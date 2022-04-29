These students have been named to the honor roll at Meadville Area Middle School for the third grading period.

Seventh Grade

High Honors

Griffin Aitken

Ariella Bell

Christian Cincar

Kamryn Conley

Bethany Conway

Summer Dagen

Lilyana Deets

Clare Dill

Alexis Fadden

Nelson Heisey

Makayla Hogue

Vance Hohmann

Ava Jones

Jason Litwiler

Addison Mahoney

Vincent Mametjanov

Natasha Mauser

Grace McMichael

Elijah Miller

Zenobia Moutsos

Airianna Muckinhaupt

Bryn Nichols

Riley Paris

Meena Peterson

Wyatt Sample

Carter Slee

Raymond Stallard

Taylor Tidball

Benjamin Welsh

Aydan Wheeler

Skyler Williams

Honors

Nicholas Alister

Kyle Amacher

Kael Armstrong

Keithen Arnold

Joseph Baker

Leah Baron

Cameron Bauer

Kaeden Bauer

Gordon Benninger

Dathon Booher Jr.

Eziah Brown

Kieley Brown

Christopher Burr

Nicholas Celli Jr.

Emma Chornack

Thomas Chorney

Addison Croll

Paige Cullen

Hannah Daly

Parker Dean

Maxwell Decker

Aiden Erwin

Ryan Fabian

Leon Falkingburg

Caylee Feleppa

Amarius Foster-Graham

Aubrey Fredericks

Samantha Fronce

Aryana Green

Alexis Grindstaff

Olivia Hartle

Arianna Haycraft

Madalyn Hoke

Jasmine Holdsworth

Amelia Hough

Benjamin Howe

Brayleigh Hunter

Brady Irwin-Muddiman

Asher Johnson

Liam Johnson

Lilliana Kowalke

Louis Lamonde III

Logan Laskey

Maiya Lencioni

Braelyn Lockett

Lilia Maisner

Michael Mangine

Laylah Markiewicz

Lola Massey

Dustin McGuirk

Aiden McIntyre

Ian Miller

Travis Miller Jr.

Isaac Milligan

Spero Moutsos

Alysia Nunes

Savanna Osti

Kamyren Overly

Chance Peterson

Olivia Porter

Kassandra Repko

Gaven Rhodes

Rakyia Richardson

Ethan Roseberry

Lilian Setta

Cole Shaulis

Riley Shaw

Landyn Shay

Camryn Shimmel

Isabella Simmons

Brandon Skornick

Parker Slee

Phoenix Snook

Emma Stirling

Alivia Stivanson

Mary Teed

Isabella Thoreson

Noah Travis

Addison Urey

Geovani Vincik

Maximus Vittorio

Grayson Wilson

Troy Wilson Jr.

Belle Wolfram

Noah Young

Danika Zachary

Eighth Grade

High Honors

Adrian Baker Jr.

Zachary Carr

Grace Curtiss

Henry DeSantis-Biggs

Heather Garris

Chyanne Graham

Cienna Guthrie

Maria Megill-Herrera

Ainsley Oviatt

Luca Palanca

Mia Elizabeth Reese

Colin Reichel

Graham Shellhaas

Tate Walker

Colin Waring

Ruth Wheeler

Rachel Williams

Honors

Maddy Aitken

Elias Allen

Brian Amacher Jr.

Gianna Araujo

Keila Arias Munoz

John Beers

Grace Bliss

Christie Bonilla

Jordyn Carpin

Landon Carter

Aaron Catalano

Alivia Coburn

Logan Conley

Lucas Conley

Gracelyn Cowher

Brennan Decker

Angelo Feleppa

Anthony Feleppa

Kharizma Garlick

Jordan Guseman

Sara Hartle

Emma Hild

Julius Hughes

Devin Johnson

Adelynn Jones

Lila Kightlinger

Addyson Kregel

Benjamin Kuhn-Syed

Hailey Laskey

Brett Lawrence

Jordan Lawrence

Ethan Lucas

Jacob McCauley

Genevieve McClain

Ava McGowan

Ada McHargue

Payton Millard

Laura Moreira Lopez

Adryanna Mullen

Chanton Murphy

Simon Parsons

Evan Peterson

Landon Plyler

Cayley Porter

Megan Puleio

Elias Ramsey

Adam Reagle

Megan Redding

McKayla Roberts

Savannah Runyan

Eliana Santiago

Ryder Say

Kayla Schwabenbauer

Gregory Sklenar

Emma Sprong

Abigail Stump

Jacoby Thompson

Sarah Vazquez

Kennedy Williams

Alaina Wilson Dixon

Vanessa Wolbert

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