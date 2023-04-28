These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the third grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

PAYTON AYERS

LAURA BIDWELL

MADALYN KNIGHT

BENJAMIN LIEB

CHEYENNE MOSCONI

HAILEE RODGERS

MAKENZIE YANC

ISOBEL YASENCHACK

11th Grade

IAN ANDERSON

AUDREY BULLOCK

ELLIOTT CHAFFEE

CALEB CLARK

ASHLEY FREDRYCHOWSKI

JACOB LESUER

KYLEE MILLER

CLAIRE MUMFORD

JAXON NEWELL

LILLY PLAVSITY

HUNTER ROBINSON

WESLEY RYDEN

PARKER SCHMIDT

10th Grade

KAELYNN ASTOR

ALEXANDER DOUBET

TYSIN FINDLAY

PAYTON LEANDRO

LUKE OLENICK

AVIA SIMPSON

RILEY ZIMMERMAN

Ninth Grade

KENDA BOOZER

KAYLA CRAWFORD

KATHRYN HILLIUS

NOAH HOLLAND

BRETT KANIA

WILLIAM MARCEAU

DANIELLE RIDGEWAY

DIANA ROBINSON

Eighth Grade

CARLY CUNNINGHAM

PERRY HILBURN

VIOLET JACKSON

GAVIN LIEB

ELLA MARENDT

ISAIAH SIMPSON

Seventh Grade

ANDREW DUTCHCOT

KAYLEIGH GILLILAND

WYATT KEEM

OLIVIA KLAPTHOR

ISAAC LANIEWICZ

WYATT MUMFORD

LAIKEN MURDOCK

HENRY RACOP

CHARLOTTE ROBERTS

HONORS

12th Grade

KAIDEN BOOZER

EMILY BOYLAN

JOSIAH CANNON

ADDILYN CLARK

ETHAN COUNASSE

CAMERON DOUBET

MADELYNN DRAGOSAVAC

HANNAH ELDRED

BRADYN FIELD

AVA GREENAWALT

MORGAN HARRIS

RONALD HARRISON

BRYCE KANIA

EDEN KESSELRING

GABRIELLE KLAPTHOR

JORDIE KLAWUHN

TERRY KLINGINSMITH

NOAH KNOTT

HAILEY MIKLOVIC

ABIGAIL MILLER

AMBERLYN MORRISON

FINLEY RAUSCHER

JOSHUA REISENAUER

CYRUS SHELATZ

BRENDAN TUCCI

JORDYN WHEELER

11th Grade

MACKENZIE BECK

ALANNA BLOSE

HOPE BROWN

DANICA ESCALANTE

AINSLIE GEETING

LANDON HARNEY

RAEGAN HIGGINS

PEYTON LIEDER

SAVANNAH LOVELAND

TRISTEN MAZZADRA

OWEN RILEY

HUNTER ROSE

MARIAH ROSS

CASSIDY SCHLOSSER

TREVOR SHAFER-DRAKULIC

JAMES SHERMAN

LEXUS SKELTON

RYAN THAYER

LAURA WALLACE

10th Grade

BRADEN BECK

AVA BOYLAN

TRENT DAILEY

MARCUS GRAHAM

KIERSTEN GRUBBS

COLT PROPER

BLAKE REISER

SYDNEY ZILHAVER

Ninth Grade

CALLEN ARMBRUSTER

AYDYN BLAIR

MORGAN DUNTON

DOLAN FELTENBERGER

CAMERON GILLILAND

ABIGAIL HARRISON

LILLY HOOGSTAD

MADELYN LEHNER

ZACHERY LUCAS

MACKENZIE MULLIGAN

JAYDEN NEWELL

DANIEL OLENICK

HANNA PROPER

ROYALE RENO-GAUS

HEIDI SHERMAN

QUINN SIMMERMAN

JAYDAN SIMMONS

CYDNEY SMITH

Eighth Grade

KONNER ASTOR

GRACE BROWN

BRIDGET BULLOCK

FAYE GUTIERREZ

KYLIE HAYES

RYAN KLEPPICK

RYLIN MACHACEK

JADAZARA MURAWSKI

LACEY PRINZ

SIERRA RICE

AYLA RIMEL

ATREIL RUTTER

GRACE SNOW

MEREDITH WALLACE

Seventh Grade

AUBRIANA CRAWFORD

KARINA ESCALANTE

LILLIANA ESCALANTE

ZOEY FILEGAR

MALLORY FLOWERS

ANGELA HASSINGER

COLTON HOOVER

ALEXIS LAVAN

DAKOTA MANGOL

EVERETT MORASKI

JESSE MOTT

BROOKE PABON

BAYLEE TROUTMAN

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