Cambridge Springs High School
Here are the 2022 graduates of Cambridge Springs High School.
ALEXANDRA ACOSTA REYES
CAROLINE ADOLPHSON
SHYANNE ANGLIN
KYLER ASTOR
CASSANDRA BAER
KYLE BANIK
CHASE BECK
TRISTAN BLANK
IAN BOND
LAINE BOYLAN
JACOB BROWN
BRAISLEE BYRNE
JACKSON CARICO
BROCK CUNNINGHAM
JESSE DAUGHERTY
ERICA DAVIS
COLBY DEETS
LOGAN DODSON
ANGELINA DOLAN
CHASE EAGLEN
SAVHANNAH GAMBLE
LOGAN GEROW
WILLIAM HAREGSIN
JACOB HAUF
NATHAN HELD
RORI HIGGINS
GARRETT HODAK
KYLE HUYA
AUBREY KLEMM
ELIZABETH KLINE
CORBIN LEHNER
MAKENZI LEWIS
MORGAN LIEDER
AUSTIN LUKTISCH
OLIVIA MARTINEZ
SIERRA MASKE
KAITLYN MASSUNG
ANNE MESZAROS
JORDAN MILLER
JACOB MOYER
JACKSON MUMFORD
ZACHARY NICHOLS
ADRIAN PETERMAN
LUKE PETERMAN
JASMINE PETERSON
WESLEY PORTER
DAYTON RIDGEWAY
ABBIE SCHULTZ
MORGAN SHAFFER
JESSIE SMILEY
TAYLOR SMITH
HUNTER SNYDER
HUNTER SPAID
BYANCA STANCLIFF
EVAN STELLATO
GRACIE THAYER
MORGAN TUCCI
DESTINY VALIMONT
CHLOE VELLA
MADISON YANC
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