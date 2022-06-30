Meadville Area Middle School

These students have been named to the honor roll at Meadville Area Middle School for the fourth grading period.

Seventh Grade

High Honors

Griffin Aitken

Kael Armstrong

Joseph Baker

Ariella Bell

Christian Cincar

Bethany Conway

Paige Cullen

Summer Dagen

Lilyana Deets

Clare Dill

Alexis Fadden

Samantha Fronce

Nelson Heisey

Makayla Hogue

Vance Hohmann

Asher Johnson

Jason Litwiler

Addison Mahoney

Lilia Maisner

Vincent Mametjanov

Natasha Mauser

Dustin McGuirk

Grace McMichael

Elijah Miller

Spero Moutsos

Zenobia Moutsos

Bryn Nichols

Meena Peterson

Wyatt Sample

Camryn Shimmel

Brandon Skornick

Carter Slee

Raymond Stallard

Emma Stirling

Taylor Tidball

Geovani Vincik

Benjamin Welsh

Aydan Wheeler

Honors

Nicholas Alister

Kyle Amacher

Cameron Bauer

Kaeden Bauer

Dathon Booher Jr.

Eziah Brown

Kieley Brown

Christopher Burr

Nicholas Celli Jr.

Kamryn Conley

Darion Conway

Hannah Daly

Maxwell Decker

Malachi DeMaison

Taylor DeVore

Ryan Fabian

Caylee Feleppa

Amarius Foster-Graham

Aubrey Fredericks

Keyana Gongaware

Alexis Grindstaff

Jocelyn Hall

Olivia Hartle

Arianna Haycraft

Jasmine Holdsworth

Amelia Hough

Benjamin Howe

Brayleigh Hunter

Liam Johnson

Louis Lamonde III

Logan Laskey

Maiya Lencioni

Jared Lewis

Braelyn Lockett

Laylah Markiewicz

Lola Massey

Ian Miller

Travis Miller Jr.

Isaac Milligan

Airianna Muckinhaupt

Alysia Nunes

Savanna Osti

Kamyren Overly

Chance Peterson

Olivia Porter

Gaven Rhodes

Rakyia Richardson

Ethan Roseberry

Lilian Setta

Cole Shaulis

Riley Shaw

Landyn Shay

Isabella Simmons

Parker Slee

Phoenix Snook

Alivia Stivanson

Mary Teed

Keegan Temple

Edward Tomchak

Noah Travis

Maximus Vittorio

Skyler Williams

Troy Wilson Jr.

Belle Wolfram

Noah Young

Eighth Grade

High Honors

Adrian Baker

Zachary Carr

Grace Curtiss

Chyanne Graham

Hailey Laskey

Ada McHargue

Maria Megill-Herrera

Ainsley Oviatt

Evan Peterson

Elias Ramsey

Mia Elizabeth Reese

Colin Reichel

Kayla Schwabenbauer

Graham Shellhaas

Tate Walker

Colin Waring

Rachel Williams

Honors

Maddy Aitken

Brian Amacher Jr.

Gianna Araujo

Keila Arias Munoz

Mya Battles

John Beers

Grace Bliss

Jordyn Carpin

Aaron Catalano

Alivia Coburn

Logan Conley

Lucas Conley

Gracelyn Cowher

Brennan Decker

Henry DeSantis-Biggs

Anthony Feleppa

Kharizma Garlick

Heather Garris

Cadence Gordon

Jordan Guseman

Cienna Guthrie

Sara Hartle

Emma Hild

Jazzlyn Hough

Julius Hughes

Ariana Jenkins

Devin Johnson

Adelynn Jones

Selvia Karns

Mackenzie Kent

Lila Kightlinger

Charles Koerner

Addyson Kregel

Benjamin Kuhn-Syed

Brett Lawrence

Jordan Lawrence

Ethan Lucas

Jacob McCauley

Genevieve McClain

Ava McGowan

Payton Millard

Laura Moreira Lopez

Adryanna Mullen

Chanton Murphy

Luca Palanca

Simon Parsons

Gauge Peters

Cayley Porter

Megan Puleio

Adam Reagle

Megan Redding

Gabriella Revel

Savannah Runyan

Eliana Santiago

Ryder Say

Ian Schmidt

Rorie Simons

Patrick Smith

Emma Sprong

Kevin Stinger, Jr.

Abigail Stump

Jacoby Thompson

Marissa Town

Sarah Vazquez

Ruth Wheeler

Kennedy Williams

Alaina Wilson Dixon

Vanessa Wolbert

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