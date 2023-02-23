These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the second grading period.
Seventh Grade
High Honors
CASEY, SIMION PATRICK
FISHER, AIDAN MARK
Honors
BERNOSKI, SAMANTHA ANN
DALE, KEELY EVELYN
DEVAUL, KADEN GERALD
DOWNOR, LYNDSIE MAE
GISEWHITE, CHARISMA PRESLEY
REYNOLDS, GAVIN HOLMES
THOMPSON, TRENTEN NOAH
Eighth Grade
High Honors
COX, REAGAN EMILY
EDWARDS, KENZIE ERYKAH
HIROSKY, EMILY ROSE
JORDAN, KYLE THOMAS
KENNEDY, BROOKE ANN
MARTZ, ELLA KAETLIN
MOYER, BAILEY KRISTINE
WATKINS, ADRIANNA LYNN
Honors
BARICKMAN, MADISON ELIZABETH
BECK, JANELLE DAWN
BROWN, CAYDEN LEE
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
CRAWLEY, CASHIUS CLARENCE
DUNKLE, NOLAN GUY
FAUNCE, BROC BURDELL
GORDON, EMMA LOUISE
HOOVER, ISABELLA MARIE
KIGHT, MADDOX JOEL
KOEHNE, MAKAYLA LEE
LEWIS, LINDSEY MARIE
MACQUARRIE, ADDISON REESE
MACQUARRIE, CHASE ALLAN
MITCHELL, MARISKA REESE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
POWELL, CADENCE LEIGH
PRESTON, CECILE DIAN
SCHROAT, LOGAN JAMES
SLOCUM, AUTUM LEE
STEVENSON, LILLY KAY
WATSON, HUNTER DRAKE
WILLIAMS, ANNABELLE ELIZABETH
WOLFGANG, LEEROY
Ninth Grade
High Honors
DEANE, JACK GARRET
GARRIS, HEATHER ELIZABETH
GRANAT, JOSEPH CHARLES
HIROSKY, PAUL JOSEPH
HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MANGUS, JAYCEE JORDAN
MEANS, MAGGIE MAE
NEELY, BREE YVONNE
STITT, FOX EDWARD
WYANT, ANNA MARIE LYNN
Honors
BIVENS, EDWARD JACOB
BRENIZER, TRINITY ROSE
CRAWFORD, MYLEE SHAE
DULANEY, BAILEY SHEA
FRAZIER, ELLA HOPE
JACKSON, JACOB ELIAS
KOPE, BRIANNA GALE
LUJAN, ABIGAIL DIANE
MALONEY, CHASE WILLIAM
MERCHANT, MAXIMUS NIKOLAI
MOTTER, LEVI SHELDON
MOYER, DEEGAN MICHAEL
REYNOLDS, TROY R
ROBINSON, ASHLEY MARIE
SIMMONS, DELIJAH ARION
STANFORD, SAMANTHA RUBY
STEWART, VERONICA PAIGE
VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE
10th Grade
High Honors
BRUNOT, RACHEL GENE
COCHRAN, KYLIE LENA
EIMER, MADISON LYNN
KIER, LINCOLN ELIOT
MANGUS, KENDALL AUDINE
MOYER, ELLA MIA
NIEDBALA, SOPHIA SUZANNA
O'HARA, MADISON ROSE
PALOTAS, AVERY JANE
WOGE, MEGAN GRACE
ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
Honors
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BEEBE, ELLA ROSE
BLAKE, JOSLYN LEE
DESPENES, DYLAN MATTHEW
DONOR, MADISON ROSE
KELLY, ALANNAH LYN
MILLARD, RUNA ANGELA
PEARS, EMMET CHARLES
PILLAR, SHAUNA GRACE
POST, RHINN NORENE
PRESTON, SYDNEY JEAN
PROPER, ANDREW JOSEPH
REYNOLDS, LANDYN THOMAS
SHAW, DEREK ALBERT
WILLISON, LEVI MICHAEL
11th Grade
High Honors
DOUBET, DORIAN RENE
FRAZIER, EMILY ELISABETH
HOLCOMB, CLAIRE FAYE
HOSICK, BROOKE ANN
MITCHELL, HEIDI SUSANNA
O'HARA, SAVANNAH JO
THOMPSON, DEVIN DRAKE
WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
Honors
ATKINS, RICHARD ELLERY
BEUCHAT, ELLIOTT CHARLES
BLAKE, CHASE JOSEPH
DAVIS, MASON JAMES
DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DEWEY, GARRETT DAVID
HOLLABAUGH, HOPE ANN
HUNTER, ELIZABETH ANN
KOELLE, RHAELYN RENEE
LANDRY, HAILEY MARIE
LANE, JOCELYNN LEE
LESTER, KAYDEE LYNNE
MCGOWAN, ISABEL RUTH
MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE
MCINTYRE, MICHAELA ANN
MOSBACHER, LACEY LORETTA
REYNOLDS, IAN ALEXANDER
SEELY, ETHAN SAMUEL
SOMERVILLE, ISABELLE MAE
TAU, JACQUELINE ELAINE
WOGE, JACOB ROBERT
12th Grade
High Honors
BROWN, RACHEL MARIE
CRAWFORD, MCKENNA KAY
JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
KINNEAR, MICHAEL TODD
PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
SCHMID, JEFFREY DANIEL
THOMAS, SADIE LEIGH
ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN
Honors
BLAKE, ALEX JASPER
CHINN, SHEHADAH NICOLE AJUANI
COX, CHLOE ANNE
DOOLITTLE, COLE AVERY
DOYLE, ABIGAIL FAITH
FOSTER, NATHAN LEROY
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
HUNT, ALLYSON JO
LEONHART, ZACK ANTHONY
MARSHALL, MAYA ALENE
MCCARL, ALLORA DANNON
MCGOWAN, ANALYSE JEWELL
MILLER, BROOKLYN ELAINE
PALMER, LILLIAN ALEXIS
PALMIERO, BRENNA ROSE
PETERSON, ETHAN JAMES
PILLAR, SHANE BRADEN
STITT, JOSIAH MICHAEL
VARNDELL, BAILEY CATHERINE
VERGONA, MADISON GRACE
WATSON, CALEB ETHAN
WENTZ, KYLEIGH DENEA
WILLIAMS, ISAAC CLYDE
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.