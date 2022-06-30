These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the fourth grading period.
HIGH HONORS
12TH Grade
CUNNINGHAM, BROCK EVAN
DAVIS, ERICA MICHELLE
KLINE, ELIZABETH ANN
MUMFORD, JACKSON RAY
SNYDER, HUNTER JOSEPH
TUCCI, MORGAN KYLE
11th Grade
BIDWELL, LAURA JEANNE
JARDINA, BRADY OWEN
KLINGINSMITH, TERRY LYNN
KNIGHT, MADALYN ELIZABETH
LIEB, BENJAMIN LEONARD
RAUSCHER, FINLEY MARIE
RODGERS, HAILEE RENAE
YANC, MAKENZIE GRACE
10th Grade
ANDERSON, IAN LANE
CLARK, CALEB MICHAEL
MILLER, KYLEE EMMA JEAN
MUMFORD, CLAIRE LYNN
NEWELL, JAXON THOMAS
SCHMIDT, PARKER HAROLD
Ninth Grade
ASTOR, KAELYNN GRACE
DOUBET, ALEXANDER LUCAS
FINDLAY, TYSIN LINN
GRUBBS, KIERSTEN JANET
KEYS, AVONNA JOLIE
LEANDRO, PAYTON LUCILLE-SCHMIDT
SIMPSON, AVIA ROSE
ZIMMERMAN, RILEY ANN
Eighth Grade
BOOZER, KENDA RENEE
HILLIUS, KATHRYN BERNADINE
MARCEAU, WILLIAM E
NEWELL, JAYDEN PAIGE
ROBINSON, DIANA ISABELLE
Seventh Grade
BROWN, GRACE ANNABELLE
BULLOCK, BRIDGET VOSS
CUNNINGHAM, CARLY SUE
HARVEY, SIERRA APRIL
LIEB, GAVIN OLIVER
MARENDT, ELLA GRAY
MILLER, HANNAH MAE
RIMEL, AYLA MARIE
SIMPSON, ISAIAH EMMANUEL
WALLACE, MEREDITH ANN
HONORS
12th Grade
ACOSTA REYES, ALEXANDRA
ASTOR, KYLER JAMES
BLANK, TRISTAN ALEXANDER
BYRNE, BRAISLEE DIANE
DOLAN, ANGELINA ROSE
HELD, NATHAN AVERY
LIEDER, MORGAN LYNN
MARTINEZ, OLIVIA ANNE
MASKE, SIERRA ANN
MESZAROS, ANNE CHRISTINE
SHAFFER, MORGAN MICHAEL
SPAID, HUNTER CARL
STANCLIFF, BYANCA LYNN
VALIMONT, DESTINY GRACE
VELLA, CHLOE ALEXANDRIA
YANC, MADISON ROSE
11th Grade
AYERS, PAYTON LEA
BOOZEL, ADAM MICHAEL
BOOZER, KAIDEN WILSON
BOYLAN, EMILY ANN
CAMPBELL, BRADY MICHAEL
COUNASSE, ETHAN HUNTER
DOUBET, CAMERON JACOB
DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE
FIELD, BRADYN PATRICK
GILL, TAYLOR MARIE
GREENAWALT, AVA RILEY
HARRISON, RONALD DAVID
KLAWUHN, JORDIE ANN
LEUSCHEN, SOREN LEDBETTER
MCCLELLAND, JORDAN VICTOR
MIKLOVIC, HAILEY MARIE
MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN
MORRISON, AMBERLYN NICOLE
MOSCONI, CHEYENNE MARIE
REISENAUER, JOSHUA THOMAS
TUCCI, BRENDAN JOSEPH
YASENCHACK, ISOBEL GRACE
10th Grade
BROWN, HOPE RYLEIGH
CHAFFEE, ELLIOTT THOMAS
FREDRYCHOWSKI, ASHLEY ELIZABETH
GEETING, AINSLIE MORGAN
HARNEY, LANDON AVERY
HARTMAN, ALEXCIA AUGUST
LESUER, JACOB JAMES
LOVELAND, SAVANNAH BELLE
PLAVSITY, LILLY RENEE
ROBINSON, HUNTER LEE
RYDEN, WESLEY ADAM
Ninth Grade
BAER, KATLYNN ANN
BECK, BRADEN RICHARD
GLENN, SETH BUDDY
HARGENRATER, HANNAH NICOLE
HOLLAND, AMELIA ROSE
JARDINA, HALEY NICHOLE
LANIEWICZ, DEVIN MARK
REISER, BLAKE LAW
ZILHAVER, SYDNEY SOPHIA
Eighth Grade
ARMBRUSTER, CALLEN MICHAEL
DUDA, JOSEPH JOHN
FELTENBERGER, DOLAN MICHAEL
HOOGSTAD, LILLY ANNE
KANIA, BRETT THOMAS
KARNS, BROCK EVAN
LEHNER, MADELYN MARIE
MULLIGAN, MACKENZIE GRACE
RENO-GAUS, ROYALE JADYN
RIDGEWAY, DANIELLE KAY
SIMMERMAN, QUINN BYRON
SIMMONS, JAYDAN MACKENZIE
SMITH, CYDNEY LUCILLE
STATES, ALEXIS ANN
Seventh Grade
ASTOR, KONNER CLARK
BRZEZINSKI, ASHLEY JADE
DEETS, HAYDEN MARK
DUDA, NATHAN LYLE
ENGLISH, ABIGAIL LEE-MARIE
HAYES, KYLIE GRACE
HILBURN, PERRY ROBERT THOMAS
JACKSON, VIOLET MARIN
MACHACEK, RYLIN JOZEE
MILLER GLENN, BRILEY NICOLE
MURAWSKI, JADAZARA EVELYN
PRINZ, LACEY SKYLAR
RICE, SIERRA MARIE
RUBNER, MYA FAY
SHEPARD, KYLE MATTHEW
SMITH, DALE ROBERT
TAYLOR, HAYDEN OLIVIA
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