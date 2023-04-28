These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the third grading period.
Seventh Grade
High Honors
DEVAUL, KADEN GERALD
REYNOLDS, GAVIN HOLMES
Honors
ANTHONY, MADELEINE FAYE
BERNOSKI, SAMANTHA ANN
CASEY, SIMION PATRICK
DALE, KEELY EVELYN
DOWNOR, LYNDSIE MAE
FISHER, AIDAN MARK
GORDON, BRAYDEN JOSHUA
HAMILTON, BRADLEY JACK
HILL, CARSON JAMES
MADDEN, ADDYSON FAITH
SHIELDS, CHRISTIAN LEE
STANFORD, REESE CATHERINE
THOMPSON, TRENTEN NOAH
Eighth Grade
High Honors
COX, REAGAN EMILY
DUNKLE, NOLAN GUY
EDWARDS, KENZIE ERYKAH
HIROSKY, EMILY ROSE
JORDAN, KYLE THOMAS
MARTZ, ELLA KAETLIN
MITCHELL, MARISKA REESE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
PRESTON, CECILE DIAN
WATKINS, ADRIANNA LYNN
Honors
BARICKMAN, MADISON ELIZABETH
BARTHOLOMEW, HARLEY RAE
BECK, JANELLE DAWN
BROWN, CAYDEN LEE
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
CRAWLEY, CASHIUS CLARENCE
FAUNCE, BROC BURDELL
GORDON, EMMA LOUISE
KENNEDY, BROOKE ANN
KIGHT, MADDOX JOEL
KOELLE, CHASE ALEXANDER
LEWIS, LINDSEY MARIE
MACQUARRIE, ADDISON REESE
MACQUARRIE, CHASE ALLAN
MOYER, BAILEY KRISTINE
POTOSKY, LEXY HARRIETT
STEVENSON, LILLY KAY
WATSON, HUNTER DRAKE
WILLIAMS, ANNABELLE ELIZABETH
WOLFGANG, LEEROY
Ninth Grade
High Honors
DEANE, JACK GARRET
HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MANGUS, JAYCEE JORDAN
NEELY, BREE YVONNE
Honors
CRAWFORD, MYLEE SHAE
CRUM, DAKOTAH EUGENE
FRAZIER, ELLA HOPE
GARRIS, HEATHER ELIZABETH
GRANAT, JOSEPH CHARLES
HIROSKY, PAUL JOSEPH
JACKSON, JACOB ELIAS
KIER, LOGAN MATTHEW
KOPE, BRIANNA GALE
LUJAN, ABIGAIL DIANE
MALONEY, CHASE WILLIAM
MEANS, MAGGIE MAE
MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI
MOYER, DEEGAN MICHAEL
REYNOLDS, TROY R
STANFORD, SAMANTHA RUBY
STITT, FOX EDWARD
WILLIAMS, MAKENZEE MAREE
WYANT, ANNA MARIE LYNN
10th Grade
High Honors
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BRUNOT, RACHEL GENE
COCHRAN, KYLIE LENA
EIMER, MADISON LYNN
KIER, LINCOLN ELIOT
MANGUS, KENDALL AUDINE
MOYER, ELLA MIA
NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA
PALOTAS, AVERY JANE
POST, RHINN NORENE
PRESTON, SYDNEY JEAN
SHAW, DEREK ALBERT
WOGE, MEGAN GRACE
Honors
BEEBE, ELLA ROSE
BLAKE, JOSLYN LEE
DONOR, MADISON ROSE
FAY, ALYSSA MARIE
KELLY, ALANNAH LYN
MILLARD, RUNA ANGELA
O’HARA, MADISON ROSE
PEARS, EMMET CHARLES
PILLAR, SHAUNA GRACE
PROPER, ANDREW JOSEPH
SOUTHWICK, CLOUD EVERETTE
WILLISON, LEVI MICHAEL
ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
11th Grade
High Honors
BLAKE, CHASE JOSEPH
DOUBET, DORIAN RENE
FRAZIER, EMILY ELISABETH
HOLCOMB, CLAIRE FAYE
LANE, JOCELYNN LEE
MITCHELL, HEIDI SUSANNA
O’HARA, SAVANNAH JO
SEELY, ETHAN SAMUEL
SOMERVILLE, ISABELLE MAE
THOMPSON, DEVIN DRAKE
WOGE, JACOB ROBERT
WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
Honors
ATKINS, RICHARD ELLERY
BANIK, MADYSON MARIE
BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES
DAVIS, MASON JAMES
DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DEWEY, GARRETT DAVID
HOSICK, BROOKE ANN
HUNTER, ELIZABETH ANN
KINNEY, DOMINICK ALLEN
LESTER, KAYDEE LYNNE
MATTOON, MISTY HEAVAN
MCGOWAN, ISABEL RUTH
MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE
MCINTYRE, MICHAELA ANN
MOSBACHER, LACEY LORETTA
TAU, JACQUELINE ELAINE
VANDERHOFF, ABIGAIL JANE
12th Grade
High Honors
BLAKE, ALEX JASPER
BROWN, RACHEL MARIE
CRANSTON, KAEDEN CHRISTOPHER
CRAWFORD, MCKENNA KAY
DOYLE, ABIGAIL FAITH
KINNEAR, MICHAEL TODD
MCCARL, ALLORA DANNON
PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
SCHMID, JEFFREY DANIEL
STITT, JOSIAH MICHAEL
ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN
Honors
BONECUTTER, ELIVIA ROSE
CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI
CORNELL, CHLOEE MAREE
COX, CHLOE ANNE
DOOLITTLE, COLE AVERY
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
LEONHART, ZACK ANTHONY
MCGOWAN, ANALYSE JEWELL
PALMER, LILLIAN ALEXIS
PALMIERO, BRENNA ROSE
PETERSON, ETHAN JAMES
PILLAR, SHANE BRADEN
THOMAS, SADIE LEIGH
VANNORT, MADISON NICOLE
VARNDELL, BAILEY CATHERINE
VERGONA, MADISON GRACE
WATSON, CALEB ETHAN
WENTZ, KYLEIGH DENEA
WILLIAMS, ISAAC CLYDE
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.