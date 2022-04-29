These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the third grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

CAMPBELL, LENNON SOLSTICE

FULLER, KAMRYN GRACE

FULLER, PAIGE DANNIELLE

GUY, LEAH GRACE

KIRDAHY, ABIGAIL ROSE

SIMCHECK, ZACHARY PAUL

TROPLES, MAYCY ANN

WHITE, RACHEL LYNNE

11th Grade

BECK, KYLIE PAIGE

BRAYMER, MAGGIE ANN

GRECO, BRADY CHRISTOPHER

JORDAN, GARRICK LOUIS

MCINTYRE, JAMESON OSHAY

MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH

SHENK, EMMA JEAN

SMITH, JAZLYN RENEE

THOMPSON, KYLIE NICOLE

TRZECIAK, CAMRYN REESE

WORLEY, ELLA MARIE

10th Grade

ARBLASTER, ALYSSA MARIE

DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM

HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN

JONES, COLLIN MATTHEW

MERVINE, HARMONY ANN

OBENRADER, MIKAILA HOPE

PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT

POLACH, SADIE ALIVIA

TRIOLA, MAGGIE CLAIRE

ZOOK, NOLA MAE

Ninth Grade

BARICKMAN, CLAIRE FAITH

BECK, CARTER LUCAS

BRAYMER, RYLIE JOY

GRECO, LINDSEY MARIE

LEYTRICK, ALEXIS LAUREN

MACADAM, CORA ELISABETH

ZOOK, MALLORY LYNNE

Eighth Grade

BRAUEN, XANDER JOSEPH

DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN

DILLAMAN, HELENA MARIE

GARDNER, EVERETT HARRISON

HARAKAL, CAMRYN ADDISON

HUGHES, MARGARET JOSEPHINE

KENNERKNECHT, EMMA KAY

NEWMAN, BROOKE MAKENZIE

SPENCER, EMMA MAE

WILLIAMS, BRADY DOUGLAS

YOUNG, LUKE DAVID

YURISIC, MEGAN ELIZABETH

Seventh Grade

BIDWELL, MARLEY VICTORIA

GARDNER, LEVI WILLIAM

LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER

LEYTRICK, VINCENT MAXIM

PETERS, TESSA LYNN

SWANSON, CHLOE FAYE

YORK, ISABELLA MAY

ZOOK, WINSTON PAUL

HONORS

12th Grade

BARICKMAN, EVIN MICHAEL

BRAYMER, AVERIE RAE

CALDWELL, LANDON JAMES

DEETER, JOSIE JANE

EBACK, TRINITY JEAN

FERGUSON, MARLEA JEAN

FLINCHBAUGH, DYLAN JACOB

FRAZIER, HUNTER BLAINE

GILES, MAXWELL GRANT

HERNANDEZ, ANTHONY MATEO

HERSHELMAN, OWEN FRANK

HOUCK, BRITTANY NICOLE

MACADAM, EMMA LAUREL

MANGOLD, PAISLEY ZOFIA-CALEN

MCLAUGHLIN, AIDANNE LEE

MILLER, ROYAL AUSTIN

NEARHOOF, DUSTIN ROBERT

PRENATT, ELLIOT CHASE

ROBISON, HUNTER DRAKE

ROCKWELL, ANDREW RUSSELL

SPANGLER, MATTHEW ARTHUR-EDWARD

SWANSON, JOSHUA MICHAEL

WILKINS, JADEN TYLER

WILLIAMS, CONRAD DENNIS

YOUNG, GARRETT RICHARD

11th Grade

BAUER, ANDREA VIVIANA

BUZARD, ALEXES MARIE

CRAIG, HUNTER LEE

HARAKAL, CARLY ALLISON

HAZELET, EDWARD ALEXANDER

HETRICK, SAMUEL REID

HIGGINS, GRACIE LYNNE

MCKEOWN, MARIE ELAINE

MITCHELL, IAN JAMES

PEEL, HAZEL LOUISE

POWELL, LARRY DAVID

SCHWAB, HAILEY LYNN

SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA

SMITH, MARILYN CHRIS

SWEENEY, LUTHEA IREAN

WOFFORD, ALEXANDRIA MARIE

WYANT, JOSHUA DWIGHT

10th Grade

BORING, KYLIE MARIE

BROOKS, PORTER MALONE

CRAIG, DARREN CHASE

GREEN, JARRIED QUINTON

KING, KAYLEE ELIZABETH ANN

MBUYI, EMERANCE

MOOK, KACIE CHRISTINE

PARIS, RHIANNON LARAE

PETERS, TRAVIS KENJI

SHAW, CONNOR JAMES

TAUTIN, ELLA NICOLE

Ninth Grade

BOLERATZ, MASON JAMES

BURCHILL, WYATT BRADLEY

CRAIG, BAILEY NICOLE

CRAWFORD, GARRETT MILAN

GJOVIK, CAMDEN CHRISTINE

HALSEY, NATALIE LENE

LAPERRIERE, MATHEW DYLAN

MANGOLD, KAI MATHEW

MCLAUGHLIN, BRYWN ELIZABETH

MERCHANT, ALAINA JANE

MOODY, BRIANNA ELIZABETH

NALE, ALAYNA MARIE

NEWMAN, KIERSTIN MARIE

SWAVEY, AVA BRIANNA

THOMPSON, BRANDON SCOTT

WILKINSON, REESE RYAN

WORLEY, GRACE ANNE

Eighth Grade

ALLIO, MASON CHRISTOPHER

BAILEY, RYDER ROBERT

CRAWFORD, KAYLA FAYE

MASCITTI, DONOVAN DAVID

PRICE, CELINA RENEE

SHAFFER, WILLIAM ALAN

SHOOP, NOAH CHARLIE

SMITH, PAIGE KATHLEEN

STEUDLER, ERIC CASPER

SWANSON, MATTHEW EVAN

TAUTIN, ADDISON CECELIA

TRZECIAK, SUTTON DAVID

WEAVER, JOSHUA JAMES

WRIGHT, LAUREN ELIZABETH

Seventh Grade

ADAMS, TALON JAMES

BRAUEN, MACKENZIE LAKE

DRAA, EMILY GRACE

FERRY, CORA LYNN

FOX, JULIANNAH JUNE

MCGILL, LEAH ELIZABETH

PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON

SCOTT, CRU JACOB

SCOTT, JACKSON GREGORY

STAAB, ALLIE MARIE

STAAB, HALIE NICOLE

TAUTIN, KENLEY VICTORIA

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