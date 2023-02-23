These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the second grading period.
HIGH HONORS
Seventh Grade
KAYLEIGH GILLILAND
WYATT KEEM
ISAAC LANIEWICZ
WYATT MUMFORD
LAIKEN MURDOCK
CHARLOTTE ROBERTS
Eighth Grade
KONNER ASTOR
VIOLET JACKSON
GAVIN LIEB
ELLA MARENDT
ISAIAH SIMPSON
MEREDITH WALLACE
Ninth Grade
CALLEN ARMBRUSTER
KENDA BOOZER
KAYLA CRAWFORD
DOLAN FELTENBERGER
KATHRYN HILLIUS
BRETT KANIA
WILLIAM MARCEAU
MACKENZIE MULLIGAN
DIANA ROBINSON
10th Grade
KAELYNN ASTOR
ALEXANDER DOUBET
TYSIN FINDLAY
PAYTON LEANDRO
AVIA SIMPSON
11th Grade
ELLIOTT CHAFFEE
CALEB CLARK
AINSLIE GEETING
JACOB LESUER
SAVANNAH LOVELAND
ARIANNA MILLER
KYLEE MILLER
CLAIRE MUMFORD
JAXON NEWELL
LILLY PLAVSITY
WESLEY RYDEN
PARKER SCHMIDT
12th Grade
PAYTON AYERS
LAURA BIDWELL
BRADYN FIELD
BRYCE KANIA
EDEN KESSELRING
JORDIE KLAWUHN
MADALYN KNIGHT
BENJAMIN LIEB
CHEYENNE MOSCONI
FINLEY RAUSCHER
HAILEE RODGERS
CYRUS SHELATZ
MAKENZIE YANC
ISOBEL YASENCHACK
HONORS
Seventh Grade
ALEXIS LAVAN
ANDREW DUTCHCOT
ANGELA HASSINGER
AUBRIANA CRAWFORD
BAYLEE TROUTMAN
BROOKE PABON
COLTON HOOVER
CORA ERRETT
DAKOTA MANGOL
EVERETT MORASKI
HELENA BALL
HENRY RACOP
JESSE MOTT
KARINA ESCALANTE
LAILA HOOGSTAD
LILLIANA ESCALANTE
MADISON SWARTWOOD
MALLORY FLOWERS
OLIVIA KLAPTHOR
ZOEY FILEGAR
Eighth Grade
AYLA RIMEL
BRIDGET BULLOCK
CARLY CUNNINGHAM
FAYE GUTIERREZ
GLENN MILLER
GRACE BROWN
GRACE SNOW
JADAZARA MURAWSKI
LACEY PRINZ
PERRY HILBURN
RYAN KLEPPICK
RYLIN MACHACEK
SIERRA RICE
Ninth Grade
ABIGAIL HARRISON
ALEXANDRIA PABON
CAMERON GILLILAND
CARLEY LOCKE
DANIELLE RIDGEWAY
HANNA PROPER
JAYDAN SIMMONS
JAYDEN NEWELL
MADELYN LEHNER
MORGAN DUNTON
QUINN SIMMERMAN
ROYALE RENO-GAUS
10th Grade
AMELIA HOLLAND
BLAKE REISER
DEVIN LANIEWICZ
LUKE OLENICK
RILEY ZIMMERMAN
SARAH HARMON
11th Grade
ASHLEY FREDRYCHOWSKI
AUDREY BULLOCK
DAKOTA SHAFFER
DANICA ESCALANTE
DEVVAN PRUSIA
HUNTER ROBINSON
HUNTER ROSE
IAN ANDERSON
JAMES SHERMAN
LANDON HARNEY
LAURA WALLACE
LEXUS SKELTON
MACKENZIE BECK
MARIAH ROSS
MOIRA YORK
OWEN RILEY
TYLER TROUTMAN
12th Grade
ABIGAIL MILLER
AMBERLYN MORRISON
AVA GREENAWALT
BRADY JARDINA
BROOKE RICHARDSON
CAMERON DOUBET
DONOVAN HARNEY
EMILY BOYLAN
ETHAN COUNASSE
GABRIELLE KLAPTHOR
HANNAH ELDRED
JORDAN MCCLELLAND
JORDYN WHEELER
JOSHUA REISENAUER
JOSIAH CANNON
KAIDEN BOOZER
MADELYNN DRAGOSAVAC
MORGAN HARRIS
NOAH KNOTT
TAYLOR GILL
TERRY KLINGINSMITH
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