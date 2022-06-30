These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the fourth grading period.

HIGH HONORS

12TH Grade

CUNNINGHAM, BROCK EVAN

DAVIS, ERICA MICHELLE

KLINE, ELIZABETH ANN

MUMFORD, JACKSON RAY

SNYDER, HUNTER JOSEPH

TUCCI, MORGAN KYLE

11th Grade

BIDWELL, LAURA JEANNE

JARDINA, BRADY OWEN

KLINGINSMITH, TERRY LYNN

KNIGHT, MADALYN ELIZABETH

LIEB, BENJAMIN LEONARD

RAUSCHER, FINLEY MARIE

RODGERS, HAILEE RENAE

YANC, MAKENZIE GRACE

10th Grade

ANDERSON, IAN LANE

CLARK, CALEB MICHAEL

MILLER, KYLEE EMMA JEAN

MUMFORD, CLAIRE LYNN

NEWELL, JAXON THOMAS

SCHMIDT, PARKER HAROLD

Ninth Grade

ASTOR, KAELYNN GRACE

DOUBET, ALEXANDER LUCAS

FINDLAY, TYSIN LINN

GRUBBS, KIERSTEN JANET

KEYS, AVONNA JOLIE

LEANDRO, PAYTON LUCILLE-SCHMIDT

SIMPSON, AVIA ROSE

ZIMMERMAN, RILEY ANN

Eighth Grade

BOOZER, KENDA RENEE

HILLIUS, KATHRYN BERNADINE

MARCEAU, WILLIAM E

NEWELL, JAYDEN PAIGE

ROBINSON, DIANA ISABELLE

Seventh Grade

BROWN, GRACE ANNABELLE

BULLOCK, BRIDGET VOSS

CUNNINGHAM, CARLY SUE

HARVEY, SIERRA APRIL

LIEB, GAVIN OLIVER

MARENDT, ELLA GRAY

MILLER, HANNAH MAE

RIMEL, AYLA MARIE

SIMPSON, ISAIAH EMMANUEL

WALLACE, MEREDITH ANN

HONORS

12th Grade

ACOSTA REYES, ALEXANDRA

ASTOR, KYLER JAMES

BLANK, TRISTAN ALEXANDER

BYRNE, BRAISLEE DIANE

DOLAN, ANGELINA ROSE

HELD, NATHAN AVERY

LIEDER, MORGAN LYNN

MARTINEZ, OLIVIA ANNE

MASKE, SIERRA ANN

MESZAROS, ANNE CHRISTINE

SHAFFER, MORGAN MICHAEL

SPAID, HUNTER CARL

STANCLIFF, BYANCA LYNN

VALIMONT, DESTINY GRACE

VELLA, CHLOE ALEXANDRIA

YANC, MADISON ROSE

11th Grade

AYERS, PAYTON LEA

BOOZEL, ADAM MICHAEL

BOOZER, KAIDEN WILSON

BOYLAN, EMILY ANN

CAMPBELL, BRADY MICHAEL

COUNASSE, ETHAN HUNTER

DOUBET, CAMERON JACOB

DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE

FIELD, BRADYN PATRICK

GILL, TAYLOR MARIE

GREENAWALT, AVA RILEY

HARRISON, RONALD DAVID

KLAWUHN, JORDIE ANN

LEUSCHEN, SOREN LEDBETTER

MCCLELLAND, JORDAN VICTOR

MIKLOVIC, HAILEY MARIE

MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN

MORRISON, AMBERLYN NICOLE

MOSCONI, CHEYENNE MARIE

REISENAUER, JOSHUA THOMAS

TUCCI, BRENDAN JOSEPH

YASENCHACK, ISOBEL GRACE

10th Grade

BROWN, HOPE RYLEIGH

CHAFFEE, ELLIOTT THOMAS

FREDRYCHOWSKI, ASHLEY ELIZABETH

GEETING, AINSLIE MORGAN

HARNEY, LANDON AVERY

HARTMAN, ALEXCIA AUGUST

LESUER, JACOB JAMES

LOVELAND, SAVANNAH BELLE

PLAVSITY, LILLY RENEE

ROBINSON, HUNTER LEE

RYDEN, WESLEY ADAM

Ninth Grade

BAER, KATLYNN ANN

BECK, BRADEN RICHARD

GLENN, SETH BUDDY

HARGENRATER, HANNAH NICOLE

HOLLAND, AMELIA ROSE

JARDINA, HALEY NICHOLE

LANIEWICZ, DEVIN MARK

REISER, BLAKE LAW

ZILHAVER, SYDNEY SOPHIA

Eighth Grade

ARMBRUSTER, CALLEN MICHAEL

DUDA, JOSEPH JOHN

FELTENBERGER, DOLAN MICHAEL

HOOGSTAD, LILLY ANNE

KANIA, BRETT THOMAS

KARNS, BROCK EVAN

LEHNER, MADELYN MARIE

MULLIGAN, MACKENZIE GRACE

RENO-GAUS, ROYALE JADYN

RIDGEWAY, DANIELLE KAY

SIMMERMAN, QUINN BYRON

SIMMONS, JAYDAN MACKENZIE

SMITH, CYDNEY LUCILLE

STATES, ALEXIS ANN

Seventh Grade

ASTOR, KONNER CLARK

BRZEZINSKI, ASHLEY JADE

DEETS, HAYDEN MARK

DUDA, NATHAN LYLE

ENGLISH, ABIGAIL LEE-MARIE

HAYES, KYLIE GRACE

HILBURN, PERRY ROBERT THOMAS

JACKSON, VIOLET MARIN

MACHACEK, RYLIN JOZEE

MILLER GLENN, BRILEY NICOLE

MURAWSKI, JADAZARA EVELYN

PRINZ, LACEY SKYLAR

RICE, SIERRA MARIE

RUBNER, MYA FAY

SHEPARD, KYLE MATTHEW

SMITH, DALE ROBERT

TAYLOR, HAYDEN OLIVIA

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