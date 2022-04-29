These students have been named to the gold and silver award lists at Crawford County Career and Technical Center for the third grading period.
GOLD
Auto Collision Technology
Ace Brown
Kaydee Lester
Shane Loone
Connor Perrye
Tyler Shaw
Automotive Technology
Jeremy Araujo
Elivia Bonecutter
Jackson Carico
Andrew Granda
William Hall
Blaine Lee
Aidan Miller-Amon
Lacey Mosbacher
Sage Schweitzer
Holden Shiner
Robert Shreffler
Landon Stone
Tylor Vorous
David Willis
Carpentry
Kylann Barksdale
Kaiden Boozer
Adam Halsted
Zane Leonheart
Jacob Opatrny
Commercial Art and Graphics
Madison Blood
Senna Camp
Jackson Decker
Marlea Ferguson
Ava Greenawalt
Sarah Little
Dakota Longstreth
John Lynch
Markus McDaniel
Brandon Medrick
Kyla Morgan
Alanna Ratliff
Katharine Singer
Anika Tyson
Paige Waring
Autumn Weed
Computer and Information Sciences
Parker Bailey
Mathew Bernoski
Jacob Cape
Ian Foreman
Nethaniel Gordon
Cameron Kelle
Jameson McIntyre
Cullen McNulty
Dawson Reese
Katharine Singer
David White
Corbin Williams
Cosmetology
Emilee Hays
Marisa Hill
Layla Horton
Jaidyn Jordan
Marie McKeown
Harmony Mervine
Alexis Napolitano
Alexis Peeples
Faith Peterson
Sydney Phillips
Kylie Shrock
Hally Venard
Tanner Williams
Kaylee York
Culinary Arts and Restaurant Management
Kay Bickel
David Copeland
Christian Durham-Lencioni
Starr Gilliland
Charris Hall
Edward Hazelet
Chloe Hindle
Evelynn Kelly
Madilyn Ly
Kirsten Marks
Isabel McGowan
Michaela McIntyre
Caidence Meacham
Skyla Onderko
Lexus Skelton
John Welsh
Diesel Technology
Chase Beck
Brody Beck
Blake Boylan
Rachael Frye
Drew Hunter
Brady Jardina
Alexandra Reinhart
Devin Sekerski
Connor Smith
Diversified Occupations Co-op
Aliyah Campbell
Jordyn Costa
Erica Davis
Nicholas Fidanza
Lilly Foister
Alexis Fry
Lainey Graham
Jessalyn Grindstaff
Wyatt Heim
Alexander Hollabaugh
Kylie Ingle
Daniel Morrow
Lucifer Munson
Amar’rion Nelson
Rileigh Oskin
Ethan Phillips
Carly Richter
Dana Shaw
Allison Simonetta
Rollie Sutton
Isabella Vennare
Kendra Vivian
Montana White
Terrell Wilmore
Drafting and Design Technology
Brock Anderson
Alex Blake
Gregory Conley
Logan Danielson
Codey Deeter
Ethan DeFrancesco
Brevin Klink
Jaxon Newell
Elise Sprong
Electrical Occupations
Carter Bevilheimer
Matthew DeVore
Chloe Fields
Bradley Fuhrer
Braden Groover
James Murphy
Joshua Perrine
Lisa Prenatt
William Sprong
Josiah Stitt
Chloe Williams
Electronics Technology
Garrett Brown
Matthaeus Foxall
Jacob Graham
Lucian Hall
Garrick Jordan
Health Occupations
Jordan Bender
Amira Burnett
Chloe Crawford
Molly Jackson
Lily Miczikus
Kristin Motzing
Abigail Shiver
Maycy Troples
Vanessa Waring
Bradie Whitehair
Precision Machining
Rocky Buford
Connor Crago
Hunter Craig
Dominic DeLizio
Garrett Dewey
Dylan Fletcher
Weiss Heim
Garrett Hodak
Gavin Holeva
Simeon Hunter
Anna Klink
Jacob Little
Ryland Lutz
Brayden Miller
Tayton Reichel
Trent Roncaglione
Kaden Sutton
Trent Way
Welding
Austin Agnew
Gregory Babcock
Chase Blake
Maggie Butler
Raeden Covine-Kiser
Andrew Custead
Parker Dailey
MacKenzie Davis
Colby Deets
Dominic Fosco
Louden Gledhill
Anthony Grebiner
Jonathan Grundy
Ryan Herr
Sidonie Hipple
Anthony Huff
Nathan Kerr
Chase Miller
Kacie Mook
Connor Schellman
Colby Stewart
Noah Temel
Caleb Watson
Isaac Williams
SILVER
Auto Collision Technology
Adam Andrzejczak
Jarried Green
Vance Jones
Logan Martin
Joslyn Oblinski
Landon Smith
Automotive Technology
Gage Beightol
Bennett Carico
James Chipman
William Helzer
Kirk Rifenberrick
Keenen Schaaf
Christopher Wagner
Carpentry
Andrew Bingham
Chandler Davison
Kole Flint
Dominic Lowe
John Miller
Brooklyn Southwick
Commercial Art and Graphics
Zara McClymonds
Cyrus Shelatz
Meghan Steadman
Natalie White
Computer and Information Sciences
Kasey Blair
Cobin Herman-Post
Nicholas Kaste
William Keller
Benjamin Papinchak
Taylor Rankin
Malachi Smith
Anthony Wagner
Cosmetology
Elora Dillinger
Emma Lallemand
Analyse McGowan
Haley Phillips
Trista Robinson
Brooke Webster
Culinary Arts and Restaurant Management
Jackson Barnes
Lauren Brooks
Seth Fenner
Jacob Hauf
Morgan Hoover
Jayden Lambertt
Abigail Miller
Diesel Technology
Logan Gerow
Jack Rynd
Logan Swift
Diversified Occupations Co-op
Sylas Csiky
Gabriel Cummings
Dylan Lehmann
Jazlen Miller
Austin Ruckert
Darren Zeits
Drafting and Design Technology
James Bernard
Ganon Blake
Nick Opsanic
Kyleigh Wentz
Quinn Yoder
Electrical Occupations
Kaeden Cranston
Ruric Douglas
Nathan Foster
Jordan Kullen
Allora McCarl
Isaiah Minor
Ethan Stright
Brady Walker
Electronics Technology
Xavier Dillinger
Tessa Haugh
Owen Hershelman
Olivia Savage
Cassie Stallard
Noel Williams
Trenton Wyant
Health Occupations
Riley Atkins
Chloe Custer
Hayley Moore
Breanna Pete
Precision Machining
Hunter Dell’Antonio
Davison Reese
Zachary Simcheck
Matthew Spangler
Kaden Sutton
Welding
John Carey
Landon Dickson
Camryn Fabela
Ian Fife
Sawyer Forbes
Dakota Miller
Dylan Reed
James Sherman
Reece Stafford