Here are the 2023 graduates of Maplewood High School.
BREANNA ADIUTORI
ALEXIS BAHLE
ALEX BLAKE
SARAH BLAKESLEE
ELIVIA BONECUTTER
RACHEL BROWN
GARRETT BUTRYN
SHEHADAH CHINN
WILLIAM COLLINS
MAKAYLA COOPER
SAMANTHA COOPER
CHLOE COX
KAEDEN CRANSTON
MCKENNA CRAWFORD
HUNTER DELL’ANTONIO
COLE DOOLITTLE
ABIGAIL DOYLE
NATHAN FOSTER
TERRY FRYE
BRADY GEROW
BENJAMEN GILIBERTO
KRISTIN GRAVES
JONATHAN GRINNELL
KAITLYN GUILFORD
CHLOE HICKOK
LEVI HINKLE
ALLYSON HUNT
ALIC JACKSON
MOLLY JACKSON
MICHAEL KINNEAR
LILY LAVER
ZACK LEONHART
JACOB MAILLIARD
HALEY MALONEY
MAYA MARSHALL
ALLORA MCCARL
ANALYSE MCGOWAN
BROOKLYN MILLER
CHARLIE MILLER
MIA NEWTON
LILLIAN PALMER
BRENNA PALMIERO
ANDREA PALOTAS
ETHAN PETERSON
SHANE PILLAR
HAWK POST
CADENCE REYNOLDS
ANDREW ROBINSON
ALEXIS ROGERS
JENNA RUBAKER
JEFFREY SCHMID
MISTY SHAW
MATTHEW STEPHENS
JOSIAH STITT
SADIE THOMAS
HANNAH TOMER
NICHOLAS TOWNLEY
AUSTIN VANDERHOFF
MADISON VANNORT
BAILEY VARNDELL
MADISON VERGONA
CALEB WATSON
LOGIN WATSON
KYLEIGH WENTZ
ROBERT WILCOX
AIDEN WILLIAMS
ISAAC WILLIAMS
MADELYN ZOOK
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