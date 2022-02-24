These students have been named to the honor roll at Cambridge Springs Junior-Senior High School for the second grading period.
HIGH HONORS
12th Grade
BROCK CUNNINGHAM
ELIZABETH KLINE
JACKSON MUMFORD
JESSIE SMILEY
11th Grade
PAYTON AYERS
LAURA BIDWELL
CAMERON DOUBET
MADALYN KNIGHT
BENJAMIN LIEB
JORDAN MCCLELLAND
ABIGAIL MILLER
FINLEY RAUSCHER
JOSHUA REISENAUER
HAILEE RODGERS
10th Grade
IAN ANDERSON
ELLIOTT CHAFFEE
CALEB CLARK
ALIX HILBURN
JACOB LESUER
CLAIRE MUMFORD
JAXON NEWELL
LILLY PLAVSITY
WESLEY RYDEN
PARKER SCHMIDT
Ninth Grade
KAELYNN ASTOR
ALEXANDER DOUBET
KIERSTEN GRUBBS
AMELIA HOLLAND
PAYTON LEANDRO
AVIA SIMPSON
RILEY ZIMMERMAN
Eighth Grade
KATHRYN HILLIUS
BRETT KANIA
WILLIAM MARCEAU
MACKENZIE MULLIGAN
Seventh Grade
GRACE BROWN
BRIDGET BULLOCK
CARLY CUNNINGHAM
SIERRA HARVEY
PERRY HILBURN
VIOLET JACKSON
GAVIN LIEB
ELLA MARENDT
HANNAH MILLER
AYLA RIMEL
ISAIAH SIMPSON
MEREDITH WALLACE
HONORS
12th Grade
ALEXANDRA ACOSTA-REYES
KYLER ASTOR
CASSANDRA BAER
CHASE BECK
BRAISLEE BYRNE
JESSE DAUGHERTY
ERICA DAVIS
LOGAN GEROW
NATHAN HELD
RORI HIGGINS
MORGAN LIEDER
OLIVIA MARTINEZ
ANNE MESZAROS
ADRIAN PETERMAN
ABBIE SCHULTZ
MORGAN SHAFFER
HUNTER SPAID
EVAN STELLATO
MORGAN TUCCI
CHLOE VELLA
MADISON YANC
11th Grade
KAIDEN BOOZER
EMILY BOYLAN
JOSIAH CANNON
ETHAN COUNASSE
MADELYNN DRAGOSAVAC
TAYLOR GILL
AVA GREENAWALT
KAITLYN GUILFORD
DONOVAN HARNEY
MORGAN HARRIS
RONALD HARRISON
BRADY JARDINA
JORDIE KLAWUHN
TERRY KLINGINSMITH
AMBERLYN MORRISON
DYLAN SMITH
BRENDAN TUCCI
MAKENZIE YANC
ISOBEL YASENCHACK
10th Grade
BREWSTER BROWN
AUDREY BULLOCK
ASHLEY FREDRYCHOWSKI
AINSLIE GEETING
LANDON HARNEY
ALEXCIA HARTMAN
PEYTON LIEDER
SAVANNAH LOVELAND
KYLEE MILLER
PAIGE PORTER
HUNTER ROBINSON
HUNTER ROSE
Ninth Grade
MORGAN APPLEBEE
TYSIN FINDLAY
HALEY JARDINA
GAGE JOHNSON
DEVIN LANIEWICZ
BLAKE REISER
Eighth Grade
CALLEN ARMBRUSTER
KENDA BOOZER
DOLAN FELTENBERGER
LATAVION FITZPATRICK
CAMERON GILLILAND
NOAH HOLLAND
LILLY HOOGSTAD
BRANDON HOOVER
MEGAN HOWELL
BROCK KARNS
MADELYN LEHNER
JAYDEN NEWELL
DANIELLE RIDGEWAY
DIANA ROBINSON
Seventh Grade
CHASE ALWARD
KONNER ASTOR
NOLAN BACH
JORDYNN BROWN
ASHLEY BRZEZINSKI
RYAN KLEPPICK
GAGE LEWIS
RYLIN MACHACEK
GLENN MILLER
JADAZARA MURAWSKI
SIERRA RICE
MATTHEW ROSS
MYA RUBNER
KAITLYN SHEPARD
DALE SMITH
GRACE SNOW
HARLEY STATES
ANTONIO WARD
APPLE WILLIAMS