These students have been named to the honor roll at Conneaut Area Senior High School for the third grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

Savannah Jane Adams

Madison Mary Auen

Julia Rose Bartosek

Maggie Shannon Battles

Jaelyn Ray Blood

Garrett Matthew Brown

Rebecca D. Byler

Rebbekagrace Noel Cavanah

Amber Lareida Clark

Bailey Nicole Clark

Jordyn Lynn Costa

Kayleigh Lynn Criece

Marin Elise Douglas

Daniel Christopher Ellis

Marlee Lynn Feather

Dylan Alan Fletcher

Lilly Marie Foister

Garrett Nelson Gerber

Braden Patrick Groover

Makayla Zhu Hall

Simeon Lloyd Hunter

Julianna Elizabeth Jacobs

Kaitlynn Dianne Jakubowski

Anna Elaine Klink

Maximus Joseph Lewandowski

Kirsten Alisabeth Marks

Logan Wesley McClimans

Kristin Nicole Motzing

Megan Elizabeth Orlasky

Sydney Alexis Phillips

Isaiah Daniel Predis

Kayden Xavier Ransom

Connor Reilly Schellman

Marci J Shetler

Erika Lynn Shrock

Allison Marie Simonetta

Madison Taylor Thomas

Nathaniel Dillon Turner

Isabella Faith Vennare

David Lawrence Yeaples

11th Grade

Nikkolas Blade Adams

Samantha Jasmine Adams

Alexis Mazie Arnett

Payton Deloris Berkley

Lyndsey Reese Blood

Daniel John Button

Kaley Lynne Cook

Chloe Branee’ Custer

Daymien Tre-Mason Ferrara

Chloe Marie Fields

James Daniel Gack

Collin Chase Hearn

Kayleen Marie Kenenske

Ayianna Nicole Kestle

Morgan Grace Klink

Sarah Lynn Lasko

Kaylee Marie Mattera

Pasquale Samuel Mattera Jr.

Cheyann Elizabeth McClimans

Isabella Christine Northrop

Jessica Jean Pelc

Laurynn Faith Pelc

Maria Patricia Poff

Sylvia Jane Prebor

Shelby May Rader

Taylor Paige Schlosser

Sarah Elizabeth Shearer

Isabel Esperanza Shelatz

Linda Nicole Shepard

Mackenzie Jean Shilling

Riley Jo Stearns

Noah James Temel

Dawson Johnathon Thomas

Mackenzie Joy Wensel

Brianna Marie Whaley

Brooke Laura Wise

Emily Ann Young

10th Grade

Ashlee Lauren Barabas

Alexis Renee Benson

Hannah Rose Brady

Breanna Leigh Byerley

Grace Lynne Byler

Gracie Lynn Clark

Karlie Elizabeth Dennis

Maxwell Paul Getz

Hunter Daniel Gould

Julianne Joyce Gowetski

Nathaniel Martin Graybill

Franklyn Lucille Janocha

Daelynn Nicole Johnson

Jaidyn Love Jordan

Paris Madeline Karastury

Payten Ann Karastury

Jessica Ann Laird

Veronica Elaine Lynn

Kaylee Shae McClimans

Skylar Alan McClimans

Landen Carter Mead

Larkin Alexis Mead

Isabell Marie Meyer

Emma Marie Miazga

Katherine Rose Miller

Lillyan Suzanne Moore

Abigail Rose Mozina

Brianna Rae Nader

Kenady Quin Oates

Alayna Marie Ott

Faith Nevaeh Peterson

Landon Paul Ransom

Alexandra Ann Reinhart

Addison Grace Seitz

Tristan James Shelatz

Kylie Ann Shrock

Elise Anastasia Sprong

Hunter Braden Suchy

Chase Anthony Valentine

Logan John Weinschenk

Gavin Michael White

Matthew Allen Wilpula

Ninth Grade

Amanda Lyn Bernhardt

Ava Laine Bish

Camille Monica Budzynski

Dana Rae Copeland

Kaitlyn Rose Crabb

Brooke Alyssa Davis

Jadis Reneta Doubet

Kaylin Alyse First

Miranda James Flaherty

Luca Eugene Gabel

Jenna Marie Geer

Callie Anne Gerber

Katherine Sarah Gillette

Elaina Rose Graybill

Andrew John Hackworth

Jillian Rose Haeck

Grace Marie Hans

Lainie Reese Harrington

Chloe Blake Kincaid

Claire Isabelle Kline

Cadence D Legare

Cailyn Jewell Luciani

Kylie Elizabeth Mattera

Megan Brooke Mattocks

Victoria Paige Medrick

Kennedy Marie Motzing

Carly Rose Perrye

Morgan Presley Poff

Kasey Charles Prince

Dylan Adam Quade

Maddie Jo Robertson

Kelly Lynn Royer

Amanda MK Schmidt

Megan Grace Simonetta

Keaira Michelle Smeltzer

Caelyn Lee Turk

Camille Irene Turner

Emily Heather Vennare

Charles Murphy Woods

Joslyn Annette Young

HONORS

12th Grade

Evan Nolan Alsdorf

Gladys Ruth Anderson

Kylann Demykal Barksdale

Madison Leigh Breese

Maggie Mae Butler

Dominick Anthony Cirri

Sylas Joseph Csiky

Alexis Faith Fry

Nicole Ruth Hazen

Rylee Claire Jones

Zoey Michelle Jones

Jordan Andrew Kullen

Daniel Joseph Morrow

Raegan Isabella Nelson

Rileigh Danyel Oskin

Dylan James Platz

Megan Paige Poff

Christopher Boyd Randolph

Ryan David Richardson

Dana Jaelynn Shaw

Bryce James Tatters

Lia Marie Wheeler

Zachery Christian Wheeler

11th Grade

Jackson Reese Barnes

Austin Jon Byler

Keyshaun David Dennis

Eliza Raylee Harrington

Tessa Angelina Haugh

Ryan Bradley Herr

Jayden Sky Lambert

Letha Lynn Lawrence

Ian Lee Lippert

Cullen Richard McNulty

Lily Jo Miczikus

Alexander Cage Nottingham

Andrew Jon Royal

James MK Schmidt

Nathan Kole Stockton

Ethan Tyler Stright

Luke Robert Stright

Chloe Yvonne Williams

David James Willis

10th Grade

Carson Paul Alsdorf

Aubre Jo Andrew

James Arthur Bernard Jr.

Kyle John Czubek

Spencer James Foister

Logan Thomas Groover

Daniel Timothy Hunter

Brevin Matthew Klink

Gregory Alan Klink

Jillian Renee Mihoci

Skyla Olivia Onderko

Tyler James Shaw

Colby Maxwell Stewart

Aiden Michael Tyson

Ninth Grade

Leonard F Adams IV

Trenton Jeffrey Bowen

Madilynne Leighanna Chase

Benjamin Rawley Easler

Adam John Evans

Peyton Alexander Ferrara

Owen Christopher Foust

Joslyn Marie Fusco

Gavin Michael Gerber

Gage Thomas Heintzel

Shakiir Raymon Jordan II

Payton Quin Luce

Lunden Alexia Mead

Jocelyne Marie Morrow

Parker David Nicolls

Alexandria Hope Potts

Brady Shane Stright

Genevieve Elizabeth Sullivan-Shimek

Mary Agnes Sullivan-Shimek

Courtney Lynn Vennare

Garret James Ward

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