These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the third grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
KYLER ASTOR
BRAISLEE BYRNE
BROCK CUNNINGHAM
ERICA DAVIS
ELIZABETH KLINE
JACKSON MUMFORD
HUNTER SNYDER
MADISON YANC
11th Grade
PAYTON AYERS
LAURA BIDWELL
TAYLOR GILL
BRADY JARDINA
JORDIE KLAWUHN
MADALYN KNIGHT
BENJAMIN LIEB
FINLEY RAUSCHER
HAILEE RODGERS
10th Grade
IAN ANDERSON
ELLIOTT CHAFFEE
CALEB CLARK
AINSLIE GEETING
CLAIRE MUMFORD
JAXON NEWELL
LILLY PLAVSITY
HUNTER ROBINSON
PARKER SCHMIDT
Ninth Grade
KAELYNN ASTOR
ALEXANDER DOUBET
TYSIN FINDLAY
KIERSTEN GRUBBS
PAYTON LEANDRO
AVIA SIMPSON
RILEY ZIMMERMAN
Eighth Grade
CALLEN ARMBRUSTER
KATHRYN HILLIUS
BRETT KANIA
WILLIAM MARCEAU
JAYDEN NEWELL
Seventh Grade
GRACE BROWN
BRIDGET BULLOCK
CARLY CUNNINGHAM
SIERRA HARVEY
PERRY HILBURN
VIOLET JACKSON
GAVIN LIEB
ELLA MARENDT
SIERRA RICE
AYLA RIMEL
ISAIAH SIMPSON
MEREDITH WALLACE
HONORS
12th Grade
ALEXANDRA ACOSTA REYES
CASSANDRA BAER
TRISTAN BLANK
COLBY DEETS
ANGELINA DOLAN
NATHAN HELD
RORI HIGGINS
MORGAN LIEDER
OLIVIA MARTINEZ
KAITLYN MASSUNG
ANNE MESZAROS
ABBIE SCHULTZ
MORGAN SHAFFER
EVAN STELLATO
MORGAN TUCCI
CHLOE VELLA
11th Grade
KAIDEN BOOZER
ETHAN COUNASSE
CAMERON DOUBET
MADELYNN DRAGOSAVAC
BRADYN FIELD
RONALD HARRISON
TERRY KLINGINSMITH
NOAH KNOTT
SOREN LEUSCHEN
JORDAN MCCLELLAND
HAILEY MIKLOVIC
ABIGAIL MILLER
AMBERLYN MORRISON
CHEYENNE MOSCONI
JOSHUA REISENAUER
BRENDAN TUCCI
CHASE VANALSTINE
MAKENZIE YANC
ISOBEL YASENCHACK
10th Grade
BREWSTER BROWN
HOPE BROWN
AUDREY BULLOCK
BROOKLYNN COLE
ASHLEY FREDRYCHOWSKI
LANDON HARNEY
ALEXCIA HARTMAN
ALIX HILBURN
JACOB LESUER
PEYTON LIEDER
SAVANNAH LOVELAND
KYLEE MILLER
HUNTER ROSE
WESLEY RYDEN
JAMES SHERMAN
LAURA WALLACE
Ninth Grade
MORGAN APPLEBEE
KATLYNN BAER
TRENT DAILEY
AMELIA HOLLAND
HALEY JARDINA
DEVIN LANIEWICZ
MADORA MELNICK
BLAKE REISER
Eighth Grade
KENDA BOOZER
DOLAN FELTENBERGER
CAMERON GILLILAND
NOAH HOLLAND
MEGAN HOWELL
BROCK KARNS
MADELYN LEHNER
CARLEY LOCKE
MACKENZIE MULLIGAN
ROYALE RENO-GAUS
DIANA ROBINSON
QUINN SIMMERMAN
Seventh Grade
KONNER ASTOR
ASHLEY BRZEZINSKI
NATHAN DUDA
KYLIE HAYES
MIRANDA KWIATKOWSKI
RYLIN MACHACEK
BRILEY MILLER GLENN
HANNAH MILLER
JADAZARA MURAWSKI
LACEY PRINZ
MYA RUBNER
CORBIN SCHENK
DALE SMITH
GRACE SNOW
HARLEY STATES
HAYDEN TAYLOR
ANTONIO WARD