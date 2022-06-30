Cambridge Springs High School

Here are the 2022 graduates of Cambridge Springs High School.

ALEXANDRA ACOSTA REYES

CAROLINE ADOLPHSON

SHYANNE ANGLIN

KYLER ASTOR

CASSANDRA BAER

KYLE BANIK

CHASE BECK

TRISTAN BLANK

IAN BOND

LAINE BOYLAN

JACOB BROWN

BRAISLEE BYRNE

JACKSON CARICO

BROCK CUNNINGHAM

JESSE DAUGHERTY

ERICA DAVIS

COLBY DEETS

LOGAN DODSON

ANGELINA DOLAN

CHASE EAGLEN

SAVHANNAH GAMBLE

LOGAN GEROW

WILLIAM HAREGSIN

JACOB HAUF

NATHAN HELD

RORI HIGGINS

GARRETT HODAK

KYLE HUYA

AUBREY KLEMM

ELIZABETH KLINE

CORBIN LEHNER

MAKENZI LEWIS

MORGAN LIEDER

AUSTIN LUKTISCH

OLIVIA MARTINEZ

SIERRA MASKE

KAITLYN MASSUNG

ANNE MESZAROS

JORDAN MILLER

JACOB MOYER

JACKSON MUMFORD

ZACHARY NICHOLS

ADRIAN PETERMAN

LUKE PETERMAN

JASMINE PETERSON

WESLEY PORTER

DAYTON RIDGEWAY

ABBIE SCHULTZ

MORGAN SHAFFER

JESSIE SMILEY

TAYLOR SMITH

HUNTER SNYDER

HUNTER SPAID

BYANCA STANCLIFF

EVAN STELLATO

GRACIE THAYER

MORGAN TUCCI

DESTINY VALIMONT

CHLOE VELLA

MADISON YANC

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