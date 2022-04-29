These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the third grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

KYLER ASTOR

BRAISLEE BYRNE

BROCK CUNNINGHAM

ERICA DAVIS

ELIZABETH KLINE

JACKSON MUMFORD

HUNTER SNYDER

MADISON YANC

11th Grade

PAYTON AYERS

LAURA BIDWELL

TAYLOR GILL

BRADY JARDINA

JORDIE KLAWUHN

MADALYN KNIGHT

BENJAMIN LIEB

FINLEY RAUSCHER

HAILEE RODGERS

10th Grade

IAN ANDERSON

ELLIOTT CHAFFEE

CALEB CLARK

AINSLIE GEETING

CLAIRE MUMFORD

JAXON NEWELL

LILLY PLAVSITY

HUNTER ROBINSON

PARKER SCHMIDT

Ninth Grade

KAELYNN ASTOR

ALEXANDER DOUBET

TYSIN FINDLAY

KIERSTEN GRUBBS

PAYTON LEANDRO

AVIA SIMPSON

RILEY ZIMMERMAN

Eighth Grade

CALLEN ARMBRUSTER

KATHRYN HILLIUS

BRETT KANIA

WILLIAM MARCEAU

JAYDEN NEWELL

Seventh Grade

GRACE BROWN

BRIDGET BULLOCK

CARLY CUNNINGHAM

SIERRA HARVEY

PERRY HILBURN

VIOLET JACKSON

GAVIN LIEB

ELLA MARENDT

SIERRA RICE

AYLA RIMEL

ISAIAH SIMPSON

MEREDITH WALLACE

HONORS

12th Grade

ALEXANDRA ACOSTA REYES

CASSANDRA BAER

TRISTAN BLANK

COLBY DEETS

ANGELINA DOLAN

NATHAN HELD

RORI HIGGINS

MORGAN LIEDER

OLIVIA MARTINEZ

KAITLYN MASSUNG

ANNE MESZAROS

ABBIE SCHULTZ

MORGAN SHAFFER

EVAN STELLATO

MORGAN TUCCI

CHLOE VELLA

11th Grade

KAIDEN BOOZER

ETHAN COUNASSE

CAMERON DOUBET

MADELYNN DRAGOSAVAC

BRADYN FIELD

RONALD HARRISON

TERRY KLINGINSMITH

NOAH KNOTT

SOREN LEUSCHEN

JORDAN MCCLELLAND

HAILEY MIKLOVIC

ABIGAIL MILLER

AMBERLYN MORRISON

CHEYENNE MOSCONI

JOSHUA REISENAUER

BRENDAN TUCCI

CHASE VANALSTINE

MAKENZIE YANC

ISOBEL YASENCHACK

10th Grade

BREWSTER BROWN

HOPE BROWN

AUDREY BULLOCK

BROOKLYNN COLE

ASHLEY FREDRYCHOWSKI

LANDON HARNEY

ALEXCIA HARTMAN

ALIX HILBURN

JACOB LESUER

PEYTON LIEDER

SAVANNAH LOVELAND

KYLEE MILLER

HUNTER ROSE

WESLEY RYDEN

JAMES SHERMAN

LAURA WALLACE

Ninth Grade

MORGAN APPLEBEE

KATLYNN BAER

TRENT DAILEY

AMELIA HOLLAND

HALEY JARDINA

DEVIN LANIEWICZ

MADORA MELNICK

BLAKE REISER

Eighth Grade

KENDA BOOZER

DOLAN FELTENBERGER

CAMERON GILLILAND

NOAH HOLLAND

MEGAN HOWELL

BROCK KARNS

MADELYN LEHNER

CARLEY LOCKE

MACKENZIE MULLIGAN

ROYALE RENO-GAUS

DIANA ROBINSON

QUINN SIMMERMAN

Seventh Grade

KONNER ASTOR

ASHLEY BRZEZINSKI

NATHAN DUDA

KYLIE HAYES

MIRANDA KWIATKOWSKI

RYLIN MACHACEK

BRILEY MILLER GLENN

HANNAH MILLER

JADAZARA MURAWSKI

LACEY PRINZ

MYA RUBNER

CORBIN SCHENK

DALE SMITH

GRACE SNOW

HARLEY STATES

HAYDEN TAYLOR

ANTONIO WARD

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