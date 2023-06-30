Here are the 2023 graduates of Cambridge Springs High School.

AYERS, PAYTON LEA

BIDWELL, LAURA JEANNE

BOOZEL, ADAM MICHAEL

BOOZER, KAIDEN WILSON

BOYLAN, EMILY ANN

BUTTER, JASMINE NICOLE

CAMPBELL, BRADY MICHAEL

CANNON, JOSIAH GEORGE PATRICK

CLARK, ADDILYN FAITH

COUNASSE, ETHAN HUNTER

DOUBET, CAMERON JACOB

DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE

DREW, DAVID ALAN

ELDRED, HANNAH LYNN

FIELD, BRADYN PATRICK

GAGE, GUNNAR REED

GALFORD, JENNA LEEANN

GILL, TAYLOR MARIE

GREENAWALT, AVA RILEY

HAMRICK, TYLER RYAN

HARNEY, DONOVAN ALLEN

HARRIS, MORGAN LEE

HARRISON, RONALD DAVID

HAYES, NOAH JAMES

HULL, TRISTYN DALE

JARDINA, BRADY OWEN

JONES, CADY PEARL

JONES, VANCE CAMERON

KANIA, BRYCE JOSEPH

KESSELRING, EDEN RAE

KLAPTHOR, GABRIELLE GRACE

KLAWUHN, JORDIE ANN

KLINGINSMITH, TERRY LYNN

KNIGHT, MADALYN ELIZABETH

KNOTT, NOAH CHRISTOPHER

LANE, ALEXANDER KENNETH

LEUSCHEN, SOREN LEDBETTER

LIEB, BENJAMIN LEONARD

MCCLELLAND, JORDAN VICTOR

MCGEE, STEVEN RAYMOND

MIKLOVIC, HAILEY MARIE

MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN

MORRISON, AMBERLYN NICOLE

MOSCONI, CHEYENNE MARIE

MUCKINHAUPT, TURNER COLIN

RAUSCHER, FINLEY MARIE

REISENAUER, JOSHUA THOMAS

RICHARDSON, BROOKE LYNN

RODGERS, HAILEE RENAE

SHELATZ, CYRUS VINCENT

SMITH, DYLAN RYDER

STATES, BRANDI SUE CHRISTINE

TONER, KODY TYLER

TUCCI, BRENDAN JOSEPH

ULOKOVIC, JAYSON DONOVAN CHARLES

VANALSTINE, CHASE MICHEALS

WEBSTER, BRANDON RUSSELL

WHEELER, JORDYN KIARA

YANC, MAKENZIE GRACE

YASENCHACK, ISOBEL GRACE

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