Here are the 2023 graduates of Meadville Area Senior High School.

  • (summa cum laude honors)
  • (magna cum laude honors)
  • (cum laude honors)

Austin Raymond Agnew

Jessie Rose Aitken

Keeley Dalisha Aitken

Dariyon James Andrey

Elijah Sincere Andrey

Kassidi Pauline Anthony

Jalen Rochaun Arnold

  • Kayla Renee Baker

Emily Kay Barickman

Michael Paul Barton Jr.

Connor Lee Beck

  • Gavin Charles Beck

Morgan Chanel Nicole Beck

Hope Renee Bennett

Wyatt Aaron Bingham

Olivia Grace Bizjak

Mackenzie Mae Blair

Karly Frances Boyda

Oasis Jade Brannon

  • Sydney Grace Burchard

Amira Manae Burnett

Dontae Markel Burnett

  • Kyle David Buttray

Alexis Louise Calzada

Laci Joanne Carlson

Armonie Dupree Carr

Jocelyn Rachelle Cates

Samiyah Alesalyn Chambers

Jaylyn Marie Chess

Morgan Renee Chess

Westin Clinton Chess

  • Staci Chitester

Kaydanse Lynette Comunale

  • Jory Alexander Cook
  • Samuel James Coppola

Ciara Nylie Corbin

Joshua Nathanael Costello

  • Amelia Ellen Crowley

Carolee Ann Cruz Parkhurst

Carl Patrick Dait

Mark Joshner Dait

Mackenzie Dale Davis

Matthew Anson DeVore

Jackson Ellwood Decker

Ethan Aaron-Mikal Delp

Celina Charlene Dennis

Connor Terrance Deuel

Luca Michael DiRienzo

Kiara Rae Dixon

Michael Lee Dooley Jr.

Ruric Lee Douglas

Samuel McIntire Engels

Ian Hunter Fife

Ian James Foreman

William Austin Fry

  • Alexandra Leigh Gallagher
  • Owen Kelly Garvey
  • Mkenna Grace Gerard
  • Kayla Marie Germanoski

Samantha Louise Goldberg

Ian Samuel Gosnell

  • Hunter John Graham
  • Kennedy Marie Gunn

Kayleen Ann Harkness

Kyler Harold Hefner

Baeli Reign Helch

Christian Mitchell Hixenbaugh

Derek James Hoffman

Blake Aaron Hoover

Layla Madison Horton

Raya Emerson Hunter

Mackenzie Olivia Hurban

Tyler David Jaggi

Andre’ Christopher Jefferson

  • Isaac Paul Johnson

Alaric Edward Jones

Alex Micheal Jones

Trevor Eric Kessler

Alexander Paul Kinder

Noah Taylor Knaus

Elizabeth Katherine Koffman

  • Ethen Joshua Konetsky
  • Augusta Ingrid Kosco
  • Jaime Nichole Larson
  • Jackson Edward Lawrence

Garrett Joseph Lepley

Amarri Stephawn Lewis

Morgan Lee Litwiler

Clayton Michael Litzinger

Gavin Dewayne Longstreth

John Patrick Lynch III

Hannah June Martin-Berton

Hailey Lynn Maynard

Arybella Barton McCartney

Zyvel Eamon McClure

Zara Marie McClymonds

  • Cailey Jason Metter

Taylin Deshay Miller

  • Isaiah Charles Minor

Merrick James Morfenski

Sharrea Marie Morgan

LaDonnivin Craig Mosley

Nevaeh Jesse Lee Mosley

  • Lissa Anne Murphy

Martina Nardi (Exchange Student)

Ella Katelynn Niedermeyer

Isabella Mary Nobles

Ciara Ariana Parker

Tiffany Marie Peterson

Marco John Petrarca

Mary Grace Petrov

  • Karissa Grace Petruso
  • Abigail Rose Powell

Oliver David Przepiora

Leilah Kathleen Rash

Alanna Raven Ratliff

Kirstin Paige Ream

  • Elena Grace Loveranes Reese

Kelsey Nicole Rifenberrick

Alexandra Jacqueline Rogers

Mackynzee Paige Roxberry

Madison Pearl Runyan

  • Anthony Erasmo Santiago
  • Katie Leigh Say

Evelyn Louise Schott

Nichole Elaine Sherrod

Christina Marie Shoemaker

Adriana Catherine Silvis

Khalon Nasir Simmons

Katharine Ann Singer

Matthew Jayson Skornick

Isaac Richard Slayton

Veronica Rose Slider

Nicole Taylor Smith

Nicole Elaine Stadtmiller

Alexis Jade Stage

Ella Marjorie Stewart

Noah Michael Stump

Stephon Charles Taylor

  • Sage Berlin Thomas

Dominic Tyler Townsend

Ava Katherine Triscas

Ryan Lynn Urquhart

Juan Antonio Vazquez

Brady Michael Walker

Mason Ryan Walker

Autumn Amber Weed

Ian Paul Whistler

  • Ella Mae White

Ayress Monay Winkler

Rhoan Izaiha Woodrow

Hayley Jade Yenny

Jordan Robert Young

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