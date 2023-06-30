These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the fourth grading period.

Seventh Grade

High Honors

CRAWFORD, AUBRIANA RAINE

FLOWERS, MALLORY LEE

KEEM, WYATT CLAYTON

KLAPTHOR, OLIVIA LOUISE

LANIEWICZ, ISAAC DANIEL

LAVAN, ALEXIS CATHERINE

MUMFORD, WYATT DAVID

MURDOCK, LAIKEN CHRISTINE

RACOP, HENRY HOWARD

ROBERTS, CHARLOTTE MABEL

Honors

DUTCHCOT, ANDREW NICHOLAS

ESCALANTE, KARINA ELENA

FILEGAR, ZOEY ALYSSA MARIE

GILLILAND, KAYLEIGH RYANN

HASSINGER, ANGELA RENEE

HOOGSTAD, LAILA MARIE

HOOVER, COLTON JAMES

MANGOL, DAKOTA MICHAEL

MORASKI, EVERETT JAMES

RENO-GAUS, ALEXANDER JEFFERY WILLIAM

STANLEY, WILLIAM MILTON

TROUTMAN, BAYLEE RAYNE

Eighth Grade

High Honors

BULLOCK, BRIDGET VOSS

CUNNINGHAM, CARLY SUE

JACKSON, VIOLET MARIN

LIEB, GAVIN OLIVER

MARENDT, ELLA GRAY

SIMPSON, ISAIAH EMMANUEL

SNOW, GRACE NICOLE

WALLACE, MEREDITH ANN

Honors

ALWARD, CHASE HENRY CARTIER

ASTOR, KONNER CLARK

BROWN, GRACE ANNABELLE

BRZEZINSKI, ASHLEY JADE

ENGLISH, ABIGAIL LEE-MARIE

HAYES, KYLIE GRACE

HILBURN, PERRY ROBERT THOMAS

MURAWSKI, JADAZARA EVELYN

PRINZ, LACEY SKYLAR

RIMEL, AYLA MARIE

RUBNER, MYA FAY

Ninth Grade

High Honors

BOOZER, KENDA RENEE

FELTENBERGER, DOLAN MICHAEL

HILLIUS, KATHRYN BERNADINE

MULLIGAN, MACKENZIE GRACE

ROBINSON, DIANA ISABELLE

SIMMONS, JAYDAN MACKENZIE

Honors

ARMBRUSTER, CALLEN MICHAEL

CRAWFORD, KAYLA FAYE

DUNTON, MORGAN OLIVIA

FRENCH, JOSIAH DANIEL

GILLILAND, CAMERON RILEY

HARRISON, ABIGAIL LILY

HOLLAND, NOAH JOSEPH

HOOGSTAD, LILLY ANNE

HOOVER, BRANDON JAMES

KANIA, BRETT THOMAS

LEHNER, MADELYN MARIE

LOCKE, CARLEY DIANA

MARCEAU, WILLIAM E

NEWELL, JAYDEN PAIGE

PROPER, HANNA MARIE

RENO-GAUS, ROYALE JADYN

RIDGEWAY, DANIELLE KAY

SHAULIS, MACKENZIE LYNN

10th Grade

High Honors

ASTOR, KAELYNN GRACE

DOUBET, ALEXANDER LUCAS

FINDLAY, TYSIN LINN

LEANDRO, PAYTON LUCILLE-SCHMIDT

SIMPSON, AVIA ROSE

ZIMMERMAN, RILEY ANN,

Honors

BOYLAN, AVA LEEANN,

GRAHAM, MARCUS COLE,

GRUBBS, KIERSTEN JANET,

HOLLAND, AMELIA ROSE,

LASKEY, ABBEY ROSE,

OLENICK, LUKE CHRISTIAN,

REISER, BLAKE LAW,

SCHULTZ, LILLIAN RAE,

ZILHAVER, SYDNEY SOPHIA,

11th Grade

High Honors

ANDERSON, IAN LANE

CHAFFEE, ELLIOTT THOMAS

CLARK, CALEB MICHAEL

FREDRYCHOWSKI, ASHLEY ELIZABETH

GEETING, AINSLIE MORGAN

HILBURN, ALIX PAIGE

LESUER, JACOB JAMES

LOVELAND, SAVANNAH BELLE

MILLER, KYLEE EMMA JEAN

MUMFORD, CLAIRE LYNN

NEWELL, JAXON THOMAS

ROBINSON, HUNTER LEE

SCHMIDT, PARKER HAROLD

SHAFER-DRAKULIC, TREVOR ALLEN

Honors

BROWN, HOPE RYLEIGH

BULLOCK, AUDREY MERA-LYNN

ESCALANTE, DANICA MARIE

GORTON, JOSHUA WILLIAM

HARNEY, LANDON AVERY

HARTMAN, ALEXCIA AUGUST

PETERSON, DARRIN RALPH

PLAVSITY, LILLY RENEE

PORTER, PAIGE ELLA MAE

ROSE, HUNTER JOSEPH

ROSS, MARIAH NEVAEH

RYDEN, WESLEY ADAM

SHERMAN, JAMES WYATT

SKELTON, LEXUS RYANNE

THAYER, RYAN CHARLES

THOMPSON, HAYLEA MAREE

WALLACE, LAURA ASHLEIGH

YORK, MOIRA ANALISE

12th Grade

High Honors

BIDWELL, LAURA JEANNE

DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE

LIEB, BENJAMIN LEONARD

MOSCONI, CHEYENNE MARIE

RAUSCHER, FINLEY MARIE

RODGERS, HAILEE RENAE

YANC, MAKENZIE GRACE

Honors

AYERS, PAYTON LEA

BOOZER, KAIDEN WILSON

BOYLAN, EMILY ANN

BUTTER, JASMINE NICOLE

CANNON, JOSIAH GEORGE PATRICK

COUNASSE, ETHAN HUNTER

ELDRED, HANNAH LYNN

FIELD, BRADYN PATRICK

HAMRICK, TYLER RYAN

HARNEY, DONOVAN ALLEN

HARRIS, MORGAN LEE

HARRISON, RONALD DAVID

JARDINA, BRADY OWEN

KANIA, BRYCE JOSEPH

KESSELRING, EDEN RAE

KLAPTHOR, GABRIELLE GRACE

KLAWUHN, JORDIE ANN

KLINGINSMITH, TERRY LYNN

KNIGHT, MADALYN ELIZABETH

KNOTT, NOAH CHRISTOPHER

MIKLOVIC, HAILEY MARIE

MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN

MORRISON, AMBERLYN NICOLE

REISENAUER, JOSHUA THOMAS

RICHARDSON, BROOKE LYNN

SHELATZ, CYRUS VINCENT

YASENCHACK, ISOBEL GRACE

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