WILLIAMS, BRADY DOUGLAS

YURISIC, MEGAN ELIZABETH

10th Grade

BARICKMAN, CLAIRE FAITH

BECK, CARTER LUCAS

BELFIORE, KALISTA MEI

BRAYMER, RYLIE JOY

CRAWFORD, GARRETT MILAN

CRAWFORD, JUSTIN MICHAEL

DEETER, JORDAN JOHN

GJOVIK, CAMDEN CHRISTINE

GRECO, LINDSEY MARIE

HUYA, TRAVIS MICHAEL

JOLIET, CAYDEN JAMES

JORDAN, GABRIEL ISAAC

LEYTRICK, ETHAN OCEAN

MACADAM, CORA ELISABETH

MANNIK, KRISTELLA

MCWRIGHT, ELLIOT LOGAN

MOODY, BRIANNA ELIZABETH

NALE, ALAYNA MARIE

SMITH, FREDERICK LINUS

SWAVEY, AVA BRIANNA

THOMPSON, BRANDON SCOTT

ZOOK, MALLORY LYNNE

11th Grade

ARBLASTER, ALYSSA MARIE

BROOKS, PORTER MALONE

CLAYTON, GABRIEL LEVI

COVINE-KISER, RAEDEN ONYX

COZZENS, JOSEPHINE

DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM

HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN

JONES, COLLIN MATTHEW

MERVINE, HARMONY ANN

MOOK, KACIE CHRISTINE

PETERS, TRAVIS KENJI

PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT

POLACH, SADIE ALIVIA

SHAW, CONNOR JAMES

TAUTIN, ELLA NICOLE

WEAVER, LINDSEY FAITH

ZOOK, NOLA MAE

12th Grade

BRAYMER, MAGGIE ANN

BRENIZER, LYNNA MARIE

FARRELL, LILA EVE

GRECO, BRADY CHRISTOPHER

GREGOR, HAILEE MAE

JORDAN, GARRICK LOUIS

MCINTYRE, JAMESON OSHAY

MCKEOWN, MARIE ELAINE

MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH

PEEL, HAZEL LOUISE

SCHWAB, HAILEY LYNN

SHENK, EMMA JEAN

SMITH, JAZLYN RENEE

SMITH, MARILYN CHRIS

SWEENEY, LUTHEA IREAN

THOMPSON, KYLIE NICOLE

TRZECIAK, CAMRYN REESE

WILLIAMS, CASEY MAE

WILLIAMS, NOEL RAE

WOFFORD, ALEXANDRIA MARIE 

WORLEY, ELLA MARIE

HONORS

Seventh Grade

ANNIBALE, BRYCE PHILIP

BECHTEL, CHRISTIAN PUNYA

BRADSHAW, ANNA CLARA

BRUMBAUGH, AUSTIN JOHN ROBERT

CHERPAK, TYLER TRACE

DIGIACOMO, REESE ADDISON

FELEPPA, AVERY MADISON

HUBERT, JEREMY RICHARD

NEWMAN, VAN LEWIS

OROSZ, ADRIENNE RAE

SHAULIS, KILEY ANN

SHERIFF, HAILEY KRISTINE

STEWART, KRISTINE ELIZABETH FREEDOM

SWEENEY, ALLEYNE ROBERT

TAUTIN, AINSLEY RENEE

UNGER, LANDON CHARLES

WHALEN, ALYSSA MAEE

Eighth Grade

DRAA, EMILY GRACE

FOX, JULIANNAH JUNE

HETRICK, COLTAN DAVID

HUYA, ISAAC MICHAEL

LEYTRICK, VINCENT MAXIM

MAHONEY, TIERNAN JOSEPH

MARCHIONNA, GIANNA ELIZABETH

MCGILL, LEAH ELIZABETH

PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON

PETERS, TESSA LYNN

SCOTT, CRU JACOB

SIVIK, ALIVIA MADISON

STAAB, ALLIE MARIE

STAAB, HALIE NICOLE

SUTTON, MADISON SUE

SWANSON, CHLOE FAYE

TATTERS, JULIE DAWN

TAUTIN, KENLEY VICTORIA

Ninth Grade

ALLIO, MASON CHRISTOPHER

BENEK, KYLIE JEAN

DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN

GARDNER, EVERETT HARRISON

HUGHES, MARGARET JOSEPHINE

KENNERKNECHT, EMMA KAY

MASCITTI, DONOVAN DAVID

MORGAN, CHLOE ELIZABETH

NEWMAN, BROOKE MAKENZIE

PANGATUNGAN, STEPHEN JEMS DONGGON

PRICE, CELINA RENEE

SHAFFER, WILLIAM ALAN

SHOOP, NOAH CHARLIE

WEAVER, JOSHUA JAMES

YOUNG, LUKE DAVID

10th Grade

BAILEY, ASHLEY MARIE

BAUER, KAITLYN ELIZABETH

BESANSON, KENDRA JO

BOLERATZ, MASON JAMES

BURCHILL, WYATT BRADLEY

CRAIG, BAILEY NICOLE

HALSEY, NATALIE LENE

HETRICK, DAYLYN GRACE

HUGHES, NOLAN RAY

MANGOLD, KAI MATHEW

NEWMAN, KIERSTIN MARIE

WHITE, CHRISTOPHER RICHARD

WILKINSON, REESE RYAN

WORLEY, GRACE ANNE

11th Grade

BORING, KYLIE MARIE

DRAA, SAMUEL PAUL

EBACK, ZAINE IZIK

EDWARDS, LAWRYNN LENNON

MCWRIGHT, FAYELYNN GRACE

MOSBACHER, TORRE VAUGHN

OBENRADER, MIKAILA HOPE

OPSANIC, NICK ALEXANDER

PARIS, RHIANNON LARAE

PLATT, KIARA NICHELLE

SMITH, MADISON SARA

STEWART, CARTER JEFFREY

TRIOLA, MAGGIE CLAIRE

12th Grade

BAUER, ANDREA VIVIANA

BECK, KYLIE PAIGE

BOWSER, ALEIGH MCKENNA

BUZARD, ALEXES MARIE

CRAIG, HUNTER LEE

DAVISON, CHANDLER JAMES

DEJOHN, MICHAEL JOHN JOSEPH

DILLINGER, GAVIN JARETTE-JOSEPH

GRUNDY, JOSEPH ALLEN

HARAKAL, CARLY ALLISON

HAZELET, EDWARD ALEXANDER

HETRICK, SAMUEL REID

HIGGINS, GRACIE LYNNE

KIGHTLINGER, NOAH ANDREW

LAPERRIERE, JOSEPH DANIEL

LONGSTRETH, DAKOTA MARIE

MITCHELL, IAN JAMES

MORGAN, KYLA ANN

SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA

SHAFFER, HENRY MATTHEW

TRISKET, JANAYA LEIGH

WALTERS, ISABELLA MARIE

WYANT, JOSHUA DWIGHT

ZOOK, QUINCY BENJAMIN

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