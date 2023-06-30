Here are the 2023 graduates of Meadville Area Senior High School.
- (summa cum laude honors)
- (magna cum laude honors)
- (cum laude honors)
Austin Raymond Agnew
Jessie Rose Aitken
Keeley Dalisha Aitken
Dariyon James Andrey
Elijah Sincere Andrey
Kassidi Pauline Anthony
Jalen Rochaun Arnold
- Kayla Renee Baker
Emily Kay Barickman
Michael Paul Barton Jr.
Connor Lee Beck
- Gavin Charles Beck
Morgan Chanel Nicole Beck
Hope Renee Bennett
Wyatt Aaron Bingham
Olivia Grace Bizjak
Mackenzie Mae Blair
Karly Frances Boyda
Oasis Jade Brannon
- Sydney Grace Burchard
Amira Manae Burnett
Dontae Markel Burnett
- Kyle David Buttray
Alexis Louise Calzada
Laci Joanne Carlson
Armonie Dupree Carr
Jocelyn Rachelle Cates
Samiyah Alesalyn Chambers
Jaylyn Marie Chess
Morgan Renee Chess
Westin Clinton Chess
- Staci Chitester
Kaydanse Lynette Comunale
- Jory Alexander Cook
- Samuel James Coppola
Ciara Nylie Corbin
Joshua Nathanael Costello
- Amelia Ellen Crowley
Carolee Ann Cruz Parkhurst
Carl Patrick Dait
Mark Joshner Dait
Mackenzie Dale Davis
Matthew Anson DeVore
Jackson Ellwood Decker
Ethan Aaron-Mikal Delp
Celina Charlene Dennis
Connor Terrance Deuel
Luca Michael DiRienzo
Kiara Rae Dixon
Michael Lee Dooley Jr.
Ruric Lee Douglas
Samuel McIntire Engels
Ian Hunter Fife
Ian James Foreman
William Austin Fry
- Alexandra Leigh Gallagher
- Owen Kelly Garvey
- Mkenna Grace Gerard
- Kayla Marie Germanoski
Samantha Louise Goldberg
Ian Samuel Gosnell
- Hunter John Graham
- Kennedy Marie Gunn
Kayleen Ann Harkness
Kyler Harold Hefner
Baeli Reign Helch
Christian Mitchell Hixenbaugh
Derek James Hoffman
Blake Aaron Hoover
Layla Madison Horton
Raya Emerson Hunter
Mackenzie Olivia Hurban
Tyler David Jaggi
Andre’ Christopher Jefferson
- Isaac Paul Johnson
Alaric Edward Jones
Alex Micheal Jones
Trevor Eric Kessler
Alexander Paul Kinder
Noah Taylor Knaus
Elizabeth Katherine Koffman
- Ethen Joshua Konetsky
- Augusta Ingrid Kosco
- Jaime Nichole Larson
- Jackson Edward Lawrence
Garrett Joseph Lepley
Amarri Stephawn Lewis
Morgan Lee Litwiler
Clayton Michael Litzinger
Gavin Dewayne Longstreth
John Patrick Lynch III
Hannah June Martin-Berton
Hailey Lynn Maynard
Arybella Barton McCartney
Zyvel Eamon McClure
Zara Marie McClymonds
- Cailey Jason Metter
Taylin Deshay Miller
- Isaiah Charles Minor
Merrick James Morfenski
Sharrea Marie Morgan
LaDonnivin Craig Mosley
Nevaeh Jesse Lee Mosley
- Lissa Anne Murphy
Martina Nardi (Exchange Student)
Ella Katelynn Niedermeyer
Isabella Mary Nobles
Ciara Ariana Parker
Tiffany Marie Peterson
Marco John Petrarca
Mary Grace Petrov
- Karissa Grace Petruso
- Abigail Rose Powell
Oliver David Przepiora
Leilah Kathleen Rash
Alanna Raven Ratliff
Kirstin Paige Ream
- Elena Grace Loveranes Reese
Kelsey Nicole Rifenberrick
Alexandra Jacqueline Rogers
Mackynzee Paige Roxberry
Madison Pearl Runyan
- Anthony Erasmo Santiago
- Katie Leigh Say
Evelyn Louise Schott
Nichole Elaine Sherrod
Christina Marie Shoemaker
Adriana Catherine Silvis
Khalon Nasir Simmons
Katharine Ann Singer
Matthew Jayson Skornick
Isaac Richard Slayton
Veronica Rose Slider
Nicole Taylor Smith
Nicole Elaine Stadtmiller
Alexis Jade Stage
Ella Marjorie Stewart
Noah Michael Stump
Stephon Charles Taylor
- Sage Berlin Thomas
Dominic Tyler Townsend
Ava Katherine Triscas
Ryan Lynn Urquhart
Juan Antonio Vazquez
Brady Michael Walker
Mason Ryan Walker
Autumn Amber Weed
Ian Paul Whistler
- Ella Mae White
Ayress Monay Winkler
Rhoan Izaiha Woodrow
Hayley Jade Yenny
Jordan Robert Young
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