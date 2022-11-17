These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the first grading period.

HIGH HONORS

Seventh Grade

FILEGAR, ZOEY ALYSSA MARIE

GILLILAND, KAYLEIGH RYANN

HASSINGER, ANGELA RENEE

KEEM, WYATT CLAYTON

KLAPTHOR, OLIVIA LOUISE

LANIEWICZ, ISAAC DANIEL

MUMFORD, WYATT DAVID

MURDOCK, LAIKEN CHRISTINE

ROBERTS, CHARLOTTE MABEL

Eighth Grade

LIEB, GAVIN OLIVER

MARENDT, ELLA GRAY

SIMPSON, ISAIAH EMMANUEL

Ninth Grade

BOOZER, KENDA RENEE

HARRISON, ABIGAIL LILY

KANIA, BRETT THOMAS

MARCEAU, WILLIAM E

NEWELL, JAYDEN PAIGE

ROBINSON, DIANA ISABELLE

10th Grade

ASTOR, KAELYNN GRACE

DOUBET, ALEXANDER LUCAS

FINDLAY, TYSIN LINN

GRAHAM, MARCUS COLE

GRUBBS, KIERSTEN JANET

LEANDRO, PAYTON LUCILLE-SCHMIDT

SIMPSON, AVIA ROSE

11th Grade

ANDERSON, IAN LANE

BULLOCK, AUDREY MERA-LYNN

CHAFFEE, ELLIOTT THOMAS

CLARK, CALEB MICHAEL

LESUER, JACOB JAMES

LIEDER, PEYTON ROBERT

LOVELAND, SAVANNAH BELLE

MILLER, KYLEE EMMA JEAN

MUMFORD, CLAIRE LYNN

NEWELL, JAXON THOMAS

PLAVSITY, LILLY RENEE

POTTS, WILLIAM JOSEPH REID

ROSE, HUNTER JOSEPH

RYDEN, WESLEY ADAM

SCHMIDT, PARKER HAROLD

SHERMAN, JAMES WYATT

STEVENSON, BROOKLYN S

THAYER, RYAN CHARLES

12th Grade

AYERS, PAYTON LEA

BIDWELL, LAURA JEANNE

COUNASSE, ETHAN HUNTER

ELDRED, HANNAH LYNN

FIELD, BRADYN PATRICK

HARRISON, RONALD DAVID

KANIA, BRYCE JOSEPH

KLAWUHN, JORDIE ANN

KLINGINSMITH, TERRY LYNN

KNIGHT, MADALYN ELIZABETH

LIEB, BENJAMIN LEONARD

RODGERS, HAILEE RENAE

YANC, MAKENZIE GRACE

YASENCHACK, ISOBEL GRACE

HONORS

Seventh Grade

BALL, HELENA MARY

CORRITORE, SAVANNAH MARIE

CRAWFORD, AUBRIANA RAINE

DUTCHCOT, ANDREW NICHOLAS

ERRETT, CORA ISABELLA

FLOWERS, MALLORY LEE

HOOGSTAD, LAILA MARIE

HOOVER, COLTON JAMES

LAVAN, ALEXIS CATHERINE

MANGOL, DAKOTA MICHAEL

MANROSS, CAMPBELL CLAIRE

MORASKI, EVERETT JAMES

MOTT, JESSE NATHANIEL

PLUMMER, ADDISON ROSE

RACOP, HENRY HOWARD

SNOW, EMMA MARIE

SWARTWOOD, MADISON PAIGE

TROUTMAN, BAYLEE RAYNE

Eighth Grade

ASTOR, KONNER CLARK

BROWN, GRACE ANNABELLE

BULLOCK, BRIDGET VOSS

CUNNINGHAM, CARLY SUE

GOODMAN, ERIN NICOLE

GUTIERREZ, FAYE LAUREN

HILBURN, PERRY ROBERT THOMAS

JACKSON, VIOLET MARIN

KLEPPICK, RYAN J

MACHACEK, RYLIN JOZEE

MURAWSKI, JADAZARA EVELYN

RIMEL, AYLA MARIE

STATES, HARLEY GROVER MATTHEW

WALLACE, MEREDITH ANN

Ninth Grade

ARMBRUSTER, CALLEN MICHAEL

CRAWFORD, KAYLA FAYE

FELTENBERGER, DOLAN MICHAEL

FITZPATRICK, LATAVION MICHAEL

FRENCH, JOSIAH DANIEL

GILLILAND, CAMERON RILEY

HOLLAND, NOAH JOSEPH

HOOVER, BRANDON JAMES

LEHNER, MADELYN MARIE

LOCKE, CARLEY DIANA

MOTT, SOPHIA ELYSE

MULLIGAN, MACKENZIE GRACE

PABON, ALEXANDRIA ELIZABETH

PROPER, HANNA MARIE

RENO-GAUS, ROYALE JADYN

RIDGEWAY, DANIELLE KAY

SIMMONS, JAYDAN MACKENZIE

10th Grade

BECK, BRADEN RICHARD

DAILEY, TRENT DAVID

GLENN, SETH BUDDY

HOLLAND, AMELIA ROSE

JOHNSON, GAGE MATTHEW

LANIEWICZ, DEVIN MARK

OLENICK, LUKE CHRISTIAN

PETERMAN, MARIAH TENAE

PROPER, COLT REBEL

REISER, BLAKE LAW

SCHULTZ, LILLIAN RAE

ZILHAVER, SYDNEY SOPHIA

ZIMMERMAN, RILEY ANN

11th Grade

BECK, MACKENZIE LYNN

BROWN, BREWSTER LEE

BROWN, HOPE RYLEIGH

COLE, BROOKLYNN GAYLE

ESCALANTE, DANICA MARIE

FREDRYCHOWSKI, ASHLEY ELIZABETH

GEETING, AINSLIE MORGAN

GORTON, JOSHUA WILLIAM

HARNEY, LANDON AVERY

MAZZADRA, TRISTEN JAMES

PORTER, PAIGE ELLA MAE

RILEY, OWEN SCOTT

ROBINSON, HUNTER LEE

ROSS, MARIAH NEVAEH

SCHLOSSER, CASSIDY MARIE

SHAFER-DRAKULIC, TREVOR ALLEN

SKELTON, LEXUS RYANNE

TAU, EMILY ANN

THOMPSON, HAYLEA MAREE

WALLACE, LAURA ASHLEIGH

12th Grade

BOYLAN, EMILY ANN

CANNON, JOSIAH GEORGE PATRICK

DOUBET, CAMERON JACOB

DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE

GILL, TAYLOR MARIE

GREENAWALT, AVA RILEY

HARRIS, MORGAN LEE

HULL, TRISTYN DALE

JARDINA, BRADY OWEN

KESSELRING, EDEN RAE

KLAPTHOR, GABRIELLE GRACE

KNOTT, NOAH CHRISTOPHER

LANE, ALEXANDER KENNETH

MCCLELLAND, JORDAN VICTOR

MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN

MORRISON, AMBERLYN NICOLE

MOSCONI, CHEYENNE MARIE

RAUSCHER, FINLEY MARIE

REISENAUER, JOSHUA THOMAS

RICHARDSON, BROOKE LYNN

SHELATZ, CYRUS VINCENT

TUCCI, BRENDAN JOSEPH

WHEELER, JORDYN KIARA

React to this story:

0
0
0
0
0

Tags

Trending Video

Recommended for you