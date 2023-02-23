These students have been named to the honor roll at Conneaut Area Senior High School for the second grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

Samantha Jasmine Adams

Alexis Mazie Arnett

Payton Deloris Berkley

Carter Loke Bevilheimer

Lyndsey Reese Blood

Gavin Alan Boardley

Daniel John Button

Kaley Lynne Cook

Chloe Branee' Custer

Jacqueline Grace Detelich

Daymien Tre-Mason Ferrara

Chloe Marie Fields

James Daniel Gack

Collin Chase Hearn

Daniel Timothy Verne Hunter

Kayleen Marie Kenenske

Ayianna Nicole Kestle

Morgan Grace Klink

Sarah Lynn Lasko

Letha Lynn Lawrence

Kaylee Marie Mattera

Pasquale Samuel Mattera Jr.

Cheyann Elizabeth McClimans

Cullen Richard McNulty

Jessica Jean Pelc

Laurynn Faith Pelc

Connor James Perrye

Denali William Pryce Petronio

Maria Patricia Poff

Sylvia Jane Prebor

Andrew Jon Royal

Sarah Elizabeth Shearer

Isabel Esperanza Shelatz

Linda Nicole Shepard

Mackenzie Jean Shilling

Abigail Rose Shiver

Hannah Elizabeth Simpson

Riley Jo Stearns

Ethan Tyler Stright

Noah James Temel

Dawson Jonathon Thomas

Vanessa Lenae Waring

Mackenzie Joy Wensel

Brianna Marie Whaley

Brooke Laura Wise

Mark Owen Wright

Emily Ann Young

Sarah Elizabeth Zimmer

11th Grade

Karisa Nicole Allen

Carson Paul Alsdorf

Ashlee Lauren Barabas

Alexis Renee Benson

James Arthur Bernard Jr.

Hannah Rose Marie Brady

Breanna Leigh Byerley

Karlie Elizabeth Dennis

Hannah Diane Eschweiler

Spencer James Foister

Maxwell Paul Getz

Julianne Joyce Gowetski

Nathaniel Martin Graybill

Daelynn Nicole Johnson

Jaidyn Love Jordan

Paris Madeline Karastury

Payten Ann Karastury

Jessica Ann Laird

Veronica Elaine Lynn

Skylar Alan McClimans

Landen Carter Mead

Larkin Alexis Mead

Isabell Marie Meyer

Emma Marie Miazga

Lillyan Suzanne Moore

Abigail Rose Mozina

Brianna Rae Nader

Kenady Quin Oates

Alayna Marie Ott

Faith Nevaeh Peterson

Landon Paul Ransom

Addison Grace Seitz

Kylie Ann Shrock

Elise Anastasia Sprong

Tiffany Nichole Steele

Hunter Braden Suchy

Aiden Michael Tyson

Chase Anthony Valentine

Logan John Weinschenk

Gavin Michael White

Matthew Allen Wilpula

10th Grade

Leonard F. Adams IV

Alyse Madyson Barth

Camille Monica Budzynski

Olivia Paige Burton

Dana Rae Copeland

Kaitlyn Rose Crabb

Brooke Alyssa Davis

Jadis Reneta Doubet

Miranda James Leigh Flaherty

Luca Eugene Gabel

Callie Anne Gerber

Katherine Sarah Rose Gillette

Elaina Rose Graybill

Nathan Daniel Green

Andrew John Hackworth

Jillian Rose Haeck

Grace Marie Hans

Lainie Reese Harrington

Michael James Howard

Chloe Blake Kincaid

Claire Isabelle Kline

Payton Quin Luce

Cailyn Jewell Luciani

Kylie Elizabeth Mattera

Megan Brooke Mattocks

Lunden Alexia Mead

Victoria Paige Medrick

Carly Rose Perrye

Morgan Presley Poff

Alexandria Hope Potts

Kasey Charles Prince

Dylan Adam Quade

Maddie Jo Robertson

Emma Lee Shafer

Megan Grace Simonetta

Colton David Stewart

Caelyn Lee Turk

Camille Irene Turner

Emily Heather Vennare

Joslyn Annette Young

Ninth Grade

Hannah Lynn Adamczyk

Avery Janelle Benson

Dean Russell Clark

Tristan William Clover

Raeleigh Nichole Cunningham

Anatalia Tefora Dublin

Andrew Charles Emery

Kaylin Amber Faust

Allen John Grout

Jonathan James Hart

Ashton Thomas Headley

Rachel Elizabeth Maralice Hunter

Riley Joseph Inscoe

Ada Fae Kent

Mitchell Kenneth Lasko

Noah Dylan Matthews

Hailey Lynn McCoy

Morgan Iris Meyer

Jordan Elizabeth Miazga

Riley Ann Miller

Haylee Elizabeth Morini

Harper Josephine Nelson

Olivia Raye Patterson

Courtney May Perrye

Trevor Adam Raney

Elizabeth Florence Rifenberrick

Natalie Mikayla Samuels

Mason Samuel Shafer

Chase Jaxon Stewart

Gracie Lynn Stewart

Addeline Marie Thieme

Anthony Stephen Ubinas

Alexis Jewell Weber

Colt Hubbard Wetherell Jr.

Alexander John Wilpula

HONORS

12th Grade

Nikkolas Blade Adams

Madison Nichole Allen

Ashley Renee Crabb

Dominic Jay Fosco

Elaina Elizabeth Gerber

Garrett Nelson Gerber

Isabella Christine Northrop

Alexander Cage Nottingham

Dawson Garrett Osborn

Isaiah Daniel Predis

Shelby May Rader

James Mk Schmidt

McKenzie Brooke Shirey

Robert Eugene Shreffler IV

Emma Grace Thompson

11th Grade

Aubre Jo Andrew

Grace Lynne Byler

Gracie Lynn Clark

Kyle John Czubek

Hunter Daniel Gould

Brevin Matthew Klink

Gregory Alan Klink

Jillian Renee Mihoci

Katherine Rose Marie Miller

Skyla Olivia Onderko

Alexandra Ann Reinhart

Tristan James Shelatz

Colby Maxwell Stewart

Kaylie Mae Zubik

10th Grade

Gabriel Ryan Baumgartner

Ava Laine Bish

Trenton Jeffrey Bowen

Benjamin Rawley Easler

Adam John Evans

Peyton Alexander Ferrara

Joseph Ruggiero Enrico Furgiuele IV

Jenna Marie Geer

Gavin Michael Gerber

Gage Thomas Heintzel

Lorelei Ann Hoover

Pheonix Marshall Humphreys

Shakiir Raymon Jordan II

Andria Jane Lenk

Brandon George Lord

Isaac Timothy Matola

Kennedy Marie Motzing

Kelly Lynn Royer

Courtney Lynn Vennare

Charles Murphy Woods

Ninth Grade

Bailey Marie Absten

Hailey Marie Blood

Kori Anna Bova

Payton Danielle Challingsworth

Drew Henry Dygert

Danna Franckesca Madlang-Awa Flor

Lydia Elaine Golembiowski

Kai Walter Herzog

Julia Anne Johnson

Jayden Matthew Luckock

Juan Carlos Montes

Riley Elizabeth Radel

John Mark Sandau III

Amanda Grace Shearer

Terrance James Wallace

Zachary Joseph Zubik

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