These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the fourth grading period.

  • (indicates High Honors)

12th Grade

  • BUTRYN, GARRETT LEE
  • CRAWFORD, MCKENNA KAY
  • JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
  • KINNEAR, MICHAEL TODD
  • PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
  • SCHMID, JEFFREY DANIEL
  • STITT, JOSIAH MICHAEL
  • THOMAS, SADIE LEIGH
  • VARNDELL, BAILEY CATHERINE

BLAKE, ALEX JASPER

BONECUTTER, ELIVIA ROSE

BROWN, RACHEL MARIE

CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI

COX, CHLOE ANNE

DELL’ANTONIO, HUNTER LEE

DOYLE, ABIGAIL FAITH

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

LEONHART, ZACK ANTHONY

MARSHALL, MAYA ALENE

MCCARL, ALLORA DANNON

MCGOWAN, ANALYSE JEWELL

MILLER, BROOKLYN ELAINE

MILLER, CHARLIE JAKOB

PALMIERO, BRENNA ROSE

PETERSON, ETHAN JAMES

PILLAR, SHANE BRADEN

VERGONA, MADISON GRACE

WATSON, CALEB ETHAN

WILLIAMS, ISAAC CLYDE

ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN

11th Grade

ATKINS, RICHARD ELLERY

BANIK, MADYSON MARIE

BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES

BLAKE, CHASE JOSEPH

DAVIS, MASON JAMES

  • DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DOUBET, DORIAN RENE

  • FRAZIER, EMILY ELISABETH

HENRY, BRAYDON FRANKLIN

  • HOLCOMB, CLAIRE FAYE

HOLLABAUGH, HOPE ANN

HOSICK, BROOKE ANN

  • HUNTER, ELIZABETH ANN

KIRKPATRICK, CONNOR QUINH

KOELLE, RHAELYN RENEE

LANE, JOCELYNN LEE

LESTER, KAYDEE LYNNE

MALLORY, KALLEIGH MARIE

MCGOWAN, ISABEL RUTH

MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE

MCINTYRE, MICHAELA ANN

  • MITCHELL, HEIDI SUSANNA

MOSBACHER, LACEY LORETTA

  • O’HARA, SAVANNAH JO

ROBERTS, GRACIE ELAINE

SEELY, ETHAN SAMUEL

  • SOMERVILLE, ISABELLE MAE

THOMPSON, DEVIN DRAKE

  • WOGE, JACOB ROBERT
  • WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

10th Grade

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BEEBE, ELLA ROSE

BLAKE, JOSLYN LEE

  • BRUNOT, RACHEL GENE
  • COCHRAN, KYLIE LENA

DONOR, MADISON ROSE

  • EIMER, MADISON LYNN

FAY, ALYSSA MARIE

KELLY, ALANNAH LYN

  • KIER, LINCOLN ELIOT

MANGUS, KENDALL AUDINE

MILLARD, RUNA ANGELA

MOYER, ELLA MIA

  • NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA

O’HARA, MADISON ROSE

  • PALOTAS, AVERY JANE

PILLAR, SHAUNA GRACE

POST, RHINN NORENE

PRESTON, SYDNEY JEAN

PROPER, ANDREW JOSEPH

REYNOLDS, LANDYN THOMAS

  • SHAW, DEREK ALBERT

SHOEMAKER, JILLIAN LOUANNE

WILLISON, LEVI MICHAEL

  • WOGE, MEGAN GRACE
  • ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

Ninth Grade

BRENIZER, TRINITY ROSE

  • DEANE, JACK GARRET

FRAZIER, ELLA HOPE

GARRIS, HEATHER ELIZABETH

GRANAT, JOSEPH CHARLES

HIROSKY, PAUL JOSEPH

  • HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

KIER, LOGAN MATTHEW

LUJAN, ABIGAIL DIANE

  • MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MALONEY, CHASE WILLIAM

  • MANGUS, JAYCEE JORDAN
  • MEANS, MAGGIE MAE

MONTEFORTE, BRYNN MIKAELA

MOYER, DEEGAN MICHAEL

  • NEELY, BREE YVONNE

REYNOLDS, TROY R

STANFORD, SAMANTHA RUBY

STITT, FOX EDWARD

VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE

WILLIAMS, MAKENZEE MAREE

WYANT, ANNA MARIE LYNN

Eighth Grade

BARICKMAN, MADISON ELIZABETH

BECK, JANELLE DAWN

BROWN, CAYDEN LEE

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

  • COX, REAGAN EMILY

DUNKLE, NOLAN GUY

  • EDWARDS, KENZIE ERYKAH

FAUNCE, BROC BURDELL

GORDON, EMMA LOUISE

  • HIROSKY, EMILY ROSE

HOOVER, ISABELLA MARIE

  • JORDAN, KYLE THOMAS

KENNEDY, BROOKE ANN

LEONHART, NATALIE ANN

LEWIS, LINDSEY MARIE

MACQUARRIE, ADDISON REESE

MARTZ, ELLA KAETLIN

  • MITCHELL, MARISKA REESE
  • MOYER, BAILEY KRISTINE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

  • POTOSKY, LEXY HARRIETT
  • PRESTON, CECILE DIAN

SCHROAT, LOGAN JAMES

SLOCUM, AUTUM LEE

STEVENSON, LILLY KAY

  • WATKINS, ADRIANNA LYNN

WATSON, HUNTER DRAKE

WILLIAMS, ANNABELLE ELIZABETH

  • WOLFGANG, LEEROY

Seventh Grade

ARTICE, DEANNA DOLORES

BERNOSKI, SAMANTHA ANN

  • CASEY, SIMION PATRICK

DALE, KEELY EVELYN

DEVAUL, KADEN GERALD

FISHER, AIDAN MARK

GORDON, BRAYDEN JOSHUA

  • GROGER, SABRINA ANN

HILL, CARSON JAMES

MADDEN, ADDYSON FAITH

  • REYNOLDS, GAVIN HOLMES

STANFORD, REESE CATHERINE

THOMPSON, TRENTEN NOAH

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