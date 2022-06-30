Saegertown Senior High School
Here are the 2022 graduates of Saegertown Senior High School:
ZACHARY BALOG
EVIN BARICKMAN
JASON BARNHART
JOSEPH BERROTH
AUNASTASIA BLAKESLEE
AVERIE BRAYMER
LANDON CALDWELL
LENNON CAMPBELL
MELISSA CLAYTON
AUSTIN COWELL
JOSIE DEETER
DOMINIC DELIZIO
AMIRA DEMPSEY
KATHERINE DIESING
XAVIER DILLINGER
TRINITY EBACK
MADISON ECKART
MARLEA FERGUSON
DYLAN FLINCHBAUGH
HUNTER FRAZIER
KAMRYN FULLER
PAIGE FULLER
MAXWELL GILES
LEAH GUY
BLAKE HAMILTON
ASHTIN HENRY
ANTHONY HERNANDEZ
OWEN HERSHELMAN
JOHN HOAN
BRITTANY HOUCK
DYLAN HULLEY
DREW HUNTER
CHRISTOPHER JASPER
ISAAC JOHNSON
ASHLEY KEPHART
ALEX KIGHTLINGER
LYNSIE KIMPLE
ABIGAIL KIRDAHY
OLIVIA LALLEMAND
ASHLIE LEWIS
RYLAND LUTZ
EMMA MACADAM
PAISLEY MANGOLD
BROOKE MCKINNEY
AIDANNE MCLAUGHLIN
BAILEY MILLER
JAZLEN MILLER
ROYAL MILLER
TORI MILLER
DUSTIN NEARHOOF
NICOLE OAKES
LOGAN OBLINSKI
JOSHUA PERRINE
JULIANN PERRY
ALLYSON PHELAN
NICKOLAS PLEITNER
ELLIOT PRENATT
MOLLIE PRZYBROWSKI
GERALD REDDEN
HUNTER ROBISON
ANDREW ROCKWELL
KEENEN SCHAAF
ARYANA SCHAEFFER
ABIGAIL SHIELDS
ZACHARY SIMCHECK
JOSHUA SNYDER
MATTHEW SPANGLER
SHYLA STAHLMAN
MAKAYLA STEVENS
KARLIE STEWART
RYLIE SWAN
JOSHUA SWANSON
LOGAN SWIFT
MASON TATTERS
RAVEN TEMPLE
DANIEL TREGUBOV
MAYCY TROPLES
CHRISTOPHER WAGNER
ZACHARY WALDEMARSON
MADISON WALKER
MONTANA WHITE
RACHEL WHITE
JADEN WILKINS
CONRAD WILLIAMS
HUNTER WRIGHT
RYAN YODER
GARRETT YOUNG
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