These students have been named to the honor roll at Conneaut Area Senior High School for the second grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
Samantha Jasmine Adams
Alexis Mazie Arnett
Payton Deloris Berkley
Carter Loke Bevilheimer
Lyndsey Reese Blood
Gavin Alan Boardley
Daniel John Button
Kaley Lynne Cook
Chloe Branee' Custer
Jacqueline Grace Detelich
Daymien Tre-Mason Ferrara
Chloe Marie Fields
James Daniel Gack
Collin Chase Hearn
Daniel Timothy Verne Hunter
Kayleen Marie Kenenske
Ayianna Nicole Kestle
Morgan Grace Klink
Sarah Lynn Lasko
Letha Lynn Lawrence
Kaylee Marie Mattera
Pasquale Samuel Mattera Jr.
Cheyann Elizabeth McClimans
Cullen Richard McNulty
Jessica Jean Pelc
Laurynn Faith Pelc
Connor James Perrye
Denali William Pryce Petronio
Maria Patricia Poff
Sylvia Jane Prebor
Andrew Jon Royal
Sarah Elizabeth Shearer
Isabel Esperanza Shelatz
Linda Nicole Shepard
Mackenzie Jean Shilling
Abigail Rose Shiver
Hannah Elizabeth Simpson
Riley Jo Stearns
Ethan Tyler Stright
Noah James Temel
Dawson Jonathon Thomas
Vanessa Lenae Waring
Mackenzie Joy Wensel
Brianna Marie Whaley
Brooke Laura Wise
Mark Owen Wright
Emily Ann Young
Sarah Elizabeth Zimmer
11th Grade
Karisa Nicole Allen
Carson Paul Alsdorf
Ashlee Lauren Barabas
Alexis Renee Benson
James Arthur Bernard Jr.
Hannah Rose Marie Brady
Breanna Leigh Byerley
Karlie Elizabeth Dennis
Hannah Diane Eschweiler
Spencer James Foister
Maxwell Paul Getz
Julianne Joyce Gowetski
Nathaniel Martin Graybill
Daelynn Nicole Johnson
Jaidyn Love Jordan
Paris Madeline Karastury
Payten Ann Karastury
Jessica Ann Laird
Veronica Elaine Lynn
Skylar Alan McClimans
Landen Carter Mead
Larkin Alexis Mead
Isabell Marie Meyer
Emma Marie Miazga
Lillyan Suzanne Moore
Abigail Rose Mozina
Brianna Rae Nader
Kenady Quin Oates
Alayna Marie Ott
Faith Nevaeh Peterson
Landon Paul Ransom
Addison Grace Seitz
Kylie Ann Shrock
Elise Anastasia Sprong
Tiffany Nichole Steele
Hunter Braden Suchy
Aiden Michael Tyson
Chase Anthony Valentine
Logan John Weinschenk
Gavin Michael White
Matthew Allen Wilpula
10th Grade
Leonard F. Adams IV
Alyse Madyson Barth
Camille Monica Budzynski
Olivia Paige Burton
Dana Rae Copeland
Kaitlyn Rose Crabb
Brooke Alyssa Davis
Jadis Reneta Doubet
Miranda James Leigh Flaherty
Luca Eugene Gabel
Callie Anne Gerber
Katherine Sarah Rose Gillette
Elaina Rose Graybill
Nathan Daniel Green
Andrew John Hackworth
Jillian Rose Haeck
Grace Marie Hans
Lainie Reese Harrington
Michael James Howard
Chloe Blake Kincaid
Claire Isabelle Kline
Payton Quin Luce
Cailyn Jewell Luciani
Kylie Elizabeth Mattera
Megan Brooke Mattocks
Lunden Alexia Mead
Victoria Paige Medrick
Carly Rose Perrye
Morgan Presley Poff
Alexandria Hope Potts
Kasey Charles Prince
Dylan Adam Quade
Maddie Jo Robertson
Emma Lee Shafer
Megan Grace Simonetta
Colton David Stewart
Caelyn Lee Turk
Camille Irene Turner
Emily Heather Vennare
Joslyn Annette Young
Ninth Grade
Hannah Lynn Adamczyk
Avery Janelle Benson
Dean Russell Clark
Tristan William Clover
Raeleigh Nichole Cunningham
Anatalia Tefora Dublin
Andrew Charles Emery
Kaylin Amber Faust
Allen John Grout
Jonathan James Hart
Ashton Thomas Headley
Rachel Elizabeth Maralice Hunter
Riley Joseph Inscoe
Ada Fae Kent
Mitchell Kenneth Lasko
Noah Dylan Matthews
Hailey Lynn McCoy
Morgan Iris Meyer
Jordan Elizabeth Miazga
Riley Ann Miller
Haylee Elizabeth Morini
Harper Josephine Nelson
Olivia Raye Patterson
Courtney May Perrye
Trevor Adam Raney
Elizabeth Florence Rifenberrick
Natalie Mikayla Samuels
Mason Samuel Shafer
Chase Jaxon Stewart
Gracie Lynn Stewart
Addeline Marie Thieme
Anthony Stephen Ubinas
Alexis Jewell Weber
Colt Hubbard Wetherell Jr.
Alexander John Wilpula
HONORS
12th Grade
Nikkolas Blade Adams
Madison Nichole Allen
Ashley Renee Crabb
Dominic Jay Fosco
Elaina Elizabeth Gerber
Garrett Nelson Gerber
Isabella Christine Northrop
Alexander Cage Nottingham
Dawson Garrett Osborn
Isaiah Daniel Predis
Shelby May Rader
James Mk Schmidt
McKenzie Brooke Shirey
Robert Eugene Shreffler IV
Emma Grace Thompson
11th Grade
Aubre Jo Andrew
Grace Lynne Byler
Gracie Lynn Clark
Kyle John Czubek
Hunter Daniel Gould
Brevin Matthew Klink
Gregory Alan Klink
Jillian Renee Mihoci
Katherine Rose Marie Miller
Skyla Olivia Onderko
Alexandra Ann Reinhart
Tristan James Shelatz
Colby Maxwell Stewart
Kaylie Mae Zubik
10th Grade
Gabriel Ryan Baumgartner
Ava Laine Bish
Trenton Jeffrey Bowen
Benjamin Rawley Easler
Adam John Evans
Peyton Alexander Ferrara
Joseph Ruggiero Enrico Furgiuele IV
Jenna Marie Geer
Gavin Michael Gerber
Gage Thomas Heintzel
Lorelei Ann Hoover
Pheonix Marshall Humphreys
Shakiir Raymon Jordan II
Andria Jane Lenk
Brandon George Lord
Isaac Timothy Matola
Kennedy Marie Motzing
Kelly Lynn Royer
Courtney Lynn Vennare
Charles Murphy Woods
Ninth Grade
Bailey Marie Absten
Hailey Marie Blood
Kori Anna Bova
Payton Danielle Challingsworth
Drew Henry Dygert
Danna Franckesca Madlang-Awa Flor
Lydia Elaine Golembiowski
Kai Walter Herzog
Julia Anne Johnson
Jayden Matthew Luckock
Juan Carlos Montes
Riley Elizabeth Radel
John Mark Sandau III
Amanda Grace Shearer
Terrance James Wallace
Zachary Joseph Zubik
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