These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the second grading period.

Seventh Grade

High Honors

CASEY, SIMION PATRICK

FISHER, AIDAN MARK

Honors

BERNOSKI, SAMANTHA ANN

DALE, KEELY EVELYN

DEVAUL, KADEN GERALD

DOWNOR, LYNDSIE MAE

GISEWHITE, CHARISMA PRESLEY

REYNOLDS, GAVIN HOLMES

THOMPSON, TRENTEN NOAH

Eighth Grade

High Honors

COX, REAGAN EMILY

EDWARDS, KENZIE ERYKAH

HIROSKY, EMILY ROSE

JORDAN, KYLE THOMAS

KENNEDY, BROOKE ANN

MARTZ, ELLA KAETLIN

MOYER, BAILEY KRISTINE

WATKINS, ADRIANNA LYNN

Honors

BARICKMAN, MADISON ELIZABETH

BECK, JANELLE DAWN

BROWN, CAYDEN LEE

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

CRAWLEY, CASHIUS CLARENCE

DUNKLE, NOLAN GUY

FAUNCE, BROC BURDELL

GORDON, EMMA LOUISE

HOOVER, ISABELLA MARIE

KIGHT, MADDOX JOEL

KOEHNE, MAKAYLA LEE

LEWIS, LINDSEY MARIE

MACQUARRIE, ADDISON REESE

MACQUARRIE, CHASE ALLAN

MITCHELL, MARISKA REESE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

POWELL, CADENCE LEIGH

PRESTON, CECILE DIAN

SCHROAT, LOGAN JAMES

SLOCUM, AUTUM LEE

STEVENSON, LILLY KAY

WATSON, HUNTER DRAKE

WILLIAMS, ANNABELLE ELIZABETH

WOLFGANG, LEEROY

Ninth Grade

High Honors

DEANE, JACK GARRET

GARRIS, HEATHER ELIZABETH

GRANAT, JOSEPH CHARLES

HIROSKY, PAUL JOSEPH

HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MANGUS, JAYCEE JORDAN

MEANS, MAGGIE MAE

NEELY, BREE YVONNE

STITT, FOX EDWARD

WYANT, ANNA MARIE LYNN

Honors

BIVENS, EDWARD JACOB

BRENIZER, TRINITY ROSE

CRAWFORD, MYLEE SHAE

DULANEY, BAILEY SHEA

FRAZIER, ELLA HOPE

JACKSON, JACOB ELIAS

KOPE, BRIANNA GALE

LUJAN, ABIGAIL DIANE

MALONEY, CHASE WILLIAM

MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI

MOTTER, LEVI SHELDON

MOYER, DEEGAN MICHAEL

REYNOLDS, TROY R

ROBINSON, ASHLEY MARIE

SIMMONS, DELIJAH ARION

STANFORD, SAMANTHA RUBY

STEWART, VERONICA PAIGE

VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE

10th Grade

High Honors

BRUNOT, RACHEL GENE

COCHRAN, KYLIE LENA

EIMER, MADISON LYNN

KIER, LINCOLN ELIOT

MANGUS, KENDALL AUDINE

MOYER, ELLA MIA

NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA

O'HARA, MADISON ROSE

PALOTAS, AVERY JANE

WOGE, MEGAN GRACE

ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

Honors

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BEEBE, ELLA ROSE

BLAKE, JOSLYN LEE

DESPENES, DYLAN MATTHEW

DONOR, MADISON ROSE

KELLY, ALANNAH LYN

MILLARD, RUNA ANGELA

PEARS, EMMET CHARLES

PILLAR, SHAUNA GRACE

POST, RHINN NORENE

PRESTON, SYDNEY JEAN

PROPER, ANDREW JOSEPH

REYNOLDS, LANDYN THOMAS

SHAW, DEREK ALBERT

WILLISON, LEVI MICHAEL

11th Grade

High Honors

DOUBET, DORIAN RENE

FRAZIER, EMILY ELISABETH

HOLCOMB, CLAIRE FAYE

HOSICK, BROOKE ANN

MITCHELL, HEIDI SUSANNA

O'HARA, SAVANNAH JO

THOMPSON, DEVIN DRAKE

WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

Honors

ATKINS, RICHARD ELLERY

BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES

BLAKE, CHASE JOSEPH

DAVIS, MASON JAMES

DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DEWEY, GARRETT DAVID

HOLLABAUGH, HOPE ANN

HUNTER, ELIZABETH ANN

KOELLE, RHAELYN RENEE

LANDRY, HAILEY MARIE

LANE, JOCELYNN LEE

LESTER, KAYDEE LYNNE

MCGOWAN, ISABEL RUTH

MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE

MCINTYRE, MICHAELA ANN

MOSBACHER, LACEY LORETTA

REYNOLDS, IAN ALEXANDER

SEELY, ETHAN SAMUEL

SOMERVILLE, ISABELLE MAE

TAU, JACQUELINE ELAINE

WOGE, JACOB ROBERT

12th Grade

High Honors

BROWN, RACHEL MARIE

CRAWFORD, MCKENNA KAY

JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE

KINNEAR, MICHAEL TODD

PALOTAS, ANDREA ELIZABETH

SCHMID, JEFFREY DANIEL

THOMAS, SADIE LEIGH

ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN

Honors

BLAKE, ALEX JASPER

CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI

COX, CHLOE ANNE

DOOLITTLE, COLE AVERY

DOYLE, ABIGAIL FAITH

FOSTER, NATHAN LEROY

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

HUNT, ALLYSON JO

LEONHART, ZACK ANTHONY

MARSHALL, MAYA ALENE

MCCARL, ALLORA DANNON

MCGOWAN, ANALYSE JEWELL

MILLER, BROOKLYN ELAINE

PALMER, LILLIAN ALEXIS

PALMIERO, BRENNA ROSE

PETERSON, ETHAN JAMES

PILLAR, SHANE BRADEN

STITT, JOSIAH MICHAEL

VARNDELL, BAILEY CATHERINE

VERGONA, MADISON GRACE

WATSON, CALEB ETHAN

WENTZ, KYLEIGH DENEA

WILLIAMS, ISAAC CLYDE

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