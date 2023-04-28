These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the third grading period.

Seventh Grade

High Honors

DEVAUL, KADEN GERALD

REYNOLDS, GAVIN HOLMES

Honors

ANTHONY, MADELEINE FAYE

BERNOSKI, SAMANTHA ANN

CASEY, SIMION PATRICK

DALE, KEELY EVELYN

DOWNOR, LYNDSIE MAE

FISHER, AIDAN MARK

GORDON, BRAYDEN JOSHUA

HAMILTON, BRADLEY JACK

HILL, CARSON JAMES

MADDEN, ADDYSON FAITH

SHIELDS, CHRISTIAN LEE

STANFORD, REESE CATHERINE

THOMPSON, TRENTEN NOAH

Eighth Grade

High Honors

COX, REAGAN EMILY

DUNKLE, NOLAN GUY

EDWARDS, KENZIE ERYKAH

HIROSKY, EMILY ROSE

JORDAN, KYLE THOMAS

MARTZ, ELLA KAETLIN

MITCHELL, MARISKA REESE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

PRESTON, CECILE DIAN

WATKINS, ADRIANNA LYNN

Honors

BARICKMAN, MADISON ELIZABETH

BARTHOLOMEW, HARLEY RAE

BECK, JANELLE DAWN

BROWN, CAYDEN LEE

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

CRAWLEY, CASHIUS CLARENCE

FAUNCE, BROC BURDELL

GORDON, EMMA LOUISE

KENNEDY, BROOKE ANN

KIGHT, MADDOX JOEL

KOELLE, CHASE ALEXANDER

LEWIS, LINDSEY MARIE

MACQUARRIE, ADDISON REESE

MACQUARRIE, CHASE ALLAN

MOYER, BAILEY KRISTINE

POTOSKY, LEXY HARRIETT

STEVENSON, LILLY KAY

WATSON, HUNTER DRAKE

WILLIAMS, ANNABELLE ELIZABETH

WOLFGANG, LEEROY

Ninth Grade

High Honors

DEANE, JACK GARRET

HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MANGUS, JAYCEE JORDAN

NEELY, BREE YVONNE

Honors

CRAWFORD, MYLEE SHAE

CRUM, DAKOTAH EUGENE

FRAZIER, ELLA HOPE

GARRIS, HEATHER ELIZABETH

GRANAT, JOSEPH CHARLES

HIROSKY, PAUL JOSEPH

JACKSON, JACOB ELIAS

KIER, LOGAN MATTHEW

KOPE, BRIANNA GALE

LUJAN, ABIGAIL DIANE

MALONEY, CHASE WILLIAM

MEANS, MAGGIE MAE

MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI

MOYER, DEEGAN MICHAEL

REYNOLDS, TROY R

STANFORD, SAMANTHA RUBY

STITT, FOX EDWARD

WILLIAMS, MAKENZEE MAREE

WYANT, ANNA MARIE LYNN

10th Grade

High Honors

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BRUNOT, RACHEL GENE

COCHRAN, KYLIE LENA

EIMER, MADISON LYNN

KIER, LINCOLN ELIOT

MANGUS, KENDALL AUDINE

MOYER, ELLA MIA

NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA

PALOTAS, AVERY JANE

POST, RHINN NORENE

PRESTON, SYDNEY JEAN

SHAW, DEREK ALBERT

WOGE, MEGAN GRACE

Honors

BEEBE, ELLA ROSE

BLAKE, JOSLYN LEE

DONOR, MADISON ROSE

FAY, ALYSSA MARIE

KELLY, ALANNAH LYN

MILLARD, RUNA ANGELA

O’HARA, MADISON ROSE

PEARS, EMMET CHARLES

PILLAR, SHAUNA GRACE

PROPER, ANDREW JOSEPH

SOUTHWICK, CLOUD EVERETTE

WILLISON, LEVI MICHAEL

ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

11th Grade

High Honors

BLAKE, CHASE JOSEPH

DOUBET, DORIAN RENE

FRAZIER, EMILY ELISABETH

HOLCOMB, CLAIRE FAYE

LANE, JOCELYNN LEE

MITCHELL, HEIDI SUSANNA

O’HARA, SAVANNAH JO

SEELY, ETHAN SAMUEL

SOMERVILLE, ISABELLE MAE

THOMPSON, DEVIN DRAKE

WOGE, JACOB ROBERT

WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

Honors

ATKINS, RICHARD ELLERY

BANIK, MADYSON MARIE

BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES

DAVIS, MASON JAMES

DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DEWEY, GARRETT DAVID

HOSICK, BROOKE ANN

HUNTER, ELIZABETH ANN

KINNEY, DOMINICK ALLEN

LESTER, KAYDEE LYNNE

MATTOON, MISTY HEAVAN

MCGOWAN, ISABEL RUTH

MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE

MCINTYRE, MICHAELA ANN

MOSBACHER, LACEY LORETTA

TAU, JACQUELINE ELAINE

VANDERHOFF, ABIGAIL JANE

12th Grade

High Honors

BLAKE, ALEX JASPER

BROWN, RACHEL MARIE

CRANSTON, KAEDEN CHRISTOPHER

CRAWFORD, MCKENNA KAY

DOYLE, ABIGAIL FAITH

KINNEAR, MICHAEL TODD

MCCARL, ALLORA DANNON

PALOTAS, ANDREA ELIZABETH

SCHMID, JEFFREY DANIEL

STITT, JOSIAH MICHAEL

ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN

Honors

BONECUTTER, ELIVIA ROSE

CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI

CORNELL, CHLOEE MAREE

COX, CHLOE ANNE

DOOLITTLE, COLE AVERY

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE

LEONHART, ZACK ANTHONY

MCGOWAN, ANALYSE JEWELL

PALMER, LILLIAN ALEXIS

PALMIERO, BRENNA ROSE

PETERSON, ETHAN JAMES

PILLAR, SHANE BRADEN

THOMAS, SADIE LEIGH

VANNORT, MADISON NICOLE

VARNDELL, BAILEY CATHERINE

VERGONA, MADISON GRACE

WATSON, CALEB ETHAN

WENTZ, KYLEIGH DENEA

WILLIAMS, ISAAC CLYDE

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