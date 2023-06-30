Here are the 2023 graduates of Maplewood High School.

BREANNA ADIUTORI

ALEXIS BAHLE

ALEX BLAKE

SARAH BLAKESLEE

ELIVIA BONECUTTER

RACHEL BROWN

GARRETT BUTRYN

SHEHADAH CHINN

WILLIAM COLLINS

MAKAYLA COOPER

SAMANTHA COOPER

CHLOE COX

KAEDEN CRANSTON

MCKENNA CRAWFORD

HUNTER DELL’ANTONIO

COLE DOOLITTLE

ABIGAIL DOYLE

NATHAN FOSTER

TERRY FRYE

BRADY GEROW

BENJAMEN GILIBERTO

KRISTIN GRAVES

JONATHAN GRINNELL

KAITLYN GUILFORD

CHLOE HICKOK

LEVI HINKLE

ALLYSON HUNT

ALIC JACKSON

MOLLY JACKSON

MICHAEL KINNEAR

LILY LAVER

ZACK LEONHART

JACOB MAILLIARD

HALEY MALONEY

MAYA MARSHALL

ALLORA MCCARL

ANALYSE MCGOWAN

BROOKLYN MILLER

CHARLIE MILLER

MIA NEWTON

LILLIAN PALMER

BRENNA PALMIERO

ANDREA PALOTAS

ETHAN PETERSON

SHANE PILLAR

HAWK POST

CADENCE REYNOLDS

ANDREW ROBINSON

ALEXIS ROGERS

JENNA RUBAKER

JEFFREY SCHMID

MISTY SHAW

MATTHEW STEPHENS

JOSIAH STITT

SADIE THOMAS

HANNAH TOMER

NICHOLAS TOWNLEY

AUSTIN VANDERHOFF

MADISON VANNORT

BAILEY VARNDELL

MADISON VERGONA

CALEB WATSON

LOGIN WATSON

KYLEIGH WENTZ

ROBERT WILCOX

AIDEN WILLIAMS

ISAAC WILLIAMS

MADELYN ZOOK

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