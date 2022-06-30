Meadville Area Middle School
These students have been named to the honor roll at Meadville Area Middle School for the fourth grading period.
Seventh Grade
High Honors
Griffin Aitken
Kael Armstrong
Joseph Baker
Ariella Bell
Christian Cincar
Bethany Conway
Paige Cullen
Summer Dagen
Lilyana Deets
Clare Dill
Alexis Fadden
Samantha Fronce
Nelson Heisey
Makayla Hogue
Vance Hohmann
Asher Johnson
Jason Litwiler
Addison Mahoney
Lilia Maisner
Vincent Mametjanov
Natasha Mauser
Dustin McGuirk
Grace McMichael
Elijah Miller
Spero Moutsos
Zenobia Moutsos
Bryn Nichols
Meena Peterson
Wyatt Sample
Camryn Shimmel
Brandon Skornick
Carter Slee
Raymond Stallard
Emma Stirling
Taylor Tidball
Geovani Vincik
Benjamin Welsh
Aydan Wheeler
Honors
Nicholas Alister
Kyle Amacher
Cameron Bauer
Kaeden Bauer
Dathon Booher Jr.
Eziah Brown
Kieley Brown
Christopher Burr
Nicholas Celli Jr.
Kamryn Conley
Darion Conway
Hannah Daly
Maxwell Decker
Malachi DeMaison
Taylor DeVore
Ryan Fabian
Caylee Feleppa
Amarius Foster-Graham
Aubrey Fredericks
Keyana Gongaware
Alexis Grindstaff
Jocelyn Hall
Olivia Hartle
Arianna Haycraft
Jasmine Holdsworth
Amelia Hough
Benjamin Howe
Brayleigh Hunter
Liam Johnson
Louis Lamonde III
Logan Laskey
Maiya Lencioni
Jared Lewis
Braelyn Lockett
Laylah Markiewicz
Lola Massey
Ian Miller
Travis Miller Jr.
Isaac Milligan
Airianna Muckinhaupt
Alysia Nunes
Savanna Osti
Kamyren Overly
Chance Peterson
Olivia Porter
Gaven Rhodes
Rakyia Richardson
Ethan Roseberry
Lilian Setta
Cole Shaulis
Riley Shaw
Landyn Shay
Isabella Simmons
Parker Slee
Phoenix Snook
Alivia Stivanson
Mary Teed
Keegan Temple
Edward Tomchak
Noah Travis
Maximus Vittorio
Skyler Williams
Troy Wilson Jr.
Belle Wolfram
Noah Young
Eighth Grade
High Honors
Adrian Baker
Zachary Carr
Grace Curtiss
Chyanne Graham
Hailey Laskey
Ada McHargue
Maria Megill-Herrera
Ainsley Oviatt
Evan Peterson
Elias Ramsey
Mia Elizabeth Reese
Colin Reichel
Kayla Schwabenbauer
Graham Shellhaas
Tate Walker
Colin Waring
Rachel Williams
Honors
Maddy Aitken
Brian Amacher Jr.
Gianna Araujo
Keila Arias Munoz
Mya Battles
John Beers
Grace Bliss
Jordyn Carpin
Aaron Catalano
Alivia Coburn
Logan Conley
Lucas Conley
Gracelyn Cowher
Brennan Decker
Henry DeSantis-Biggs
Anthony Feleppa
Kharizma Garlick
Heather Garris
Cadence Gordon
Jordan Guseman
Cienna Guthrie
Sara Hartle
Emma Hild
Jazzlyn Hough
Julius Hughes
Ariana Jenkins
Devin Johnson
Adelynn Jones
Selvia Karns
Mackenzie Kent
Lila Kightlinger
Charles Koerner
Addyson Kregel
Benjamin Kuhn-Syed
Brett Lawrence
Jordan Lawrence
Ethan Lucas
Jacob McCauley
Genevieve McClain
Ava McGowan
Payton Millard
Laura Moreira Lopez
Adryanna Mullen
Chanton Murphy
Luca Palanca
Simon Parsons
Gauge Peters
Cayley Porter
Megan Puleio
Adam Reagle
Megan Redding
Gabriella Revel
Savannah Runyan
Eliana Santiago
Ryder Say
Ian Schmidt
Rorie Simons
Patrick Smith
Emma Sprong
Kevin Stinger, Jr.
Abigail Stump
Jacoby Thompson
Marissa Town
Sarah Vazquez
Ruth Wheeler
Kennedy Williams
Alaina Wilson Dixon
Vanessa Wolbert
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