These students have been named to the honor roll at Conneaut Area Senior High School for the third grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
Savannah Jane Adams
Madison Mary Auen
Julia Rose Bartosek
Maggie Shannon Battles
Jaelyn Ray Blood
Garrett Matthew Brown
Rebecca D. Byler
Rebbekagrace Noel Cavanah
Amber Lareida Clark
Bailey Nicole Clark
Jordyn Lynn Costa
Kayleigh Lynn Criece
Marin Elise Douglas
Daniel Christopher Ellis
Marlee Lynn Feather
Dylan Alan Fletcher
Lilly Marie Foister
Garrett Nelson Gerber
Braden Patrick Groover
Makayla Zhu Hall
Simeon Lloyd Hunter
Julianna Elizabeth Jacobs
Kaitlynn Dianne Jakubowski
Anna Elaine Klink
Maximus Joseph Lewandowski
Kirsten Alisabeth Marks
Logan Wesley McClimans
Kristin Nicole Motzing
Megan Elizabeth Orlasky
Sydney Alexis Phillips
Isaiah Daniel Predis
Kayden Xavier Ransom
Connor Reilly Schellman
Marci J Shetler
Erika Lynn Shrock
Allison Marie Simonetta
Madison Taylor Thomas
Nathaniel Dillon Turner
Isabella Faith Vennare
David Lawrence Yeaples
11th Grade
Nikkolas Blade Adams
Samantha Jasmine Adams
Alexis Mazie Arnett
Payton Deloris Berkley
Lyndsey Reese Blood
Daniel John Button
Kaley Lynne Cook
Chloe Branee’ Custer
Daymien Tre-Mason Ferrara
Chloe Marie Fields
James Daniel Gack
Collin Chase Hearn
Kayleen Marie Kenenske
Ayianna Nicole Kestle
Morgan Grace Klink
Sarah Lynn Lasko
Kaylee Marie Mattera
Pasquale Samuel Mattera Jr.
Cheyann Elizabeth McClimans
Isabella Christine Northrop
Jessica Jean Pelc
Laurynn Faith Pelc
Maria Patricia Poff
Sylvia Jane Prebor
Shelby May Rader
Taylor Paige Schlosser
Sarah Elizabeth Shearer
Isabel Esperanza Shelatz
Linda Nicole Shepard
Mackenzie Jean Shilling
Riley Jo Stearns
Noah James Temel
Dawson Johnathon Thomas
Mackenzie Joy Wensel
Brianna Marie Whaley
Brooke Laura Wise
Emily Ann Young
10th Grade
Ashlee Lauren Barabas
Alexis Renee Benson
Hannah Rose Brady
Breanna Leigh Byerley
Grace Lynne Byler
Gracie Lynn Clark
Karlie Elizabeth Dennis
Maxwell Paul Getz
Hunter Daniel Gould
Julianne Joyce Gowetski
Nathaniel Martin Graybill
Franklyn Lucille Janocha
Daelynn Nicole Johnson
Jaidyn Love Jordan
Paris Madeline Karastury
Payten Ann Karastury
Jessica Ann Laird
Veronica Elaine Lynn
Kaylee Shae McClimans
Skylar Alan McClimans
Landen Carter Mead
Larkin Alexis Mead
Isabell Marie Meyer
Emma Marie Miazga
Katherine Rose Miller
Lillyan Suzanne Moore
Abigail Rose Mozina
Brianna Rae Nader
Kenady Quin Oates
Alayna Marie Ott
Faith Nevaeh Peterson
Landon Paul Ransom
Alexandra Ann Reinhart
Addison Grace Seitz
Tristan James Shelatz
Kylie Ann Shrock
Elise Anastasia Sprong
Hunter Braden Suchy
Chase Anthony Valentine
Logan John Weinschenk
Gavin Michael White
Matthew Allen Wilpula
Ninth Grade
Amanda Lyn Bernhardt
Ava Laine Bish
Camille Monica Budzynski
Dana Rae Copeland
Kaitlyn Rose Crabb
Brooke Alyssa Davis
Jadis Reneta Doubet
Kaylin Alyse First
Miranda James Flaherty
Luca Eugene Gabel
Jenna Marie Geer
Callie Anne Gerber
Katherine Sarah Gillette
Elaina Rose Graybill
Andrew John Hackworth
Jillian Rose Haeck
Grace Marie Hans
Lainie Reese Harrington
Chloe Blake Kincaid
Claire Isabelle Kline
Cadence D Legare
Cailyn Jewell Luciani
Kylie Elizabeth Mattera
Megan Brooke Mattocks
Victoria Paige Medrick
Kennedy Marie Motzing
Carly Rose Perrye
Morgan Presley Poff
Kasey Charles Prince
Dylan Adam Quade
Maddie Jo Robertson
Kelly Lynn Royer
Amanda MK Schmidt
Megan Grace Simonetta
Keaira Michelle Smeltzer
Caelyn Lee Turk
Camille Irene Turner
Emily Heather Vennare
Charles Murphy Woods
Joslyn Annette Young
HONORS
12th Grade
Evan Nolan Alsdorf
Gladys Ruth Anderson
Kylann Demykal Barksdale
Madison Leigh Breese
Maggie Mae Butler
Dominick Anthony Cirri
Sylas Joseph Csiky
Alexis Faith Fry
Nicole Ruth Hazen
Rylee Claire Jones
Zoey Michelle Jones
Jordan Andrew Kullen
Daniel Joseph Morrow
Raegan Isabella Nelson
Rileigh Danyel Oskin
Dylan James Platz
Megan Paige Poff
Christopher Boyd Randolph
Ryan David Richardson
Dana Jaelynn Shaw
Bryce James Tatters
Lia Marie Wheeler
Zachery Christian Wheeler
11th Grade
Jackson Reese Barnes
Austin Jon Byler
Keyshaun David Dennis
Eliza Raylee Harrington
Tessa Angelina Haugh
Ryan Bradley Herr
Jayden Sky Lambert
Letha Lynn Lawrence
Ian Lee Lippert
Cullen Richard McNulty
Lily Jo Miczikus
Alexander Cage Nottingham
Andrew Jon Royal
James MK Schmidt
Nathan Kole Stockton
Ethan Tyler Stright
Luke Robert Stright
Chloe Yvonne Williams
David James Willis
10th Grade
Carson Paul Alsdorf
Aubre Jo Andrew
James Arthur Bernard Jr.
Kyle John Czubek
Spencer James Foister
Logan Thomas Groover
Daniel Timothy Hunter
Brevin Matthew Klink
Gregory Alan Klink
Jillian Renee Mihoci
Skyla Olivia Onderko
Tyler James Shaw
Colby Maxwell Stewart
Aiden Michael Tyson
Ninth Grade
Leonard F Adams IV
Trenton Jeffrey Bowen
Madilynne Leighanna Chase
Benjamin Rawley Easler
Adam John Evans
Peyton Alexander Ferrara
Owen Christopher Foust
Joslyn Marie Fusco
Gavin Michael Gerber
Gage Thomas Heintzel
Shakiir Raymon Jordan II
Payton Quin Luce
Lunden Alexia Mead
Jocelyne Marie Morrow
Parker David Nicolls
Alexandria Hope Potts
Brady Shane Stright
Genevieve Elizabeth Sullivan-Shimek
Mary Agnes Sullivan-Shimek
Courtney Lynn Vennare
Garret James Ward