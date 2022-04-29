These students have been named to the honor roll at Maplewood Junior-Senior High School for the third grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
BAKUS, SOPHIA MADELINE
BEUCHAT, EVE ALEXANDRA
CRAWFORD, CHLOE ANNABELLE
HEIM, WEISS EUGENE
MCFADDEN, JESSE JAMES
PLOSKI, JORDYN LEIGH
PRENATT, LISA CHRISTINE
SCHON, ISAAK THOMAS
ZAVA, ELISEA
11th Grade
CRAWFORD, MCKENNA KAY
GILIBERTO, BENJAMEN LUKE
KINNEAR, MICHAEL TODD
PALOTAS, ANDREA ELIZABETH
SCHMID, JEFFREY DANIEL
VERGONA, MADISON GRACE
10th Grade
DEWEY, GARRETT DAVID
FRAZIER, EMILY ELISABETH
LANE, JOCELYNN LEE
LESTER, KAYDEE LYNNE
MITCHELL, HEIDI SUSANNA
MOSBACHER, LACEY LORETTA
WOGE, JACOB ROBERT
WRIGHT, SYLVIANNE ELIZABETH
Ninth Grade
BARKER, JILLIAN ELIZABETH
BEEBE, ELLA ROSE
BLAKE, JOSLYN LEE
BRUNOT, RACHEL GENE
COCHRAN, KYLIE LENA
EIMER, MADISON LYNN
KIER, LINCOLN ELIOT
O’HARA, MADISON ROSE
PALOTAS, AVERY JANE
PILLAR, SHAUNA GRACE
PRESTON, SYDNEY JEAN
SHAW, DEREK ALBERT
WOGE, MEGAN GRACE
ZOOK, ABIGAYL DELAIAH
Eighth Grade
BIVENS, EDWARD JACOB
CRAWFORD, MYLEE SHAE
DEANE, JACK GARRET
HIROSKY, PAUL JOSEPH
HURBAN, CHARLOTTE ISABELLE
JACKSON, JACOB ELIAS
KIER, LOGAN MATTHEW
LUJAN, ABIGAIL DIANE
MACQUARRIE, TAYLOR NICOLE
MANGUS, JAYCEE JORDAN
MEANS, MAGGIE MAE
NEELY, BREE YVONNE
STEWART, VERONICA PAIGE
STITT, FOX EDWARD
Seventh Grade
COX, REAGAN EMILY
HIROSKY, EMILY ROSE
JORDAN, KYLE THOMAS
MOYER, BAILEY KRISTINE
NUHFER, RAEGAN MICHELE
STEVENSON, LILLY KAY
WOLFGANG, LEEROY
HONORS
12th Grade
ATKINS, RILEY ALGENE
BERNOSKI, MATHEW CHARLES
BICKEL, KAY LYNN
BLAKE, GANON SCOTT
BRUNOT, AVERY ELLEN
CHAMBERLAIN, CHARLES JACOB
EIMER, ISABELLA MAELYNN
GERARD, MICHAEL JACK
HALSAVER, PAIGE RENEE
HALSTED, ADAM LEVI
HASBROUCK, GRACE MARIE
HEIM, WYATT DARWIN
HIPPLE, SIDONIE RENAY
HOLSOPPLE, SHAWNA DIANE
HORN, TANNER RENEE
KENNEDY, LOGAN CHARLES
MEANS, MCKENZIE GRACE
MOORHEAD, LILIANE ADERYN
ROBINSON, TRISTA SUE
SCHUTZ, KAITLYN JOY
SOUTHWICK, BROOKLYN AMBROSIA
THOMPSON, MCKENZY MARIE
TYSON, ANIKA DANIELLE
WHITEHAIR, BRADIE LYNAE
WILLIAMS, CORBIN DAVID
WRIGHT, SAMUEL PAUL
11th Grade
BLAKE, ALEX JASPER
BROWN, RACHEL MARIE
BUTRYN, GARRETT LEE
CORNELL, CHLOEE MAREE
DELL’ANTONIO, HUNTER LEE
DOOLITTLE, COLE AVERY
DOYLE, ABIGAIL FAITH
FOSTER, NATHAN LEROY
JACKSON, MOLLY VICTORIA LOUISE
MCCARL, ALLORA DANNON
PALMIERO, BRENNA ROSE
PILLAR, SHANE BRADEN
ROYER, SAMUEL DALTON
STEPHENS, MATTHEW JOSEPH
STITT, JOSIAH MICHAEL
THOMAS, SADIE LEIGH
WATSON, CALEB ETHAN
WILLIAMS, ISAAC CLYDE
ZOOK, MADELYN ELIZABETH ANN
10th Grade
BLAKE, CHASE JOSEPH
DESPENES, SHEILA IRETTA GABRIELLA
DOUBET, DORIAN RENE
HENRY, BRAYDON FRANKLIN
HILL, MARISA BRIANNE
HOSICK, BROOKE ANN
HUNTER, ELIZABETH ANN
KIRKPATRICK, CONNOR QUINH
KRAMER, WYATT ANDREW
MCGOWAN, ISABEL RUTH
MCINTYRE, ABIGAIL CHRISTINE
MCINTYRE, MICHAELA ANN
NEWTON, MIA ASHLEY
O’HARA, SAVANNAH JO
SEELY, ETHAN SAMUEL
SOMERVILLE, ISABELLE MAE
TAU, JACQUELINE ELAINE
Ninth Grade
KELLY, ALANNAH LYN
MOYER, ELLA MIA
PALMIERO, ARIANNA FAITH
PHILLIPS, LANDON CHRISTOPHER
POST, RHINN NORENE
PROPER, ANDREW JOSEPH
SLAGLE, LAURA MARIE CATHERINE
WILLISON, LEVI MICHAEL
Eighth Grade
BRENIZER, TRINITY ROSE
CRANSTON, KAILLEE BREANNE
CRUM, DAKOTAH EUGENE
DEWEY, DYLAN LEE
DULANEY, BAILEY SHEA
GRANAT, JOSEPH CHARLES
HORN, KADEN DANIEL
KOPE, BRIANNA GALE
LESUER, SOPHIA MARIE
MOYER, DEEGAN MICHAEL
REYNOLDS, TROY R
STANFORD, SAMANTHA RUBY
VANN CAGE, JAZZLYN ISABELLE
WYANT, ANNA MARIE LYNN
Seventh Grade
BECK, JANELLE DAWN
BURK, BENJAMIN CLIFFORD
EDWARDS, KENZIE ERYKAH
FAUNCE, BROC BURDELL
GORDON, EMMA LOUISE
GUTHRIE, GWENDOLYN AGLAIA
HOOVER, ISABELLA MARIE
KENNEDY, BROOKE ANN
KOELLE, CHASE ALEXANDER
MACQUARRIE, CHASE ALLAN
MARTZ, ELLA KAETLIN
MITCHELL, MARISKA REESE
POTOSKY, LEXY HARRIETT
POWELL, CADENCE LEIGH
PRESTON, CECILE DIAN
SOMERVILLE, WESLEY DAVID
WATKINS, ADRIANNA LYNN
WATSON, HUNTER DRAKE
WILLIAMS, NOVA RYAN