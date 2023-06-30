These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the fourth grading period.
- (indicates High Honors)
12th Grade
- BUTRYN, GARRETT LEE
- CRAWFORD, MCKENNA KAY
- JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
- KINNEAR, MICHAEL TODD
- PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
- SCHMID, JEFFREY DANIEL
- STITT, JOSIAH MICHAEL
- THOMAS, SADIE LEIGH
- VARNDELL, BAILEY CATHERINE
BLAKE, ALEX JASPER
BONECUTTER, ELIVIA ROSE
BROWN, RACHEL MARIE
CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI
COX, CHLOE ANNE
DELL’ANTONIO, HUNTER LEE
DOYLE, ABIGAIL FAITH
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
LEONHART, ZACK ANTHONY
MARSHALL, MAYA ALENE
MCCARL, ALLORA DANNON
MCGOWAN, ANALYSE JEWELL
MILLER, BROOKLYN ELAINE
MILLER, CHARLIE JAKOB
PALMIERO, BRENNA ROSE
PETERSON, ETHAN JAMES
PILLAR, SHANE BRADEN
VERGONA, MADISON GRACE
WATSON, CALEB ETHAN
WILLIAMS, ISAAC CLYDE
ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN
11th Grade
ATKINS, RICHARD ELLERY
BANIK, MADYSON MARIE
BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES
BLAKE, CHASE JOSEPH
DAVIS, MASON JAMES
- DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DOUBET, DORIAN RENE
- FRAZIER, EMILY ELISABETH
HENRY, BRAYDON FRANKLIN
- HOLCOMB, CLAIRE FAYE
HOLLABAUGH, HOPE ANN
HOSICK, BROOKE ANN
- HUNTER, ELIZABETH ANN
KIRKPATRICK, CONNOR QUINH
KOELLE, RHAELYN RENEE
LANE, JOCELYNN LEE
LESTER, KAYDEE LYNNE
MALLORY, KALLEIGH MARIE
MCGOWAN, ISABEL RUTH
MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE
MCINTYRE, MICHAELA ANN
- MITCHELL, HEIDI SUSANNA
MOSBACHER, LACEY LORETTA
- O’HARA, SAVANNAH JO
ROBERTS, GRACIE ELAINE
SEELY, ETHAN SAMUEL
- SOMERVILLE, ISABELLE MAE
THOMPSON, DEVIN DRAKE
- WOGE, JACOB ROBERT
- WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
10th Grade
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BEEBE, ELLA ROSE
BLAKE, JOSLYN LEE
- BRUNOT, RACHEL GENE
- COCHRAN, KYLIE LENA
DONOR, MADISON ROSE
- EIMER, MADISON LYNN
FAY, ALYSSA MARIE
KELLY, ALANNAH LYN
- KIER, LINCOLN ELIOT
MANGUS, KENDALL AUDINE
MILLARD, RUNA ANGELA
MOYER, ELLA MIA
- NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA
O’HARA, MADISON ROSE
- PALOTAS, AVERY JANE
PILLAR, SHAUNA GRACE
POST, RHINN NORENE
PRESTON, SYDNEY JEAN
PROPER, ANDREW JOSEPH
REYNOLDS, LANDYN THOMAS
- SHAW, DEREK ALBERT
SHOEMAKER, JILLIAN LOUANNE
WILLISON, LEVI MICHAEL
- WOGE, MEGAN GRACE
- ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
Ninth Grade
BRENIZER, TRINITY ROSE
- DEANE, JACK GARRET
FRAZIER, ELLA HOPE
GARRIS, HEATHER ELIZABETH
GRANAT, JOSEPH CHARLES
HIROSKY, PAUL JOSEPH
- HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
KIER, LOGAN MATTHEW
LUJAN, ABIGAIL DIANE
- MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MALONEY, CHASE WILLIAM
- MANGUS, JAYCEE JORDAN
- MEANS, MAGGIE MAE
MONTEFORTE, BRYNN MIKAELA
MOYER, DEEGAN MICHAEL
- NEELY, BREE YVONNE
REYNOLDS, TROY R
STANFORD, SAMANTHA RUBY
STITT, FOX EDWARD
VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE
WILLIAMS, MAKENZEE MAREE
WYANT, ANNA MARIE LYNN
Eighth Grade
BARICKMAN, MADISON ELIZABETH
BECK, JANELLE DAWN
BROWN, CAYDEN LEE
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
- COX, REAGAN EMILY
DUNKLE, NOLAN GUY
- EDWARDS, KENZIE ERYKAH
FAUNCE, BROC BURDELL
GORDON, EMMA LOUISE
- HIROSKY, EMILY ROSE
HOOVER, ISABELLA MARIE
- JORDAN, KYLE THOMAS
KENNEDY, BROOKE ANN
LEONHART, NATALIE ANN
LEWIS, LINDSEY MARIE
MACQUARRIE, ADDISON REESE
MARTZ, ELLA KAETLIN
- MITCHELL, MARISKA REESE
- MOYER, BAILEY KRISTINE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
- POTOSKY, LEXY HARRIETT
- PRESTON, CECILE DIAN
SCHROAT, LOGAN JAMES
SLOCUM, AUTUM LEE
STEVENSON, LILLY KAY
- WATKINS, ADRIANNA LYNN
WATSON, HUNTER DRAKE
WILLIAMS, ANNABELLE ELIZABETH
- WOLFGANG, LEEROY
Seventh Grade
ARTICE, DEANNA DOLORES
BERNOSKI, SAMANTHA ANN
- CASEY, SIMION PATRICK
DALE, KEELY EVELYN
DEVAUL, KADEN GERALD
FISHER, AIDAN MARK
GORDON, BRAYDEN JOSHUA
- GROGER, SABRINA ANN
HILL, CARSON JAMES
MADDEN, ADDYSON FAITH
- REYNOLDS, GAVIN HOLMES
STANFORD, REESE CATHERINE
THOMPSON, TRENTEN NOAH
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