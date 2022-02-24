These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the second grading period.

HIGH HONORS

12th Grade

BROCK CUNNINGHAM

ELIZABETH KLINE

JACKSON MUMFORD

JESSIE SMILEY

11th Grade

PAYTON AYERS

LAURA BIDWELL

CAMERON DOUBET

MADALYN KNIGHT

BENJAMIN LIEB

JORDAN MCCLELLAND

ABIGAIL MILLER

FINLEY RAUSCHER

JOSHUA REISENAUER

HAILEE RODGERS

10th Grade

IAN ANDERSON

ELLIOTT CHAFFEE

CALEB CLARK

ALIX HILBURN

JACOB LESUER

CLAIRE MUMFORD

JAXON NEWELL

LILLY PLAVSITY

WESLEY RYDEN

PARKER SCHMIDT

Ninth Grade

KAELYNN ASTOR

ALEXANDER DOUBET

KIERSTEN GRUBBS

AMELIA HOLLAND

PAYTON LEANDRO

AVIA SIMPSON

RILEY ZIMMERMAN

Eighth Grade

KATHRYN HILLIUS

BRETT KANIA

WILLIAM MARCEAU

MACKENZIE MULLIGAN

Seventh Grade

GRACE BROWN

BRIDGET BULLOCK

CARLY CUNNINGHAM

SIERRA HARVEY

PERRY HILBURN

VIOLET JACKSON

GAVIN LIEB

ELLA MARENDT

HANNAH MILLER

AYLA RIMEL

ISAIAH SIMPSON

MEREDITH WALLACE

HONORS

12th Grade

ALEXANDRA ACOSTA-REYES

KYLER ASTOR

CASSANDRA BAER

CHASE BECK

BRAISLEE BYRNE

JESSE DAUGHERTY

ERICA DAVIS

LOGAN GEROW

NATHAN HELD

RORI HIGGINS

MORGAN LIEDER

OLIVIA MARTINEZ

ANNE MESZAROS

ADRIAN PETERMAN

ABBIE SCHULTZ

MORGAN SHAFFER

HUNTER SPAID

EVAN STELLATO

MORGAN TUCCI

CHLOE VELLA

MADISON YANC

11th Grade

KAIDEN BOOZER

EMILY BOYLAN

JOSIAH CANNON

ETHAN COUNASSE

MADELYNN DRAGOSAVAC

TAYLOR GILL

AVA GREENAWALT

KAITLYN GUILFORD

DONOVAN HARNEY

MORGAN HARRIS

RONALD HARRISON

BRADY JARDINA

JORDIE KLAWUHN

TERRY KLINGINSMITH

AMBERLYN MORRISON

DYLAN SMITH

BRENDAN TUCCI

MAKENZIE YANC

ISOBEL YASENCHACK

10th Grade

BREWSTER BROWN

AUDREY BULLOCK

ASHLEY FREDRYCHOWSKI

AINSLIE GEETING

LANDON HARNEY

ALEXCIA HARTMAN

PEYTON LIEDER

SAVANNAH LOVELAND

KYLEE MILLER

PAIGE PORTER

HUNTER ROBINSON

HUNTER ROSE

Ninth Grade

MORGAN APPLEBEE

TYSIN FINDLAY

HALEY JARDINA

GAGE JOHNSON

DEVIN LANIEWICZ

BLAKE REISER

Eighth Grade

CALLEN ARMBRUSTER

KENDA BOOZER

DOLAN FELTENBERGER

LATAVION FITZPATRICK

CAMERON GILLILAND

NOAH HOLLAND

LILLY HOOGSTAD

BRANDON HOOVER

MEGAN HOWELL

BROCK KARNS

MADELYN LEHNER

JAYDEN NEWELL

DANIELLE RIDGEWAY

DIANA ROBINSON

Seventh Grade

CHASE ALWARD

KONNER ASTOR

NOLAN BACH

JORDYNN BROWN

ASHLEY BRZEZINSKI

RYAN KLEPPICK

GAGE LEWIS

RYLIN MACHACEK

GLENN MILLER

JADAZARA MURAWSKI

SIERRA RICE

MATTHEW ROSS

MYA RUBNER

KAITLYN SHEPARD

DALE SMITH

GRACE SNOW

HARLEY STATES

ANTONIO WARD

APPLE WILLIAMS

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