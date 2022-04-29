These students have been named to the gold and silver award lists at Crawford County Career and Technical Center for the third grading period.

GOLD

Auto Collision Technology

Ace Brown

Kaydee Lester

Shane Loone

Connor Perrye

Tyler Shaw

Automotive Technology

Jeremy Araujo

Elivia Bonecutter

Jackson Carico

Andrew Granda

William Hall

Blaine Lee

Aidan Miller-Amon

Lacey Mosbacher

Sage Schweitzer

Holden Shiner

Robert Shreffler

Landon Stone

Tylor Vorous

David Willis

Carpentry

Kylann Barksdale

Kaiden Boozer

Adam Halsted

Zane Leonheart

Jacob Opatrny

Commercial Art and Graphics

Madison Blood

Senna Camp

Jackson Decker

Marlea Ferguson

Ava Greenawalt

Sarah Little

Dakota Longstreth

John Lynch

Markus McDaniel

Brandon Medrick

Kyla Morgan

Alanna Ratliff

Katharine Singer

Anika Tyson

Paige Waring

Autumn Weed

Computer and Information Sciences

Parker Bailey

Mathew Bernoski

Jacob Cape

Ian Foreman

Nethaniel Gordon

Cameron Kelle

Jameson McIntyre

Cullen McNulty

Dawson Reese

Katharine Singer

David White

Corbin Williams

Cosmetology

Emilee Hays

Marisa Hill

Layla Horton

Jaidyn Jordan

Marie McKeown

Harmony Mervine

Alexis Napolitano

Alexis Peeples

Faith Peterson

Sydney Phillips

Kylie Shrock

Hally Venard

Tanner Williams

Kaylee York

Culinary Arts and Restaurant Management

Kay Bickel

David Copeland

Christian Durham-Lencioni

Starr Gilliland

Charris Hall

Edward Hazelet

Chloe Hindle

Evelynn Kelly

Madilyn Ly

Kirsten Marks

Isabel McGowan

Michaela McIntyre

Caidence Meacham

Skyla Onderko

Lexus Skelton

John Welsh

Diesel Technology

Chase Beck

Brody Beck

Blake Boylan

Rachael Frye

Drew Hunter

Brady Jardina

Alexandra Reinhart

Devin Sekerski

Connor Smith

Diversified Occupations Co-op

Aliyah Campbell

Jordyn Costa

Erica Davis

Nicholas Fidanza

Lilly Foister

Alexis Fry

Lainey Graham

Jessalyn Grindstaff

Wyatt Heim

Alexander Hollabaugh

Kylie Ingle

Daniel Morrow

Lucifer Munson

Amar’rion Nelson

Rileigh Oskin

Ethan Phillips

Carly Richter

Dana Shaw

Allison Simonetta

Rollie Sutton

Isabella Vennare

Kendra Vivian

Montana White

Terrell Wilmore

Drafting and Design Technology

Brock Anderson

Alex Blake

Gregory Conley

Logan Danielson

Codey Deeter

Ethan DeFrancesco

Brevin Klink

Jaxon Newell

Elise Sprong

Electrical Occupations

Carter Bevilheimer

Matthew DeVore

Chloe Fields

Bradley Fuhrer

Braden Groover

James Murphy

Joshua Perrine

Lisa Prenatt

William Sprong

Josiah Stitt

Chloe Williams

Electronics Technology

Garrett Brown

Matthaeus Foxall

Jacob Graham

Lucian Hall

Garrick Jordan

Health Occupations

Jordan Bender

Amira Burnett

Chloe Crawford

Molly Jackson

Lily Miczikus

Kristin Motzing

Abigail Shiver

Maycy Troples

Vanessa Waring

Bradie Whitehair

Precision Machining

Rocky Buford

Connor Crago

Hunter Craig

Dominic DeLizio

Garrett Dewey

Dylan Fletcher

Weiss Heim

Garrett Hodak

Gavin Holeva

Simeon Hunter

Anna Klink

Jacob Little

Ryland Lutz

Brayden Miller

Tayton Reichel

Trent Roncaglione

Kaden Sutton

Trent Way

Welding

Austin Agnew

Gregory Babcock

Chase Blake

Maggie Butler

Raeden Covine-Kiser

Andrew Custead

Parker Dailey

MacKenzie Davis

Colby Deets

Dominic Fosco

Louden Gledhill

Anthony Grebiner

Jonathan Grundy

Ryan Herr

Sidonie Hipple

Anthony Huff

Nathan Kerr

Chase Miller

Kacie Mook

Connor Schellman

Colby Stewart

Noah Temel

Caleb Watson

Isaac Williams

SILVER

Auto Collision Technology

Adam Andrzejczak

Jarried Green

Vance Jones

Logan Martin

Joslyn Oblinski

Landon Smith

Automotive Technology

Gage Beightol

Bennett Carico

James Chipman

William Helzer

Kirk Rifenberrick

Keenen Schaaf

Christopher Wagner

Carpentry

Andrew Bingham

Chandler Davison

Kole Flint

Dominic Lowe

John Miller

Brooklyn Southwick

Commercial Art and Graphics

Zara McClymonds

Cyrus Shelatz

Meghan Steadman

Natalie White

Computer and Information Sciences

Kasey Blair

Cobin Herman-Post

Nicholas Kaste

William Keller

Benjamin Papinchak

Taylor Rankin

Malachi Smith

Anthony Wagner

Cosmetology

Elora Dillinger

Emma Lallemand

Analyse McGowan

Haley Phillips

Trista Robinson

Brooke Webster

Culinary Arts and Restaurant Management

Jackson Barnes

Lauren Brooks

Seth Fenner

Jacob Hauf

Morgan Hoover

Jayden Lambertt

Abigail Miller

Diesel Technology

Logan Gerow

Jack Rynd

Logan Swift

Diversified Occupations Co-op

Sylas Csiky

Gabriel Cummings

Dylan Lehmann

Jazlen Miller

Austin Ruckert

Darren Zeits

Drafting and Design Technology

James Bernard

Ganon Blake

Nick Opsanic

Kyleigh Wentz

Quinn Yoder

Electrical Occupations

Kaeden Cranston

Ruric Douglas

Nathan Foster

Jordan Kullen

Allora McCarl

Isaiah Minor

Ethan Stright

Brady Walker

Electronics Technology

Xavier Dillinger

Tessa Haugh

Owen Hershelman

Olivia Savage

Cassie Stallard

Noel Williams

Trenton Wyant

Health Occupations

Riley Atkins

Chloe Custer

Hayley Moore

Breanna Pete

Precision Machining

Hunter Dell’Antonio

Davison Reese

Zachary Simcheck

Matthew Spangler

Kaden Sutton

Welding

John Carey

Landon Dickson

Camryn Fabela

Ian Fife

Sawyer Forbes

Dakota Miller

Dylan Reed

James Sherman

Reece Stafford

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