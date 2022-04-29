These students have been named to the honor roll at Saegertown Junior-Senior High School for the third grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
CAMPBELL, LENNON SOLSTICE
FULLER, KAMRYN GRACE
FULLER, PAIGE DANNIELLE
GUY, LEAH GRACE
KIRDAHY, ABIGAIL ROSE
SIMCHECK, ZACHARY PAUL
TROPLES, MAYCY ANN
WHITE, RACHEL LYNNE
11th Grade
BECK, KYLIE PAIGE
BRAYMER, MAGGIE ANN
GRECO, BRADY CHRISTOPHER
JORDAN, GARRICK LOUIS
MCINTYRE, JAMESON OSHAY
MCWRIGHT, BRENNEN JOSEPH
SHENK, EMMA JEAN
SMITH, JAZLYN RENEE
THOMPSON, KYLIE NICOLE
TRZECIAK, CAMRYN REESE
WORLEY, ELLA MARIE
10th Grade
ARBLASTER, ALYSSA MARIE
DRAKES, LAYILAH JHAVOYHN-ELSIEM
HERSHELMAN, PAIGE MARJEAN
JONES, COLLIN MATTHEW
MERVINE, HARMONY ANN
OBENRADER, MIKAILA HOPE
PETRUCELLI, JOSEPH SCOTT
POLACH, SADIE ALIVIA
TRIOLA, MAGGIE CLAIRE
ZOOK, NOLA MAE
Ninth Grade
BARICKMAN, CLAIRE FAITH
BECK, CARTER LUCAS
BRAYMER, RYLIE JOY
GRECO, LINDSEY MARIE
LEYTRICK, ALEXIS LAUREN
MACADAM, CORA ELISABETH
ZOOK, MALLORY LYNNE
Eighth Grade
BRAUEN, XANDER JOSEPH
DIGIACOMO, JACE CHRISTIAN
DILLAMAN, HELENA MARIE
GARDNER, EVERETT HARRISON
HARAKAL, CAMRYN ADDISON
HUGHES, MARGARET JOSEPHINE
KENNERKNECHT, EMMA KAY
NEWMAN, BROOKE MAKENZIE
SPENCER, EMMA MAE
WILLIAMS, BRADY DOUGLAS
YOUNG, LUKE DAVID
YURISIC, MEGAN ELIZABETH
Seventh Grade
BIDWELL, MARLEY VICTORIA
GARDNER, LEVI WILLIAM
LESLIE, BLAKE CHRISTOPHER
LEYTRICK, VINCENT MAXIM
PETERS, TESSA LYNN
SWANSON, CHLOE FAYE
YORK, ISABELLA MAY
ZOOK, WINSTON PAUL
HONORS
12th Grade
BARICKMAN, EVIN MICHAEL
BRAYMER, AVERIE RAE
CALDWELL, LANDON JAMES
DEETER, JOSIE JANE
EBACK, TRINITY JEAN
FERGUSON, MARLEA JEAN
FLINCHBAUGH, DYLAN JACOB
FRAZIER, HUNTER BLAINE
GILES, MAXWELL GRANT
HERNANDEZ, ANTHONY MATEO
HERSHELMAN, OWEN FRANK
HOUCK, BRITTANY NICOLE
MACADAM, EMMA LAUREL
MANGOLD, PAISLEY ZOFIA-CALEN
MCLAUGHLIN, AIDANNE LEE
MILLER, ROYAL AUSTIN
NEARHOOF, DUSTIN ROBERT
PRENATT, ELLIOT CHASE
ROBISON, HUNTER DRAKE
ROCKWELL, ANDREW RUSSELL
SPANGLER, MATTHEW ARTHUR-EDWARD
SWANSON, JOSHUA MICHAEL
WILKINS, JADEN TYLER
WILLIAMS, CONRAD DENNIS
YOUNG, GARRETT RICHARD
11th Grade
BAUER, ANDREA VIVIANA
BUZARD, ALEXES MARIE
CRAIG, HUNTER LEE
HARAKAL, CARLY ALLISON
HAZELET, EDWARD ALEXANDER
HETRICK, SAMUEL REID
HIGGINS, GRACIE LYNNE
MCKEOWN, MARIE ELAINE
MITCHELL, IAN JAMES
PEEL, HAZEL LOUISE
POWELL, LARRY DAVID
SCHWAB, HAILEY LYNN
SCOTT, THEAMA ELANA-BARBARA
SMITH, MARILYN CHRIS
SWEENEY, LUTHEA IREAN
WOFFORD, ALEXANDRIA MARIE
WYANT, JOSHUA DWIGHT
10th Grade
BORING, KYLIE MARIE
BROOKS, PORTER MALONE
CRAIG, DARREN CHASE
GREEN, JARRIED QUINTON
KING, KAYLEE ELIZABETH ANN
MBUYI, EMERANCE
MOOK, KACIE CHRISTINE
PARIS, RHIANNON LARAE
PETERS, TRAVIS KENJI
SHAW, CONNOR JAMES
TAUTIN, ELLA NICOLE
Ninth Grade
BOLERATZ, MASON JAMES
BURCHILL, WYATT BRADLEY
CRAIG, BAILEY NICOLE
CRAWFORD, GARRETT MILAN
GJOVIK, CAMDEN CHRISTINE
HALSEY, NATALIE LENE
LAPERRIERE, MATHEW DYLAN
MANGOLD, KAI MATHEW
MCLAUGHLIN, BRYWN ELIZABETH
MERCHANT, ALAINA JANE
MOODY, BRIANNA ELIZABETH
NALE, ALAYNA MARIE
NEWMAN, KIERSTIN MARIE
SWAVEY, AVA BRIANNA
THOMPSON, BRANDON SCOTT
WILKINSON, REESE RYAN
WORLEY, GRACE ANNE
Eighth Grade
ALLIO, MASON CHRISTOPHER
BAILEY, RYDER ROBERT
CRAWFORD, KAYLA FAYE
MASCITTI, DONOVAN DAVID
PRICE, CELINA RENEE
SHAFFER, WILLIAM ALAN
SHOOP, NOAH CHARLIE
SMITH, PAIGE KATHLEEN
STEUDLER, ERIC CASPER
SWANSON, MATTHEW EVAN
TAUTIN, ADDISON CECELIA
TRZECIAK, SUTTON DAVID
WEAVER, JOSHUA JAMES
WRIGHT, LAUREN ELIZABETH
Seventh Grade
ADAMS, TALON JAMES
BRAUEN, MACKENZIE LAKE
DRAA, EMILY GRACE
FERRY, CORA LYNN
FOX, JULIANNAH JUNE
MCGILL, LEAH ELIZABETH
PANGATUNGAN, ZYRIN JANEEA DONGGON
SCOTT, CRU JACOB
SCOTT, JACKSON GREGORY
STAAB, ALLIE MARIE
STAAB, HALIE NICOLE
TAUTIN, KENLEY VICTORIA