Maplewood Junior-Senior High School
These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the fourth grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
BAKUS, SOPHIA MADELINE
BERNOSKI, MATHEW CHARLES
BICKEL, KAY LYNN
CRAWFORD, CHLOE ANNABELLE
HEIM, WEISS EUGENE
HIPPLE, SIDONIE RENAY
PLOSKI, JORDYN LEIGH
PRENATT, LISA CHRISTINE
SCHUTZ, KAITLYN JOY
SOUTHWICK, BROOKLYN AMBROSIA
ZAVA, ELISEA
11th Grade
CRAWFORD, MCKENNA KAY
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
KINNEAR, MICHAEL TODD
MCCARL, ALLORA DANNON
PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
SCHMID, JEFFREY DANIEL
10th Grade
DEWEY, GARRETT DAVID
FRAZIER, EMILY ELISABETH
LESTER, KAYDEE LYNNE
MITCHELL, HEIDI SUSANNA
SOMERVILLE, ISABELLE MAE
WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
Ninth Grade
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BEEBE, ELLA ROSE
BLAKE, JOSLYN LEE
BRUNOT, RACHEL GENE
COCHRAN, KYLIE LENA
EIMER, MADISON LYNN
KIER, LINCOLN ELIOT
O'HARA, MADISON ROSE
PALOTAS, AVERY JANE
PRESTON, SYDNEY JEAN
ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
Eighth Grade
DEANE, JACK GARRET
HIROSKY, PAUL JOSEPH
HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
JACKSON, JACOB ELIAS
MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MANGUS, JAYCEE JORDAN
NEELY, BREE YVONNE
STEWART, VERONICA PAIGE
WYANT, ANNA MARIE LYNN
Seventh Grade
COX, REAGAN EMILY
GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA
HIROSKY, EMILY ROSE
HOOVER, ISABELLA MARIE
JORDAN, KYLE THOMAS
KENNEDY, BROOKE ANN
MITCHELL, MARISKA REESE
MOYER, BAILEY KRISTINE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
PRESTON, CECILE DIAN
WATKINS, ADRIANNA LYNN
WOLFGANG, LEEROY
HONORS
12th Grade
ATKINS, RILEY ALGENE
BEUCHAT, EVE ALEXANDRA
BLAKE, GANON SCOTT
BRUNOT, AVERY ELLEN
CHAMBERLAIN, CHARLES JACOB
DEVORE, HAILEE MARIA
EIMER, ISABELLA MAELYNN
GERARD, MICHAEL JACK
HASBROUCK, GRACE MARIE
HOLSOPPLE, SHAWNA DIANE
HORN, TANNER RENEE
KIGHT, HANNAH MARIE
LESUER, DUSTIN GABRIEL
MCFADDEN, JESSE JAMES
MEANS, MCKENZIE GRACE
MOORHEAD, LILIANE ADERYN
ROSSEY, JOHNATHON BRADLEY
SCHON, ISAAK THOMAS
VERGNOLA, TARYN SKYLAR
WHITEHAIR, BRADIE LYNAE
11th Grade
BLAKE, ALEX JASPER
BROWN, RACHEL MARIE
CORNELL, CHLOEE MAREE
DELL'ANTONIO, HUNTER LEE
DOOLITTLE, COLE AVERY
DOYLE, ABIGAIL FAITH
JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
PALMIERO, BRENNA ROSE
PILLAR, SHANE BRADEN
ROYER, SAMUEL DALTON
STITT, JOSIAH MICHAEL
THOMAS, SADIE LEIGH
VANNORT, MADISON NICOLE
VERGONA, MADISON GRACE
WATSON, CALEB ETHAN
10th Grade
BLAKE, CHASE JOSEPH
DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DOUBET, DORIAN RENE
HENRY, BRAYDON FRANKLIN
HUNTER, ELIZABETH ANN
LANE, JOCELYNN LEE
MCGOWAN, ISABEL RUTH
MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE
MOSBACHER, LACEY LORETTA
O'HARA, SAVANNAH JO
REYNOLDS, IAN ALEXANDER
SEELY, ETHAN SAMUEL
TAU, JACQUELINE ELAINE
WOGE, JACOB ROBERT
Ninth Grade
CROSLEY, CARL MILES
KELLY, ALANNAH LYN
MONTERO, CHANCE BRANON
MOYER, ELLA MIA
PEARS, EMMET CHARLES
PILLAR, SHAUNA GRACE
POST, RHINN NORENE
PROPER, ANDREW JOSEPH
SEELEY, COLTON LYNN
SHAW, DEREK ALBERT
SHOEMAKER, JILLIAN LOUANNE
WOGE, MEGAN GRACE
Eighth Grade
BIVENS, EDWARD JACOB
BOYLES, RILEY ELIZABETH
BRENIZER, TRINITY ROSE
CRANSTON, KAILLEE BREANNE
CRAWFORD, MYLEE SHAE
CRUM, DAKOTAH EUGENE
DEWEY, DYLAN LEE
GRANAT, JOSEPH CHARLES
HORN, KADEN DANIEL
KIER, LOGAN MATTHEW
KOPE, BRIANNA GALE
LESUER, SOPHIA MARIE
LUJAN, ABIGAIL DIANE
MEANS, MAGGIE MAE
MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI
MONTEFORTE, BRYNN MIKAELA
MOYER, DEEGAN MICHAEL
REYES-DALTON, GUILLERMO
REYNOLDS, TROY R
VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE
Seventh Grade
BECK, JANELLE DAWN
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
EDWARDS, KENZIE ERYKAH
FAUNCE, BROC BURDELL
GORDON, EMMA LOUISE
LANE, JERAD MICHAEL
LEWIS, LINDSEY MARIE
MARTZ, ELLA KAETLIN
MILLER, HAYDEN MICHAEL
POTOSKY, LEXY HARRIETT
ROBISHAW, ADDISON MARIE
STEVENSON, LILLY KAY
STRAUB, CARL OWEN
WATSON, HUNTER DRAKE
WILLIAMS, NOVA RYAN
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