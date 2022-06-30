Saegertown Senior High School

Here are the 2022 graduates of Saegertown Senior High School:

ZACHARY BALOG

EVIN BARICKMAN

JASON BARNHART

JOSEPH BERROTH

AUNASTASIA BLAKESLEE

AVERIE BRAYMER

LANDON CALDWELL

LENNON CAMPBELL

MELISSA CLAYTON

AUSTIN COWELL

JOSIE DEETER

DOMINIC DELIZIO

AMIRA DEMPSEY

KATHERINE DIESING

XAVIER DILLINGER

TRINITY EBACK

MADISON ECKART

MARLEA FERGUSON

DYLAN FLINCHBAUGH

HUNTER FRAZIER

KAMRYN FULLER

PAIGE FULLER

MAXWELL GILES

LEAH GUY

BLAKE HAMILTON

ASHTIN HENRY

ANTHONY HERNANDEZ

OWEN HERSHELMAN

JOHN HOAN

BRITTANY HOUCK

DYLAN HULLEY

DREW HUNTER

CHRISTOPHER JASPER

ISAAC JOHNSON

ASHLEY KEPHART

ALEX KIGHTLINGER

LYNSIE KIMPLE

ABIGAIL KIRDAHY

OLIVIA LALLEMAND

ASHLIE LEWIS

RYLAND LUTZ

EMMA MACADAM

PAISLEY MANGOLD

BROOKE MCKINNEY

AIDANNE MCLAUGHLIN

BAILEY MILLER

JAZLEN MILLER

ROYAL MILLER

TORI MILLER

DUSTIN NEARHOOF

NICOLE OAKES

LOGAN OBLINSKI

JOSHUA PERRINE

JULIANN PERRY

ALLYSON PHELAN

NICKOLAS PLEITNER

ELLIOT PRENATT

MOLLIE PRZYBROWSKI

GERALD REDDEN

HUNTER ROBISON

ANDREW ROCKWELL

KEENEN SCHAAF

ARYANA SCHAEFFER

ABIGAIL SHIELDS

ZACHARY SIMCHECK

JOSHUA SNYDER

MATTHEW SPANGLER

SHYLA STAHLMAN

MAKAYLA STEVENS

KARLIE STEWART

RYLIE SWAN

JOSHUA SWANSON

LOGAN SWIFT

MASON TATTERS

RAVEN TEMPLE

DANIEL TREGUBOV

MAYCY TROPLES

CHRISTOPHER WAGNER

ZACHARY WALDEMARSON

MADISON WALKER

MONTANA WHITE

RACHEL WHITE

JADEN WILKINS

CONRAD WILLIAMS

HUNTER WRIGHT

RYAN YODER

GARRETT YOUNG

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