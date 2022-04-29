These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the third grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

BAKUS, SOPHIA MADELINE

BEUCHAT, EVE ALEXANDRA

CRAWFORD, CHLOE ANNABELLE

HEIM, WEISS EUGENE

MCFADDEN, JESSE JAMES

PLOSKI, JORDYN LEIGH

PRENATT, LISA CHRISTINE

SCHON, ISAAK THOMAS

ZAVA, ELISEA

11th Grade

CRAWFORD, MCKENNA KAY

GILIBERTO, BENJAMEN LUKE

KINNEAR, MICHAEL TODD

PALOTAS, ANDREA ELIZABETH

SCHMID, JEFFREY DANIEL

VERGONA, MADISON GRACE

10th Grade

DEWEY, GARRETT DAVID

FRAZIER, EMILY ELISABETH

LANE, JOCELYNN LEE

LESTER, KAYDEE LYNNE

MITCHELL, HEIDI SUSANNA

MOSBACHER, LACEY LORETTA

WOGE, JACOB ROBERT

WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH

Ninth Grade

BARKER, JILLIAN ELIZABETH

BEEBE, ELLA ROSE

BLAKE, JOSLYN LEE

BRUNOT, RACHEL GENE

COCHRAN, KYLIE LENA

EIMER, MADISON LYNN

KIER, LINCOLN ELIOT

O’HARA, MADISON ROSE

PALOTAS, AVERY JANE

PILLAR, SHAUNA GRACE

PRESTON, SYDNEY JEAN

SHAW, DEREK ALBERT

WOGE, MEGAN GRACE

ZOOK, ABIGAYL DELAIAH

Eighth Grade

BIVENS, EDWARD JACOB

CRAWFORD, MYLEE SHAE

DEANE, JACK GARRET

HIROSKY, PAUL JOSEPH

HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE

JACKSON, JACOB ELIAS

KIER, LOGAN MATTHEW

LUJAN, ABIGAIL DIANE

MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE

MANGUS, JAYCEE JORDAN

MEANS, MAGGIE MAE

NEELY, BREE YVONNE

STEWART, VERONICA PAIGE

STITT, FOX EDWARD

Seventh Grade

COX, REAGAN EMILY

HIROSKY, EMILY ROSE

JORDAN, KYLE THOMAS

MOYER, BAILEY KRISTINE

NUHFER, RAEGAN MICHELE

STEVENSON, LILLY KAY

WOLFGANG, LEEROY

HONORS

12th Grade

ATKINS, RILEY ALGENE

BERNOSKI, MATHEW CHARLES

BICKEL, KAY LYNN

BLAKE, GANON SCOTT

BRUNOT, AVERY ELLEN

CHAMBERLAIN, CHARLES JACOB

EIMER, ISABELLA MAELYNN

GERARD, MICHAEL JACK

HALSAVER, PAIGE RENEE

HALSTED, ADAM LEVI

HASBROUCK, GRACE MARIE

HEIM, WYATT DARWIN

HIPPLE, SIDONIE RENAY

HOLSOPPLE, SHAWNA DIANE

HORN, TANNER RENEE

KENNEDY, LOGAN CHARLES

MEANS, MCKENZIE GRACE

MOORHEAD, LILIANE ADERYN

ROBINSON, TRISTA SUE

SCHUTZ, KAITLYN JOY

SOUTHWICK, BROOKLYN AMBROSIA

THOMPSON, MCKENZY MARIE

TYSON, ANIKA DANIELLE

WHITEHAIR, BRADIE LYNAE

WILLIAMS, CORBIN DAVID

WRIGHT, SAMUEL PAUL

11th Grade

BLAKE, ALEX JASPER

BROWN, RACHEL MARIE

BUTRYN, GARRETT LEE

CORNELL, CHLOEE MAREE

DELL’ANTONIO, HUNTER LEE

DOOLITTLE, COLE AVERY

DOYLE, ABIGAIL FAITH

FOSTER, NATHAN LEROY

JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE

MCCARL, ALLORA DANNON

PALMIERO, BRENNA ROSE

PILLAR, SHANE BRADEN

ROYER, SAMUEL DALTON

STEPHENS, MATTHEW JOSEPH

STITT, JOSIAH MICHAEL

THOMAS, SADIE LEIGH

WATSON, CALEB ETHAN

WILLIAMS, ISAAC CLYDE

ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN

10th Grade

BLAKE, CHASE JOSEPH

DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA

DOUBET, DORIAN RENE

HENRY, BRAYDON FRANKLIN

HILL, MARISA BRIANNE

HOSICK, BROOKE ANN

HUNTER, ELIZABETH ANN

KIRKPATRICK, CONNOR QUINH

KRAMER, WYATT ANDREW

MCGOWAN, ISABEL RUTH

MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE

MCINTYRE, MICHAELA ANN

NEWTON, MIA ASHLEY

O’HARA, SAVANNAH JO

SEELY, ETHAN SAMUEL

SOMERVILLE, ISABELLE MAE

TAU, JACQUELINE ELAINE

Ninth Grade

KELLY, ALANNAH LYN

MOYER, ELLA MIA

PALMIERO, ARIANNA FAITH

PHILLIPS, LANDON CHRISTOPHER

POST, RHINN NORENE

PROPER, ANDREW JOSEPH

SLAGLE, LAURA MARIE CATHERINE

WILLISON, LEVI MICHAEL

Eighth Grade

BRENIZER, TRINITY ROSE

CRANSTON, KAILLEE BREANNE

CRUM, DAKOTAH EUGENE

DEWEY, DYLAN LEE

DULANEY, BAILEY SHEA

GRANAT, JOSEPH CHARLES

HORN, KADEN DANIEL

KOPE, BRIANNA GALE

LESUER, SOPHIA MARIE

MOYER, DEEGAN MICHAEL

REYNOLDS, TROY R

STANFORD, SAMANTHA RUBY

VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE

WYANT, ANNA MARIE LYNN

Seventh Grade

BECK, JANELLE DAWN

BURK, BENJAMIN CLIFFORD

EDWARDS, KENZIE ERYKAH

FAUNCE, BROC BURDELL

GORDON, EMMA LOUISE

GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA

HOOVER, ISABELLA MARIE

KENNEDY, BROOKE ANN

KOELLE, CHASE ALEXANDER

MACQUARRIE, CHASE ALLAN

MARTZ, ELLA KAETLIN

MITCHELL, MARISKA REESE

POTOSKY, LEXY HARRIETT

POWELL, CADENCE LEIGH

PRESTON, CECILE DIAN

SOMERVILLE, WESLEY DAVID

WATKINS, ADRIANNA LYNN

WATSON, HUNTER DRAKE

WILLIAMS, NOVA RYAN

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