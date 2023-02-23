These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the second grading period.

HIGH HONORS

Seventh Grade

KAYLEIGH GILLILAND

WYATT KEEM

ISAAC LANIEWICZ

WYATT MUMFORD

LAIKEN MURDOCK

CHARLOTTE ROBERTS

Eighth Grade

KONNER ASTOR

VIOLET JACKSON

GAVIN LIEB

ELLA MARENDT

ISAIAH SIMPSON

MEREDITH WALLACE

Ninth Grade

CALLEN ARMBRUSTER

KENDA BOOZER

KAYLA CRAWFORD

DOLAN FELTENBERGER

KATHRYN HILLIUS

BRETT KANIA

WILLIAM MARCEAU

MACKENZIE MULLIGAN

DIANA ROBINSON

10th Grade

KAELYNN ASTOR

ALEXANDER DOUBET

TYSIN FINDLAY

PAYTON LEANDRO

AVIA SIMPSON

11th Grade

ELLIOTT CHAFFEE

CALEB CLARK

AINSLIE GEETING

JACOB LESUER

SAVANNAH LOVELAND

ARIANNA MILLER

KYLEE MILLER

CLAIRE MUMFORD

JAXON NEWELL

LILLY PLAVSITY

WESLEY RYDEN

PARKER SCHMIDT

12th Grade

PAYTON AYERS

LAURA BIDWELL

BRADYN FIELD

BRYCE KANIA

EDEN KESSELRING

JORDIE KLAWUHN

MADALYN KNIGHT

BENJAMIN LIEB

CHEYENNE MOSCONI

FINLEY RAUSCHER

HAILEE RODGERS

CYRUS SHELATZ

MAKENZIE YANC

ISOBEL YASENCHACK

HONORS

Seventh Grade

ALEXIS LAVAN

ANDREW DUTCHCOT

ANGELA HASSINGER

AUBRIANA CRAWFORD

BAYLEE TROUTMAN

BROOKE PABON

COLTON HOOVER

CORA ERRETT

DAKOTA MANGOL

EVERETT MORASKI

HELENA BALL

HENRY RACOP

JESSE MOTT

KARINA ESCALANTE

LAILA HOOGSTAD

LILLIANA ESCALANTE

MADISON SWARTWOOD

MALLORY FLOWERS

OLIVIA KLAPTHOR

ZOEY FILEGAR

Eighth Grade

AYLA RIMEL

BRIDGET BULLOCK

CARLY CUNNINGHAM

FAYE GUTIERREZ

GLENN MILLER

GRACE BROWN

GRACE SNOW

JADAZARA MURAWSKI

LACEY PRINZ

PERRY HILBURN

RYAN KLEPPICK

RYLIN MACHACEK

SIERRA RICE

Ninth Grade

ABIGAIL HARRISON

ALEXANDRIA PABON

CAMERON GILLILAND

CARLEY LOCKE

DANIELLE RIDGEWAY

HANNA PROPER

JAYDAN SIMMONS

JAYDEN NEWELL

MADELYN LEHNER

MORGAN DUNTON

QUINN SIMMERMAN

ROYALE RENO-GAUS

10th Grade

AMELIA HOLLAND

BLAKE REISER

DEVIN LANIEWICZ

LUKE OLENICK

RILEY ZIMMERMAN

SARAH HARMON

11th Grade

ASHLEY FREDRYCHOWSKI

AUDREY BULLOCK

DAKOTA SHAFFER

DANICA ESCALANTE

DEVVAN PRUSIA

HUNTER ROBINSON

HUNTER ROSE

IAN ANDERSON

JAMES SHERMAN

LANDON HARNEY

LAURA WALLACE

LEXUS SKELTON

MACKENZIE BECK

MARIAH ROSS

MOIRA YORK

OWEN RILEY

TYLER TROUTMAN

12th Grade

ABIGAIL MILLER

AMBERLYN MORRISON

AVA GREENAWALT

BRADY JARDINA

BROOKE RICHARDSON

CAMERON DOUBET

DONOVAN HARNEY

EMILY BOYLAN

ETHAN COUNASSE

GABRIELLE KLAPTHOR

HANNAH ELDRED

JORDAN MCCLELLAND

JORDYN WHEELER

JOSHUA REISENAUER

JOSIAH CANNON

KAIDEN BOOZER

MADELYNN DRAGOSAVAC

MORGAN HARRIS

NOAH KNOTT

TAYLOR GILL

TERRY KLINGINSMITH

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