Maplewood Junior-Senior High School

These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the fourth grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

BAKUS, SOPHIA MADELINE

BERNOSKI, MATHEW CHARLES

BICKEL, KAY LYNN

CRAWFORD, CHLOE ANNABELLE

HEIM, WEISS EUGENE

HIPPLE, SIDONIE RENAY

PLOSKI, JORDYN LEIGH

PRENATT, LISA CHRISTINE

SCHUTZ, KAITLYN JOY

SOUTHWICK, BROOKLYN AMBROSIA

ZAVA, ELISEA

11th Grade

CRAWFORD, MCKENNA KAY

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

KINNEAR, MICHAEL TODD

MCCARL, ALLORA DANNON

PALOTAS, ANDREA ELIZABETH

SCHMID, JEFFREY DANIEL

10th Grade

DEWEY, GARRETT DAVID

FRAZIER, EMILY ELISABETH

LESTER, KAYDEE LYNNE

MITCHELL, HEIDI SUSANNA

SOMERVILLE, ISABELLE MAE

WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

Ninth Grade

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BEEBE, ELLA ROSE

BLAKE, JOSLYN LEE

BRUNOT, RACHEL GENE

COCHRAN, KYLIE LENA

EIMER, MADISON LYNN

KIER, LINCOLN ELIOT

O'HARA, MADISON ROSE

PALOTAS, AVERY JANE

PRESTON, SYDNEY JEAN

ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

Eighth Grade

DEANE, JACK GARRET

HIROSKY, PAUL JOSEPH

HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

JACKSON, JACOB ELIAS

MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MANGUS, JAYCEE JORDAN

NEELY, BREE YVONNE

STEWART, VERONICA PAIGE

WYANT, ANNA MARIE LYNN

Seventh Grade

COX, REAGAN EMILY

GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA

HIROSKY, EMILY ROSE

HOOVER, ISABELLA MARIE

JORDAN, KYLE THOMAS

KENNEDY, BROOKE ANN

MITCHELL, MARISKA REESE

MOYER, BAILEY KRISTINE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

PRESTON, CECILE DIAN

WATKINS, ADRIANNA LYNN

WOLFGANG, LEEROY

HONORS

12th Grade

ATKINS, RILEY ALGENE

BEUCHAT, EVE ALEXANDRA

BLAKE, GANON SCOTT

BRUNOT, AVERY ELLEN

CHAMBERLAIN, CHARLES JACOB

DEVORE, HAILEE MARIA

EIMER, ISABELLA MAELYNN

GERARD, MICHAEL JACK

HASBROUCK, GRACE MARIE

HOLSOPPLE, SHAWNA DIANE

HORN, TANNER RENEE

KIGHT, HANNAH MARIE

LESUER, DUSTIN GABRIEL

MCFADDEN, JESSE JAMES

MEANS, MCKENZIE GRACE

MOORHEAD, LILIANE ADERYN

ROSSEY, JOHNATHON BRADLEY

SCHON, ISAAK THOMAS

VERGNOLA, TARYN SKYLAR

WHITEHAIR, BRADIE LYNAE

11th Grade

BLAKE, ALEX JASPER

BROWN, RACHEL MARIE

CORNELL, CHLOEE MAREE

DELL'ANTONIO, HUNTER LEE

DOOLITTLE, COLE AVERY

DOYLE, ABIGAIL FAITH

JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE

PALMIERO, BRENNA ROSE

PILLAR, SHANE BRADEN

ROYER, SAMUEL DALTON

STITT, JOSIAH MICHAEL

THOMAS, SADIE LEIGH

VANNORT, MADISON NICOLE

VERGONA, MADISON GRACE

WATSON, CALEB ETHAN

10th Grade

BLAKE, CHASE JOSEPH

DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DOUBET, DORIAN RENE

HENRY, BRAYDON FRANKLIN

HUNTER, ELIZABETH ANN

LANE, JOCELYNN LEE

MCGOWAN, ISABEL RUTH

MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE

MOSBACHER, LACEY LORETTA

O'HARA, SAVANNAH JO

REYNOLDS, IAN ALEXANDER

SEELY, ETHAN SAMUEL

TAU, JACQUELINE ELAINE

WOGE, JACOB ROBERT

Ninth Grade

CROSLEY, CARL MILES

KELLY, ALANNAH LYN

MONTERO, CHANCE BRANON

MOYER, ELLA MIA

PEARS, EMMET CHARLES

PILLAR, SHAUNA GRACE

POST, RHINN NORENE

PROPER, ANDREW JOSEPH

SEELEY, COLTON LYNN

SHAW, DEREK ALBERT

SHOEMAKER, JILLIAN LOUANNE

WOGE, MEGAN GRACE

Eighth Grade

BIVENS, EDWARD JACOB

BOYLES, RILEY ELIZABETH

BRENIZER, TRINITY ROSE

CRANSTON, KAILLEE BREANNE

CRAWFORD, MYLEE SHAE

CRUM, DAKOTAH EUGENE

DEWEY, DYLAN LEE

GRANAT, JOSEPH CHARLES

HORN, KADEN DANIEL

KIER, LOGAN MATTHEW

KOPE, BRIANNA GALE

LESUER, SOPHIA MARIE

LUJAN, ABIGAIL DIANE

MEANS, MAGGIE MAE

MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI

MONTEFORTE, BRYNN MIKAELA

MOYER, DEEGAN MICHAEL

REYES-DALTON, GUILLERMO

REYNOLDS, TROY R

VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE

Seventh Grade

BECK, JANELLE DAWN

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

EDWARDS, KENZIE ERYKAH

FAUNCE, BROC BURDELL

GORDON, EMMA LOUISE

LANE, JERAD MICHAEL

LEWIS, LINDSEY MARIE

MARTZ, ELLA KAETLIN

MILLER, HAYDEN MICHAEL

POTOSKY, LEXY HARRIETT

ROBISHAW, ADDISON MARIE

STEVENSON, LILLY KAY

STRAUB, CARL OWEN

WATSON, HUNTER DRAKE

WILLIAMS, NOVA RYAN

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