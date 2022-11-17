These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the first grading period.
HIGH HONORS
Seventh Grade
FILEGAR, ZOEY ALYSSA MARIE
GILLILAND, KAYLEIGH RYANN
HASSINGER, ANGELA RENEE
KEEM, WYATT CLAYTON
KLAPTHOR, OLIVIA LOUISE
LANIEWICZ, ISAAC DANIEL
MUMFORD, WYATT DAVID
MURDOCK, LAIKEN CHRISTINE
ROBERTS, CHARLOTTE MABEL
Eighth Grade
LIEB, GAVIN OLIVER
MARENDT, ELLA GRAY
SIMPSON, ISAIAH EMMANUEL
Ninth Grade
BOOZER, KENDA RENEE
HARRISON, ABIGAIL LILY
KANIA, BRETT THOMAS
MARCEAU, WILLIAM E
NEWELL, JAYDEN PAIGE
ROBINSON, DIANA ISABELLE
10th Grade
ASTOR, KAELYNN GRACE
DOUBET, ALEXANDER LUCAS
FINDLAY, TYSIN LINN
GRAHAM, MARCUS COLE
GRUBBS, KIERSTEN JANET
LEANDRO, PAYTON LUCILLE-SCHMIDT
SIMPSON, AVIA ROSE
11th Grade
ANDERSON, IAN LANE
BULLOCK, AUDREY MERA-LYNN
CHAFFEE, ELLIOTT THOMAS
CLARK, CALEB MICHAEL
LESUER, JACOB JAMES
LIEDER, PEYTON ROBERT
LOVELAND, SAVANNAH BELLE
MILLER, KYLEE EMMA JEAN
MUMFORD, CLAIRE LYNN
NEWELL, JAXON THOMAS
PLAVSITY, LILLY RENEE
POTTS, WILLIAM JOSEPH REID
ROSE, HUNTER JOSEPH
RYDEN, WESLEY ADAM
SCHMIDT, PARKER HAROLD
SHERMAN, JAMES WYATT
STEVENSON, BROOKLYN S
THAYER, RYAN CHARLES
12th Grade
AYERS, PAYTON LEA
BIDWELL, LAURA JEANNE
COUNASSE, ETHAN HUNTER
ELDRED, HANNAH LYNN
FIELD, BRADYN PATRICK
HARRISON, RONALD DAVID
KANIA, BRYCE JOSEPH
KLAWUHN, JORDIE ANN
KLINGINSMITH, TERRY LYNN
KNIGHT, MADALYN ELIZABETH
LIEB, BENJAMIN LEONARD
RODGERS, HAILEE RENAE
YANC, MAKENZIE GRACE
YASENCHACK, ISOBEL GRACE
HONORS
Seventh Grade
BALL, HELENA MARY
CORRITORE, SAVANNAH MARIE
CRAWFORD, AUBRIANA RAINE
DUTCHCOT, ANDREW NICHOLAS
ERRETT, CORA ISABELLA
FLOWERS, MALLORY LEE
HOOGSTAD, LAILA MARIE
HOOVER, COLTON JAMES
LAVAN, ALEXIS CATHERINE
MANGOL, DAKOTA MICHAEL
MANROSS, CAMPBELL CLAIRE
MORASKI, EVERETT JAMES
MOTT, JESSE NATHANIEL
PLUMMER, ADDISON ROSE
RACOP, HENRY HOWARD
SNOW, EMMA MARIE
SWARTWOOD, MADISON PAIGE
TROUTMAN, BAYLEE RAYNE
Eighth Grade
ASTOR, KONNER CLARK
BROWN, GRACE ANNABELLE
BULLOCK, BRIDGET VOSS
CUNNINGHAM, CARLY SUE
GOODMAN, ERIN NICOLE
GUTIERREZ, FAYE LAUREN
HILBURN, PERRY ROBERT THOMAS
JACKSON, VIOLET MARIN
KLEPPICK, RYAN J
MACHACEK, RYLIN JOZEE
MURAWSKI, JADAZARA EVELYN
RIMEL, AYLA MARIE
STATES, HARLEY GROVER MATTHEW
WALLACE, MEREDITH ANN
Ninth Grade
ARMBRUSTER, CALLEN MICHAEL
CRAWFORD, KAYLA FAYE
FELTENBERGER, DOLAN MICHAEL
FITZPATRICK, LATAVION MICHAEL
FRENCH, JOSIAH DANIEL
GILLILAND, CAMERON RILEY
HOLLAND, NOAH JOSEPH
HOOVER, BRANDON JAMES
LEHNER, MADELYN MARIE
LOCKE, CARLEY DIANA
MOTT, SOPHIA ELYSE
MULLIGAN, MACKENZIE GRACE
PABON, ALEXANDRIA ELIZABETH
PROPER, HANNA MARIE
RENO-GAUS, ROYALE JADYN
RIDGEWAY, DANIELLE KAY
SIMMONS, JAYDAN MACKENZIE
10th Grade
BECK, BRADEN RICHARD
DAILEY, TRENT DAVID
GLENN, SETH BUDDY
HOLLAND, AMELIA ROSE
JOHNSON, GAGE MATTHEW
LANIEWICZ, DEVIN MARK
OLENICK, LUKE CHRISTIAN
PETERMAN, MARIAH TENAE
PROPER, COLT REBEL
REISER, BLAKE LAW
SCHULTZ, LILLIAN RAE
ZILHAVER, SYDNEY SOPHIA
ZIMMERMAN, RILEY ANN
11th Grade
BECK, MACKENZIE LYNN
BROWN, BREWSTER LEE
BROWN, HOPE RYLEIGH
COLE, BROOKLYNN GAYLE
ESCALANTE, DANICA MARIE
FREDRYCHOWSKI, ASHLEY ELIZABETH
GEETING, AINSLIE MORGAN
GORTON, JOSHUA WILLIAM
HARNEY, LANDON AVERY
MAZZADRA, TRISTEN JAMES
PORTER, PAIGE ELLA MAE
RILEY, OWEN SCOTT
ROBINSON, HUNTER LEE
ROSS, MARIAH NEVAEH
SCHLOSSER, CASSIDY MARIE
SHAFER-DRAKULIC, TREVOR ALLEN
SKELTON, LEXUS RYANNE
TAU, EMILY ANN
THOMPSON, HAYLEA MAREE
WALLACE, LAURA ASHLEIGH
12th Grade
BOYLAN, EMILY ANN
CANNON, JOSIAH GEORGE PATRICK
DOUBET, CAMERON JACOB
DRAGOSAVAC, MADELYNN MAE
GILL, TAYLOR MARIE
GREENAWALT, AVA RILEY
HARRIS, MORGAN LEE
HULL, TRISTYN DALE
JARDINA, BRADY OWEN
KESSELRING, EDEN RAE
KLAPTHOR, GABRIELLE GRACE
KNOTT, NOAH CHRISTOPHER
LANE, ALEXANDER KENNETH
MCCLELLAND, JORDAN VICTOR
MILLER, ABIGAIL JOSEPHINE LYNN
MORRISON, AMBERLYN NICOLE
MOSCONI, CHEYENNE MARIE
RAUSCHER, FINLEY MARIE
REISENAUER, JOSHUA THOMAS
RICHARDSON, BROOKE LYNN
SHELATZ, CYRUS VINCENT
TUCCI, BRENDAN JOSEPH
WHEELER, JORDYN KIARA
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