These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the fourth grading period.
Seventh Grade
High Honors
CRAWFORD, AUBRIANA RAINE
FLOWERS, MALLORY LEE
KEEM, WYATT CLAYTON
KLAPTHOR, OLIVIA LOUISE
LANIEWICZ, ISAAC DANIEL
LAVAN, ALEXIS CATHERINE
MUMFORD, WYATT DAVID
MURDOCK, LAIKEN CHRISTINE
RACOP, HENRY HOWARD
ROBERTS, CHARLOTTE MABEL
Honors
DUTCHCOT, ANDREW NICHOLAS
ESCALANTE, KARINA ELENA
FILEGAR, ZOEY ALYSSA MARIE
GILLILAND, KAYLEIGH RYANN
HASSINGER, ANGELA RENEE
HOOGSTAD, LAILA MARIE
HOOVER, COLTON JAMES
MANGOL, DAKOTA MICHAEL
MORASKI, EVERETT JAMES
RENO-GAUS, ALEXANDER JEFFERY WILLIAM
STANLEY, WILLIAM MILTON
TROUTMAN, BAYLEE RAYNE
Eighth Grade
High Honors
BULLOCK, BRIDGET VOSS
CUNNINGHAM, CARLY SUE
JACKSON, VIOLET MARIN
LIEB, GAVIN OLIVER
MARENDT, ELLA GRAY
SIMPSON, ISAIAH EMMANUEL
SNOW, GRACE NICOLE
WALLACE, MEREDITH ANN
Honors
ALWARD, CHASE HENRY CARTIER
ASTOR, KONNER CLARK
BROWN, GRACE ANNABELLE
BRZEZINSKI, ASHLEY JADE
ENGLISH, ABIGAIL LEE-MARIE
HAYES, KYLIE GRACE
HILBURN, PERRY ROBERT THOMAS
MURAWSKI, JADAZARA EVELYN
PRINZ, LACEY SKYLAR
RIMEL, AYLA MARIE
RUBNER, MYA FAY
Ninth Grade
High Honors
BOOZER, KENDA RENEE
FELTENBERGER, DOLAN MICHAEL
HILLIUS, KATHRYN BERNADINE
MULLIGAN, MACKENZIE GRACE
ROBINSON, DIANA ISABELLE
SIMMONS, JAYDAN MACKENZIE
Honors
ARMBRUSTER, CALLEN MICHAEL
CRAWFORD, KAYLA FAYE
DUNTON, MORGAN OLIVIA
FRENCH, JOSIAH DANIEL
GILLILAND, CAMERON RILEY
HARRISON, ABIGAIL LILY
HOLLAND, NOAH JOSEPH
HOOGSTAD, LILLY ANNE
HOOVER, BRANDON JAMES
KANIA, BRETT THOMAS
LEHNER, MADELYN MARIE
LOCKE, CARLEY DIANA
MARCEAU, WILLIAM E
NEWELL, JAYDEN PAIGE
PROPER, HANNA MARIE
RENO-GAUS, ROYALE JADYN
RIDGEWAY, DANIELLE KAY
SHAULIS, MACKENZIE LYNN
10th Grade
High Honors
ASTOR, KAELYNN GRACE
DOUBET, ALEXANDER LUCAS
FINDLAY, TYSIN LINN
LEANDRO, PAYTON LUCILLE-SCHMIDT
SIMPSON, AVIA ROSE
ZIMMERMAN, RILEY ANN,
Honors
BOYLAN, AVA LEEANN,
GRAHAM, MARCUS COLE,
GRUBBS, KIERSTEN JANET,
HOLLAND, AMELIA ROSE,
LASKEY, ABBEY ROSE,
OLENICK, LUKE CHRISTIAN,
REISER, BLAKE LAW,
SCHULTZ, LILLIAN RAE,
ZILHAVER, SYDNEY SOPHIA,
11th Grade
High Honors
ANDERSON, IAN LANE
CHAFFEE, ELLIOTT THOMAS
CLARK, CALEB MICHAEL
FREDRYCHOWSKI, ASHLEY ELIZABETH
GEETING, AINSLIE MORGAN
HILBURN, ALIX PAIGE
LESUER, JACOB JAMES
LOVELAND, SAVANNAH BELLE
MILLER, KYLEE EMMA JEAN
MUMFORD, CLAIRE LYNN
NEWELL, JAXON THOMAS
ROBINSON, HUNTER LEE
SCHMIDT, PARKER HAROLD
SHAFER-DRAKULIC, TREVOR ALLEN
Honors
BROWN, HOPE RYLEIGH
BULLOCK, AUDREY MERA-LYNN
ESCALANTE, DANICA MARIE
GORTON, JOSHUA WILLIAM
HARNEY, LANDON AVERY
HARTMAN, ALEXCIA AUGUST
PETERSON, DARRIN RALPH
PLAVSITY, LILLY RENEE
PORTER, PAIGE ELLA MAE
ROSE, HUNTER JOSEPH
ROSS, MARIAH NEVAEH
RYDEN, WESLEY ADAM
SHERMAN, JAMES WYATT
SKELTON, LEXUS RYANNE
THAYER, RYAN CHARLES
THOMPSON, HAYLEA MAREE
WALLACE, LAURA ASHLEIGH
YORK, MOIRA ANALISE
12th Grade
High Honors
BIDWELL, LAURA JEANNE
DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE
LIEB, BENJAMIN LEONARD
MOSCONI, CHEYENNE MARIE
RAUSCHER, FINLEY MARIE
RODGERS, HAILEE RENAE
YANC, MAKENZIE GRACE
Honors
AYERS, PAYTON LEA
BOOZER, KAIDEN WILSON
BOYLAN, EMILY ANN
BUTTER, JASMINE NICOLE
CANNON, JOSIAH GEORGE PATRICK
COUNASSE, ETHAN HUNTER
ELDRED, HANNAH LYNN
FIELD, BRADYN PATRICK
HAMRICK, TYLER RYAN
HARNEY, DONOVAN ALLEN
HARRIS, MORGAN LEE
HARRISON, RONALD DAVID
JARDINA, BRADY OWEN
KANIA, BRYCE JOSEPH
KESSELRING, EDEN RAE
KLAPTHOR, GABRIELLE GRACE
KLAWUHN, JORDIE ANN
KLINGINSMITH, TERRY LYNN
KNIGHT, MADALYN ELIZABETH
KNOTT, NOAH CHRISTOPHER
MIKLOVIC, HAILEY MARIE
MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN
MORRISON, AMBERLYN NICOLE
REISENAUER, JOSHUA THOMAS
RICHARDSON, BROOKE LYNN
SHELATZ, CYRUS VINCENT
YASENCHACK, ISOBEL GRACE
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