Here are the 2023 graduates of Saegertown High School.
JAYDELYNN ALLEN
CARLY ASHLEY
ANDREA BAUER
KYLIE BECK
HUNTER BLAKE
SYDNEE BOWERSOX
ALEIGH BOWSER
BLAKE BOYLAN
MAGGIE BRAYMER
LYNNA BRENIZER
TRENT BROOKS
KAITLYN BROOKSHIRE
ALLISON CORNELL
HUNTER CRAIG
CARLETTA DAUGHENBAUGH
CHANDLER DAVISON
MICHAEL JOHN DEJOHN
GAVIN DILLINGER
LILA FARRELL
LOGAN FRITZE
STARR GILLILAND
BRADY GRECO
HAILEE GREGOR
JOSEPH GRUNDY
CARLY HARAKAL
EDWARD HAZELET
SAMUEL HETRICK
GRACIE HIGGINS
JAYDEN ISHMAN
EVAN JOHNSON
GARRICK JORDAN
NOAH KIGHTLINGER
JOSEPH LAPERRIERE
DAKOTA LONGSTRETH
SAVANNA MANROSS
DAKOTA MATTOCKS
DREW MCCLYMONDS
DAISY MCCORMICK
JAMESON MCINTYRE
MARIE MCKEOWN
BRENNEN MCWRIGHT
IAN MITCHELL
HAYLEY MOORE
KYLA MORGAN
HAZEL PEEL
MANDY PENTYCOFE
LARRY POWELL
MACKENZIE PROPER
PRESTON PROPER
AYLA RIEMANN
DAMEN ROSSEY
NATHAN SAMUELS
HAILEY SCHWAB
THEAMA SCOTT
HEAVEN SCRANTON
HENRY SHAFFER
EMMA SHENK
SARA SLAYTER
JOSEPH SLYE
CONNOR SMITH
JAZLYN SMITH
MARILYN SMITH
SCOTT SMITH
REECE STAFFORD
LUTHEA SWEENEY
KYLIE THOMPSON
JANAYA TRISKET
CAMRYN TRZECIAK
ISABELLA WALTERS
ERICA WARE
CASEY WILLIAMS
NOEL WILLIAMS
ALEXANDRIA WOFFORD
CHEYENNE WOLFE
ELLA WORLEY
JOSHUA WYANT
ZACHARY YODER
SULLY ZIRKLE
QUINCY ZOOK
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