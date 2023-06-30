Here are the 2023 graduates of Saegertown High School.

JAYDELYNN ALLEN

CARLY ASHLEY

ANDREA BAUER

KYLIE BECK

HUNTER BLAKE

SYDNEE BOWERSOX

ALEIGH BOWSER

BLAKE BOYLAN

MAGGIE BRAYMER

LYNNA BRENIZER

TRENT BROOKS

KAITLYN BROOKSHIRE

ALLISON CORNELL

HUNTER CRAIG

CARLETTA DAUGHENBAUGH

CHANDLER DAVISON

MICHAEL JOHN DEJOHN

GAVIN DILLINGER

LILA FARRELL

LOGAN FRITZE

STARR GILLILAND

BRADY GRECO

HAILEE GREGOR

JOSEPH GRUNDY

CARLY HARAKAL

EDWARD HAZELET

SAMUEL HETRICK

GRACIE HIGGINS

JAYDEN ISHMAN

EVAN JOHNSON

GARRICK JORDAN

NOAH KIGHTLINGER

JOSEPH LAPERRIERE

DAKOTA LONGSTRETH

SAVANNA MANROSS

DAKOTA MATTOCKS

DREW MCCLYMONDS

DAISY MCCORMICK

JAMESON MCINTYRE

MARIE MCKEOWN

BRENNEN MCWRIGHT

IAN MITCHELL

HAYLEY MOORE

KYLA MORGAN

HAZEL PEEL

MANDY PENTYCOFE

LARRY POWELL

MACKENZIE PROPER

PRESTON PROPER

AYLA RIEMANN

DAMEN ROSSEY

NATHAN SAMUELS

HAILEY SCHWAB

THEAMA SCOTT

HEAVEN SCRANTON

HENRY SHAFFER

EMMA SHENK

SARA SLAYTER

JOSEPH SLYE

CONNOR SMITH

JAZLYN SMITH

MARILYN SMITH

SCOTT SMITH

REECE STAFFORD

LUTHEA SWEENEY

KYLIE THOMPSON

JANAYA TRISKET

CAMRYN TRZECIAK

ISABELLA WALTERS

ERICA WARE

CASEY WILLIAMS

NOEL WILLIAMS

ALEXANDRIA WOFFORD

CHEYENNE WOLFE

ELLA WORLEY

JOSHUA WYANT

ZACHARY YODER

SULLY ZIRKLE

QUINCY ZOOK

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