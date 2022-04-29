These students have been named to the honor roll at Meadville Area Middle School for the third grading period.
Seventh Grade
High Honors
Griffin Aitken
Ariella Bell
Christian Cincar
Kamryn Conley
Bethany Conway
Summer Dagen
Lilyana Deets
Clare Dill
Alexis Fadden
Nelson Heisey
Makayla Hogue
Vance Hohmann
Ava Jones
Jason Litwiler
Addison Mahoney
Vincent Mametjanov
Natasha Mauser
Grace McMichael
Elijah Miller
Zenobia Moutsos
Airianna Muckinhaupt
Bryn Nichols
Riley Paris
Meena Peterson
Wyatt Sample
Carter Slee
Raymond Stallard
Taylor Tidball
Benjamin Welsh
Aydan Wheeler
Skyler Williams
Honors
Nicholas Alister
Kyle Amacher
Kael Armstrong
Keithen Arnold
Joseph Baker
Leah Baron
Cameron Bauer
Kaeden Bauer
Gordon Benninger
Dathon Booher Jr.
Eziah Brown
Kieley Brown
Christopher Burr
Nicholas Celli Jr.
Emma Chornack
Thomas Chorney
Addison Croll
Paige Cullen
Hannah Daly
Parker Dean
Maxwell Decker
Aiden Erwin
Ryan Fabian
Leon Falkingburg
Caylee Feleppa
Amarius Foster-Graham
Aubrey Fredericks
Samantha Fronce
Aryana Green
Alexis Grindstaff
Olivia Hartle
Arianna Haycraft
Madalyn Hoke
Jasmine Holdsworth
Amelia Hough
Benjamin Howe
Brayleigh Hunter
Brady Irwin-Muddiman
Asher Johnson
Liam Johnson
Lilliana Kowalke
Louis Lamonde III
Logan Laskey
Maiya Lencioni
Braelyn Lockett
Lilia Maisner
Michael Mangine
Laylah Markiewicz
Lola Massey
Dustin McGuirk
Aiden McIntyre
Ian Miller
Travis Miller Jr.
Isaac Milligan
Spero Moutsos
Alysia Nunes
Savanna Osti
Kamyren Overly
Chance Peterson
Olivia Porter
Kassandra Repko
Gaven Rhodes
Rakyia Richardson
Ethan Roseberry
Lilian Setta
Cole Shaulis
Riley Shaw
Landyn Shay
Camryn Shimmel
Isabella Simmons
Brandon Skornick
Parker Slee
Phoenix Snook
Emma Stirling
Alivia Stivanson
Mary Teed
Isabella Thoreson
Noah Travis
Addison Urey
Geovani Vincik
Maximus Vittorio
Grayson Wilson
Troy Wilson Jr.
Belle Wolfram
Noah Young
Danika Zachary
Eighth Grade
High Honors
Adrian Baker Jr.
Zachary Carr
Grace Curtiss
Henry DeSantis-Biggs
Heather Garris
Chyanne Graham
Cienna Guthrie
Maria Megill-Herrera
Ainsley Oviatt
Luca Palanca
Mia Elizabeth Reese
Colin Reichel
Graham Shellhaas
Tate Walker
Colin Waring
Ruth Wheeler
Rachel Williams
Honors
Maddy Aitken
Elias Allen
Brian Amacher Jr.
Gianna Araujo
Keila Arias Munoz
John Beers
Grace Bliss
Christie Bonilla
Jordyn Carpin
Landon Carter
Aaron Catalano
Alivia Coburn
Logan Conley
Lucas Conley
Gracelyn Cowher
Brennan Decker
Angelo Feleppa
Anthony Feleppa
Kharizma Garlick
Jordan Guseman
Sara Hartle
Emma Hild
Julius Hughes
Devin Johnson
Adelynn Jones
Lila Kightlinger
Addyson Kregel
Benjamin Kuhn-Syed
Hailey Laskey
Brett Lawrence
Jordan Lawrence
Ethan Lucas
Jacob McCauley
Genevieve McClain
Ava McGowan
Ada McHargue
Payton Millard
Laura Moreira Lopez
Adryanna Mullen
Chanton Murphy
Simon Parsons
Evan Peterson
Landon Plyler
Cayley Porter
Megan Puleio
Elias Ramsey
Adam Reagle
Megan Redding
McKayla Roberts
Savannah Runyan
Eliana Santiago
Ryder Say
Kayla Schwabenbauer
Gregory Sklenar
Emma Sprong
Abigail Stump
Jacoby Thompson
Sarah Vazquez
Kennedy Williams
Alaina Wilson Dixon
Vanessa Wolbert