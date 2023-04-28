These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the third grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
PAYTON AYERS
LAURA BIDWELL
MADALYN KNIGHT
BENJAMIN LIEB
CHEYENNE MOSCONI
HAILEE RODGERS
MAKENZIE YANC
ISOBEL YASENCHACK
11th Grade
IAN ANDERSON
AUDREY BULLOCK
ELLIOTT CHAFFEE
CALEB CLARK
ASHLEY FREDRYCHOWSKI
JACOB LESUER
KYLEE MILLER
CLAIRE MUMFORD
JAXON NEWELL
LILLY PLAVSITY
HUNTER ROBINSON
WESLEY RYDEN
PARKER SCHMIDT
10th Grade
KAELYNN ASTOR
ALEXANDER DOUBET
TYSIN FINDLAY
PAYTON LEANDRO
LUKE OLENICK
AVIA SIMPSON
RILEY ZIMMERMAN
Ninth Grade
KENDA BOOZER
KAYLA CRAWFORD
KATHRYN HILLIUS
NOAH HOLLAND
BRETT KANIA
WILLIAM MARCEAU
DANIELLE RIDGEWAY
DIANA ROBINSON
Eighth Grade
CARLY CUNNINGHAM
PERRY HILBURN
VIOLET JACKSON
GAVIN LIEB
ELLA MARENDT
ISAIAH SIMPSON
Seventh Grade
ANDREW DUTCHCOT
KAYLEIGH GILLILAND
WYATT KEEM
OLIVIA KLAPTHOR
ISAAC LANIEWICZ
WYATT MUMFORD
LAIKEN MURDOCK
HENRY RACOP
CHARLOTTE ROBERTS
HONORS
12th Grade
KAIDEN BOOZER
EMILY BOYLAN
JOSIAH CANNON
ADDILYN CLARK
ETHAN COUNASSE
CAMERON DOUBET
MADELYNN DRAGOSAVAC
HANNAH ELDRED
BRADYN FIELD
AVA GREENAWALT
MORGAN HARRIS
RONALD HARRISON
BRYCE KANIA
EDEN KESSELRING
GABRIELLE KLAPTHOR
JORDIE KLAWUHN
TERRY KLINGINSMITH
NOAH KNOTT
HAILEY MIKLOVIC
ABIGAIL MILLER
AMBERLYN MORRISON
FINLEY RAUSCHER
JOSHUA REISENAUER
CYRUS SHELATZ
BRENDAN TUCCI
JORDYN WHEELER
11th Grade
MACKENZIE BECK
ALANNA BLOSE
HOPE BROWN
DANICA ESCALANTE
AINSLIE GEETING
LANDON HARNEY
RAEGAN HIGGINS
PEYTON LIEDER
SAVANNAH LOVELAND
TRISTEN MAZZADRA
OWEN RILEY
HUNTER ROSE
MARIAH ROSS
CASSIDY SCHLOSSER
TREVOR SHAFER-DRAKULIC
JAMES SHERMAN
LEXUS SKELTON
RYAN THAYER
LAURA WALLACE
10th Grade
BRADEN BECK
AVA BOYLAN
TRENT DAILEY
MARCUS GRAHAM
KIERSTEN GRUBBS
COLT PROPER
BLAKE REISER
SYDNEY ZILHAVER
Ninth Grade
CALLEN ARMBRUSTER
AYDYN BLAIR
MORGAN DUNTON
DOLAN FELTENBERGER
CAMERON GILLILAND
ABIGAIL HARRISON
LILLY HOOGSTAD
MADELYN LEHNER
ZACHERY LUCAS
MACKENZIE MULLIGAN
JAYDEN NEWELL
DANIEL OLENICK
HANNA PROPER
ROYALE RENO-GAUS
HEIDI SHERMAN
QUINN SIMMERMAN
JAYDAN SIMMONS
CYDNEY SMITH
Eighth Grade
KONNER ASTOR
GRACE BROWN
BRIDGET BULLOCK
FAYE GUTIERREZ
KYLIE HAYES
RYAN KLEPPICK
RYLIN MACHACEK
JADAZARA MURAWSKI
LACEY PRINZ
SIERRA RICE
AYLA RIMEL
ATREIL RUTTER
GRACE SNOW
MEREDITH WALLACE
Seventh Grade
AUBRIANA CRAWFORD
KARINA ESCALANTE
LILLIANA ESCALANTE
ZOEY FILEGAR
MALLORY FLOWERS
ANGELA HASSINGER
COLTON HOOVER
ALEXIS LAVAN
DAKOTA MANGOL
EVERETT MORASKI
JESSE MOTT
BROOKE PABON
BAYLEE TROUTMAN
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